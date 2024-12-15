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尹錫悅彈劾案啓示　如何既維護民主又避免政治內耗

我們想讓你知道…尹錫悅彈劾案為南韓政治帶來深遠影響，也為該國民主制度敲響警鐘。不僅顯示了憲政體制對權力濫用的約束能力，也凸顯出南韓政治文化的深層裂痕，給國際提供了反思的契機。

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

南韓政壇因總統尹錫悅被彈劾而陷入深刻危機。12月14日，南韓國會以壓倒性多數通過對尹錫悅的彈劾案，原因包括實施戒嚴令、濫用權力以及侵犯基本公民權利。彈劾案的通過迫使尹錫悅即刻停職，行政權暫由總理韓德洙接管。在憲法法院對彈劾合法性進行裁定之前，這一事件已經在國內外引發廣泛討論。南韓的民主制度，面臨著一場歷史性的考驗。

這場政治風暴不僅暴露了政府與國會之間的分歧，也揭示了南韓在民主進程中存在的深層挑戰。對於尹錫悅的支持者來說，彈劾案是一場政治迫害；而對反對派來說，這是保護民主制度免於被專權行為侵蝕的必要之舉。在這次危機中，南韓的憲政秩序、社會穩定及國際地位皆受到前所未有的衝擊。

▼12月14日，南韓國會以壓倒性多數通過對尹錫悅的彈劾案，原因包括實施戒嚴令、濫用權力以及侵犯基本公民權利。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼尹錫悅12日再度發表談話，如今民調支持率只剩11%。（圖／達志影像／美聯社）

戒嚴令的導火索　政局變局

12月初，尹錫悅頒布戒嚴令，並表示為了剿滅親北韓的反國家勢力，以維護自由憲政秩序。同時應對全國範圍內的大規模罷工和抗議活動。這些行動的核心訴求包括反對政府經濟改革、勞工權益的削弱以及對尹政府高壓治理的不滿。戒嚴令內容涵蓋嚴格限制集會、實施宵禁、增派軍警控制抗議活動等，雖然在短期內平息了部分地區的不安定局勢，但也導致更大範圍的民眾反彈。

反對派指控尹錫悅藉戒嚴之名濫用權力，破壞憲政秩序，並侵犯公民的基本權利。12月14日，國會以超過三分之二的多數票通過彈劾動議，正式剝奪尹錫悅的行政權限。彈劾案的主要內容包括，實施戒嚴令是否逾越憲法權限、對軍警干預是否存在濫權行為，以及尹政府是否違反了基本人權保障的憲法義務。

彈劾案的通過　政治角力與國內分裂

彈劾案的通過突顯了南韓政治局勢的高度對立。國會的主導黨民主黨指控尹錫悅試圖以強權治理削弱民主基礎，並利用戒嚴令打壓異議聲音，稱其行為已構成叛國罪行；而尹所屬的保守派則認為，彈劾案充滿政治報復意味，是反對黨對總統合法施政的刻意阻撓。

此次彈劾案在國會中獲得壓倒性支持，甚至有部分執政黨議員倒戈，表明對尹錫悅個人領導風格及政策的不滿早已在內部醞釀。這種分裂不僅限於政黨之間，還反映在民眾的態度中。最新民調顯示，支持彈劾的比例接近六成，但仍有大批尹的支持者走上街頭，指責國會的決定破壞南韓政治穩定，甚至危害國家經濟。

▼此次彈劾案在國會中獲得壓倒性支持，甚至有部分執政黨議員倒戈，表明對尹錫悅個人領導風格及政策的不滿早已在內部醞釀。（圖／路透）

▲▼南韓國會14日表決尹錫悅彈劾案，共同民主黨院內代表朴贊大呼籲投票。（圖／路透）

憲法法院的關鍵角色

根據南韓法律，憲法法院需在 180 天內對彈劾案作出裁定，決定是否正式解除尹錫悅的職位。過去，朴槿惠在 2017 年因腐敗案遭彈劾並罷免，為南韓憲政史留下深刻印記。此次事件再度考驗憲法法院對政治危機的平衡能力。

如果憲法法院支持國會的彈劾決定，尹錫悅將正式下台，並觸發新的總統選舉，這將使南韓進一步陷入政治不穩；若裁決不通過，尹錫悅將恢復職位，但與國會的對立勢必加劇，甚至可能引發更大規模的抗議活動。在此過程中，憲法法院不僅需要權衡法律規範，也需考慮社會穩定和國際觀感的影響。

▼尹錫悅過往拜訪前總統朴槿惠。（圖／路透社）

▲▼尹錫悅12日前往大邱拜訪前總統朴槿惠，邀請朴槿惠出席總統就職典禮。（圖／路透社）

社會張力　民主制度的挑戰

南韓當前的危機暴露了其民主制度中的結構性問題。首先，總統制的權力集中與國會的制衡力量之間的矛盾，已成為南韓政治運作的常態。尹錫悅的政策風格強硬，屢次與國會對立，其治理模式雖短期有效，但在面對深層次社會問題時，卻容易引發反彈。

其次，此次事件反映出南韓社會的分裂與不滿情緒持續升溫。在經濟成長放緩、收入不平等擴大的背景下，勞工階層與中產階級對政府的信任逐步下降。政府無法在改革與穩定之間找到平衡，導致社會矛盾進一步激化。

國際專家認為，南韓的民主制度雖具備一定的韌性，但如果政治內耗持續、民眾對制度的不信任加劇，則有可能削弱該國的國際地位和治理能力。

▼南韓的民主制度雖具備一定的韌性，但如果政治內耗持續、民眾對制度的不信任加劇，則有可能削弱該國的國際地位和治理能力。（圖／路透）

▲▼ 12月7日，民眾聚集在南韓首爾國會外 ，要求總統尹錫悅被彈劾下台。（圖／路透）

國際觀點　地緣政治的影響

此次彈劾案同時對南韓的國際形象帶來挑戰。美國、歐盟等國際組織呼籲南韓應依法處理危機，並強調維護民主原則的必要性。然而，北韓則對南韓局勢的混亂發表批評，稱該國的「民主假象」暴露無遺，並利用此機會加強軍事挑釁，增加地區緊張局勢。

在國內政局不穩的情況下，南韓在應對國際事務和地緣政治挑戰方面可能受到限制。例如，其對美國及其他盟國的合作項目可能面臨延誤，尤其是在供應鏈和科技領域的關鍵合作上。

結語

尹錫悅的彈劾案為南韓政治體制帶來了深遠影響，也為該國民主制度敲響警鐘。此次事件不僅顯示了憲政體制對權力濫用的約束能力，也凸顯出南韓政治文化中的深層裂痕。無論憲法法院的裁決結果如何，南韓的政治格局都將面臨重大改變，甚至可能影響其未來的內政與外交政策走向。

南韓的危機給國際社會提供了反思的契機，如何在維護民主原則的同時，避免政治內耗損害國家穩定？這不僅是南韓的課題，也是全球民主國家共同面臨的挑戰。

▼這次危機不僅是南韓的課題，也是全球民主國家共同面臨的挑戰。（圖／路透社）

▲▼美韓同盟,韓美同盟,駐韓美軍,京畿道龍仁市。（圖／路透社）

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蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

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