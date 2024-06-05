新青安對年輕人釋出善意？　當心成包租公工具

▲ 黃珊珊日前質詢財政部長莊翠雲有關青年安心成家購屋優惠貸款問題。（圖／記者林敬旻攝）

● 李商／退休人員

日前立委黃珊珊質詢財政部長莊翠雲有關青年安心成家購屋優惠貸款問題，莊部長和八大行庫的董事長都表示，公股銀行將加強對貸後管理，以確保貸款的合理使用。黃珊珊詢問八大行庫是否在貸放之前都有審查借款人的資格，當場所有的董事長都舉手表示同意。然而，她接著強調，公股行庫不僅要在事前進行審查，還應該在事後進行勾稽，以確保貸款的正確用途。公股銀行年輕人成為人頭被利用，事後要加強勾稽。

黃珊珊指出，青年安心貸款原本是為首次購房族群設計的政策，卻發現青安貸款者同時也跟內政部申請租金補貼、貸款補貼，不應成為年輕人炒房的工具。莊翠雲強調，這項政策是對年輕人購屋的善意，但不應該被濫用，更不應該用納稅人的錢來成為包租公的工具。公股行庫應該在事前和事後都加強管理，以確保青年安心貸款的正確使用。

根據財政部推出的「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，這項新制度的目的是為了擴大減輕無自有住宅家庭購屋負擔。政府的德政有時候卻反成為年輕人的負擔，筆者提出下列4點僅供參考：

1.貸款額度提高：新青安貸款的貸款額度從800萬增加至1,000萬。事實上帳面上就多負債200萬元。

2.貸款年限延長：最長房貸年限從30年拉長到40年。這意味著每月需要支付的本金較少，有助於減輕購屋壓力，並讓貸款人更好地規劃自己的財務狀況。但貸款年限延長也意味著從年輕到老就背負著房奴的手銬腳鍊！

3.寬限期增加：寬限期從3年延長到5年，讓貸款人在購屋後有更多的時間來安排還款計劃。這項缺點是如果貸款人的工作不順或家庭負擔加重時，雖然寬限期增加卻無濟於貸款人的還款能力。

4.利率補貼：政府將再補貼一碼（0.25個百分點）的利率，加上現行行庫補貼半碼，共補貼利率0.375個百分點。一段式利率將從2.025％降為1.775％。利率補貼只是短期間，過了補貼期仍然接受還款的煎熬。

▲ 青安利率的優惠只有三年，第四年就有可能比其他銀行利率高，不一定比較划算。（圖／記者陳筱惠攝）

然而，值得注意的是，長期貸款雖然可以降低短期負擔，但長期來看，總還款金額就會越高。此外，青安利率的優惠也只有三年，第四年就有可能比其他銀行利率高，不一定比較划算。因此，申請者應該仔細評估自己的財務狀況，並根據個人需求做出明智的選擇，政府對年輕人購屋政策的善意恐成為包租公的工具，提醒有關單位事後要加強勾稽。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。