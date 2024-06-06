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給國軍興革近戰格鬥與刺槍術的建議

▲▼ 國軍寧願花費大量的時間與人力，去將外界認定為落伍與詬病的刺槍術、正步訓練合理化，的確也令國人匪夷所思。（圖／軍聞社）

▲刺槍術。（圖／軍聞社）

文／張博智

新任國防部顧部長在回覆立委質詢時表示︰現行國軍訓練項目中有近戰格鬥基本教練，因此凡不符合近戰格鬥概念範圍均取消，所以像是傳統突刺那種不具近戰格鬥精神項目、形式主義過多不符合戰訓本務等項目，都會加以取消。聽聞這樣的消息，我是一則以喜一則以憂。喜的是新人新作風，顧部長有大刀闊斧革除形式主義、表演作風的明快決心，憂的是既然強調近戰格鬥卻又要取消刺槍術，恐怕是對刺槍術認識不清或被誤導﹖

形式主義與表演作風的確是軍隊常有的通病，刺槍術之所以屢被詬病無用、過時，其實和形式化與表演性的操練攸關，但形成這種風氣的主因不外乎︰一、訓練課目太雜太多，訓練時間被切割以致備多力分，訊練只能輕艇點水，無法落實要求；二、錯教亂練、搞錯方向與重點；三、訓練經常見異思遷，無法累積經驗與成效，更養成觀望、等待、被動的風氣。

▲▼ 訓練無法與時俱進，也是國人認為服役是浪費時間的原因之一，以「刺槍術」改名為「近戰格鬥」即為一例。（圖／澎防部）

▲▼ 訓練無法與時俱進，也是國人認為服役是浪費時間的原因之一，以「刺槍術」改名為「近戰格鬥」即為一例。（圖／澎防部）

部隊戰訓任務繁重、勤務也不少，又須兼顧官兵休假權益、維護訓練安全，如何在有限時空及層層束縛中達標、超標，不只是對幹部師資的一大挑戰，更是對各級主官管指導能力與承擔壓力與風險的考驗。

軍隊既然有近戰格鬥的需要，卻捨刺槍術而他就，恐怕是捨本逐末之舉。其一，軍人持槍用槍豈能不刺槍﹖有槍在手不練不用，豈非自棄器械自廢武功﹖其二，刺死砍傷，軍人以殲敵為主，刺能前胸貫後背一槍致命或重創敵人；其三，刺的攻擊方式最直接、最迅速、最有效，突刺，突然猛刺猝不及防，刺是以直取迂、以快打慢、後發先至的攻擊手段；其四，練刺槍可以很簡單，只要掌握核心要領反覆熟練，雙手協同提領，不招不架及時突刺，簡單、節約、有效；其五、練槍的目標是養成用槍的習慣，臨敵應變馬上出槍突刺，即使步槍沒有刺刀，刺擊也能重創敵人，養成用槍習慣，戰時能殲敵，遇到突發狀況，性命攸關，隨手取物化物為槍，即行攻防以防身，更能保衛人民。

▲▼前陸軍步訓部體育組上校組長張博智，表演刺槍術，犀利的動作展現上刺刀的軍魂。（圖／張博智攝）

訓練端賴堅定決心與持恆作為，見異思遷、朝令夕改，恐怕只會造成青黃不接、經驗斷層、無法累進成效。他山之石，足以功錯，請看共軍，儘管追求科技練兵卻仍然猛練刺殺，尤其是對刺，日本更是習槍成為軍民的傳統與風尚。

一言以蔽之，國軍近戰格鬥的興革，不應是廢除刺槍術，更不宜把最簡捷有效的突刺給廢除，而是以對刺為核心，以對刺實戰導正訓練方向與作風！

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關鍵字: 張博智 雲論 刺槍術 台灣軍武 網友張博智 近戰格鬥

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