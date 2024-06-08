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數據追蹤引發隱私倫理關注　如何保護使用者權益？

我們想讓你知道…儘管法律提供保護，但使用者須主動保護隱私。企業應負起倫理責任，尊重使用者隱私，透明告知數據收集和使用方式，確保數據安全和公平使用。

▲ 數位廣告已成為企業推廣產品與服務的主要方式之一。（圖／pixabay）

● 徐啟翔／學生

隨著科技的快速發展，數位廣告已成為企業推廣產品與服務的主要方式之一。然而，廣泛應用的廣告追蹤技術引發了對使用者隱私與企業倫理的關注。本文探討這一現象，分析其技術機制、潛在的倫理問題及合法性挑戰，並提出相應的對策建議。

數位廣告追蹤的技術機制

數位廣告追蹤技術依賴於cookies和追蹤像素，這些技術能記錄使用者在互聯網上的活動，建立詳細的使用者畫像。當使用者在Google上搜尋某內容時，其瀏覽器會記錄下這一行為，廣告公司利用這些數據展示個性化廣告，稱為「重定向廣告」或「再營銷廣告」，以增加廣告的有效性和購買轉化率。

▲ 數位廣告追蹤技術依賴於cookies和追蹤像素。（圖／達志影像／美聯社）

廣告追蹤技術的倫理問題

儘管廣告追蹤技術在技術層面上具有效率，但其引發的倫理問題不容忽視。廣告追蹤技術引發的倫理問題在於三個方面：

1. 隱私侵犯：廣告追蹤技術深度侵犯了使用者的隱私，許多使用者對自己的網絡行為和個人資料被多方利用一事毫不知情。即便網站提供隱私政策和 cookies 同意選項，許多使用者仍難以理解條款，導致缺乏透明度和知情權。

2. 知情同意：合法、倫理的數據收集應基於使用者的知情同意。然而，現行的隱私政策常過於冗長和複雜，使普通使用者難以理解，導致被動同意而非主動選擇，這樣的設計未能真正保障使用者的知情權。

3. 數據安全：大量的個人數據可能存在安全漏洞，一旦被黑客竊取，使用者的隱私和安全將受到威脅。歷史上的數據洩露事件顯示了數據管理中的安全隱患，因此企業在數據保護方面的責任需要加強。

▲ 現行的隱私政策常過於冗長和複雜，使普通使用者難以理解，導致被動同意而非主動選擇。（圖／pixabay）

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數據壟斷和不公平競爭

科技巨頭如 Google 和 Facebook 通過大量數據收集壟斷了廣告市場，掌握用戶數據並提供精準廣告服務，令小企業難以競爭。這種數據壟斷不僅破壞市場公平，還可能抑制創新。他們控制廣告價格和服務模式，削弱市場競爭力。

在2018年，Facebook 發生了「Cambridge Analytica 數據洩露事件」，一家名為 Cambridge Analytica 的公司非法獲取超過8700萬名用戶的個人數據，用於政治目的和選舉活動，暴露了廣告追蹤技術對隱私的威脅。這事件促使企業重視倫理和社會責任，應尊重用戶隱私並遵守法規。同時，用戶應加強隱私保護意識，使用隱私瀏覽器、插件和定期清理瀏覽數據等工具來保護自己的隱私。

▲ Google 和 Facebook 通過大量數據收集壟斷了廣告市場，這種數據壟斷不僅破壞市場公平，還可能抑制創新。（圖／路透）

廣告追蹤的合法性挑戰

針對 Google 等公司記錄用戶信息進行廣告推薦的行為，許多國家新增了法律和規範以保護消費者隱私，如歐盟的《一般數據保護條例》（GDPR）、加州的《消費者隱私法案》（CCPA）、巴西的《一般數據保護法》（LGPD）、加拿大的《個人信息保護與電子文件法》（PIPEDA）和澳大利亞的《隱私法》（Privacy Act）。這些法規要求企業在收集、處理和存儲個人數據時獲得明確同意，並提供數據使用的透明度。

然而，許多公司通過複雜的隱私政策和「默認同意」機制繞過這些規定，未能真正保護用戶隱私。因此，法律的有效性和執行力度仍面臨挑戰，需要進一步加強和完善。

保護個人隱私的對策

1. 使用隱私瀏覽器和插件：選擇內置防追蹤功能的瀏覽器如 Firefox 和 Brave，安裝 uBlock Origin、Privacy Badger 和 Ghostery 等插件阻止追蹤腳本和廣告。

2. 定期清理 Cookies 和瀏覽數據：在瀏覽器設置中定期清理 cookies 和瀏覽數據，使用隱私模式（如 Chrome 的無痕模式）減少被追蹤的可能性。

▲ 使用 Chrome 的無痕模式可以減少被追蹤的可能性。（圖／翻攝自Chrome網頁）

3. 限制社交媒體權限：檢查並限制社交媒體平台如 Facebook 的應用權限，控制第三方應用訪問的信息，避免過度數據共享。

4. 謹慎下載應用和使用 VPN：只從可信來源下載應用並閱讀隱私政策，使用 VPN 隱藏 IP 地址，保護在線活動不被追蹤。

企業負起責任　使用者主動保護隱私

數位廣告和數據追蹤技術帶來廣告業界的變革，但也帶來了隱私和倫理問題。儘管法律提供保護，但使用者須主動保護隱私。企業應負起倫理責任，尊重使用者隱私，透明告知數據收集和使用方式，確保數據安全和公平使用。希望本文能幫助讀者理解並採取措施保護隱私。在數位時代，保持警惕和主動防護是每個互聯網使用者的責任。

▲ 在數位時代，保持警惕和主動防護是每個互聯網使用者的責任。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字: 數位廣告 追蹤 cookies 隱私 倫理 個資 數據 徐啟翔 雲論

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