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賴曾提超徵稅收應助弱勢家庭　財政政策要「接地氣」

我們想讓你知道…被超徵的錢是向百姓多收的稅金，有何理由不退還給繳稅的百姓呢？反而讓財政部將超徵的稅收以恩施私下轉給各地方政府，根本是違法挪用！

▲ 羅明才日前質詢時指出地方政府普遍缺乏資金的問題。（圖／記者屠惠剛攝）

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在財政政策的制定和執行過程中，中央與地方政府的協調與合作至關重要。在近日的立法院財政質詢會議中，羅明才與張智倫兩位立委針對「超徵稅收還民」提出了具有建設性的建言，不僅體現了他們對民眾利益的關切，也展現了他們對公共財政的深思熟慮。

首先，羅明才委員在質詢中強調地方政府的財政需求。他指出，22縣市財政局代表的發言，均透露出地方財政的嚴峻現狀：台北市的基層建設需求、新北市的人口多建設支出大、新竹縣和南投縣的財政缺口等，這些都表明了地方政府普遍缺乏資金的問題。羅委員指出，總計財政需求不超過兩千億，呼籲超越政黨分歧，集中資源解決問題。

羅委員進一步質詢主計長陳淑姿，去年的稅收超徵約三千億，建議每人普發現金一萬元。這種針對超徵稅收的再分配，是體現政府對民眾利益的重視，但是主計長卻一心要挹注台電虧損，挪移超徵款，完全沒有依法執行。

同樣值得肯定的，還有專業會計師背景的張智倫委員在質詢中的表現。張委員指出，過去兩年稅收超徵的數字令人矚目，財政部長莊翠雲回應，未考慮發放現金，張委員進一步質疑，超徵稅收應該還給全民，並特別針對地方統籌分配款的分配提出疑問，新北市在人均統籌分配款中在六都與全台22縣市中都是處於最低，要求改善這一不合理現象。

▲ 張智倫針對地方統籌分配款的分配提出疑問，指出新北市在人均統籌分配款中在六都與全台22縣市中都是處於最低。（圖／記者湯興漢攝）

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張委員還提到營業稅超徵應100％還稅於民，他指出當時不管是蘇貞昌或是賴清德當行政院長時，還有開一個記者會，張委員就稍微得知，有透露出來要把營業稅做一個修正，要還稅於民。財政部莊翠雲部長回應，營業稅曾是地方稅，調整比例需待分配公式計算結果出來後再討論。

筆者查閱報導，在2006～2007年連續兩年稅收超徵時，隔年（2008）在野人士都提出，超徵稅收必須退還給人民：其中現任總統、時任立法院民進黨團幹事長賴清德曾表示，財政赤字不能當作反對退稅的藉口，更何況去年政府財政賸餘有新台幣700多億元，總統馬英九應放棄擴大內需的預算，將500餘億元經費用退稅方式協助社會邊緣家庭。國家退稅也是經濟政策，經費由前一年的歲計賸餘支出，比方：南韓前一年歲計賸餘有一兆韓元，就退稅給中下階層的家庭。

筆者以為，被超徵的錢是向百姓多收的稅金，有何理由不退還給繳稅的百姓呢？反而讓財政部將超徵的稅收以恩施私下轉給各地方政府，根本是違法挪用！國人應更樂見賴清德總統能實踐2008年提出的「超徵還民」政見。

 

▲ 賴清德在擔任立法院民進黨團幹事長期間，曾表示財政赤字不能當作反對退稅的藉口，應將超徵費用退稅方式協助社會邊緣家庭。（圖／記者黃克翔攝）

筆者有感，政府在制定財政政策時，是否更應該深入民間接地氣，充分考慮於立委殿堂中提出的建言，不僅要平衡各方利益，更要實現財政資源的合理配置，最大限度地發揮其對經濟和社會發展的促進作用。此外，財政政策的核心應該是為了改善民生、促進發展，而非將大筆資源都挹注中央。

羅明才與張智倫立委的質詢，為我們展示了如何從公共財政的角度出發，提出有建設性的建議，切實解決民眾的實際問題。我們期待政府能夠充分考慮這些建言，讓「超徵稅收」真正惠及每一位民眾，為台灣的繁榮和發展作出更大的貢獻。

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關鍵字: 超徵 稅收 還稅於民 賴清德 羅明才 張智倫 財政 闕虔 雲論

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