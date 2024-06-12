太陽能板比溫水煮青蛙更恐怖！　想減碳就多種樹

▲ 經濟部長郭智輝日前在立法院指出，國際仍以綠能成長為目標，目前短期電力缺口問題由光電產業來填補最快。（圖／記者林敬旻攝）

● 許耀升／馳品設計執行長

經濟部長郭智輝日前在立法院指出，國際仍以綠能成長為目標，許多國家使用核能，但並非鼓勵大力推動核能，因為日本和韓國重啟核電時，皆遇到民間很大的抗議與壓力，至於SMR最快能商轉的案例為2029年，台灣會觀察是否安全成功後再納入參考使用。未來還有新型態能源出現，如核融合技術需等十年後才能成真，目前短期電力缺口問題由光電產業來填補最快。

這讓筆者想到一個笑話：「核融合是未來的能源，而且永遠都是未來的能源。」，這個笑話就建立在該領域的科學家們過於樂觀的預測上。1955年印度籍的核子物理大師霍米．巴巴（Homi BhaBha）在一個國際研討會上說：「我大膽預測，我們在20年內就可以找到控制核融合反應以釋出能量的方法。到時候，就可以永遠解決全世界所面臨的能源問題。」，至今這個預測已經過了將近60年。

什麼叫煮蛙效應（Boiling frog），若把一隻青蛙直接放進熱水鍋裡，由於它對不良環境的反應十分敏感，就會迅速跳出鍋外。但如果把一個青蛙放進冷水鍋裡，慢慢地加溫，青蛙並不會立即跳出鍋外，水溫逐漸提高的最終結局是青蛙被煮死了，因為等水溫高到青蛙無法忍受時，它已經來不及，或者說是沒有能力跳出鍋外了！一些突變事件，往往容易引起人們的警覺，而最易致人於死地的卻是在自我感覺良好的情況下，對實際情況的逐漸惡化，並沒有清醒的察覺。

把太陽能當綠能 如同溫水煮青蛙

▲ 太陽能板並無吸熱反應，所以無法取代植物在大自然界的地位。（圖／取自托克馬克太陽能公司官網）

現今，很多人仍認為太陽能板像光合作用，但其實太陽能板並無吸熱反應，所以它無法取代植物在大自然界的地位！在所有化學反應之進行，皆需由外界供給能量才能進行，稱為「 吸熱反應 」， 如植物將二氧化碳及水合成醣時，需要太陽熱能；若沒有太陽熱能，則二氧化碳和水無法合成醣，故光合作用本身也是一種吸熱反應。但太陽能板不同，太陽能板是一種暴露在陽光下便會產生直流電的發電裝置，幾乎以半導體物料去組合，太陽光電系統其實只會單純吸取太陽光子去產生電能，但並不吸熱，所以任何的太陽能板在鋪設上皆需散熱裝置！

愛因斯坦主張，光的能量並非均勻分布，而是負載於離散的光子，而這光子的能量和其所組成光的頻率有關，但與輻照度無關，輻照度也就是我們所常說的熱能。世界上所有的能量並不會無緣無故的產生，也不會憑空消失，一定會是從一種形式轉化成了另外一種形式，在依存模式裡，能量僅只能在質量上去運動作功，若所有能量在運動過程中沒有介質載體的話，能量就不會去轉移。這代表著當太陽光照射到地球後，太陽光線的光子一旦被太陽能板所吸收，光子原本所攜帶的熱能並不會消失，在沒有載體傳送的情況下，熱能最後能去的地方只能是太陽能板周圍的大氣層！

▲ 太陽光線的光子一旦被太陽能板所吸收，光子原本所攜帶的熱能並不會消失，熱能最後能去的地方只能是太陽能板周圍的大氣層。（圖／經濟部提供）

太陽能板產生的熱廢能，是造成世界各地極端氣候現象的元凶！人類在世界各處的綠林植被地表上架設光電廠，不但壓搾了該地區植物族群的光合作用之吸收空間，也因為整體區域內植物的光合作用效能之降低，亦導致了生態間所該運作的吸熱反應效能也會跟著降低！而大自然的生態系統，無論是水域或陸域，都必須是倚賴著太陽光為終極能量來源的生命體系，其生態系統才得以延續。但人類卻搶奪了原本屬於植物及環境所該吸收的陽光，這些行為都只更增加了該地區多餘的熱能無法回收和原本對地表上陽光的折射率大大地降低！除了產生更多熱量殘留在大氣層內無法散去而變成熱廢能的問題以外，龐大的太陽熱量還是依樣每天每刻不斷地進入地球生態圈之中。

最近各台新聞報導中國的強風暴雨災害、印度高溫熱浪侵襲、台灣即將旱化及海平面上升使部份地區淹沒、日本爆發了「食人菌」疫情等等，這些百年來未見的異常現象，脫離不了是因為各地大量太陽能板正如同加熱器般對地球加熱所造成的原因。雖不可否認的是，碳排放所衍生出的溫室效應也肯定是全球暖化之其中主因，但是太陽能板所產生的熱傳導加溫，就更是仿彿嘲諷似的一直在對地球火上加油，不但更加速了這幾年的氣候暖化，各國政府也因瘋狂的到處蓋光電廠以求減少碳排放，卻反而越來越像在對自己溫水煮青蛙了。

▲ 中國廣西多地日前發布暴雨紅色預警，局部有特大暴雨，並伴隨強烈對流天氣。（圖／翻攝自微博）

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義總理為國家糧食安全暫緩光電 把未來能源寄託在核融合非明智之舉

最近義大利總理梅洛尼決議暫緩在農地設置太陽能面板，原因是會威脅義大利的糧食安全，梅洛尼說，這項命令是務實措施，避免義大利和農民淪為愚蠢環保意識形態的受害者，義大利右翼電視評論員也聲援，從氣泡酒到特種番茄，各種指標性的義大利農產品，都正受到貪婪太陽能業者的威脅。但是另一方的相關利益農民地主和太陽能專家、光電團體甚至能源部長等則皆是全面反對駁斥，理由只是擔心將無法完成能源轉型的進程及地主們擔心種電的收益會減少。

▲ 義大利總理梅洛尼認為太陽能板威脅義大利的糧食安全，決議暫緩在農地設置太陽能面板。（圖／路透）

到底是國家糧食安全重要，還是能源進程或者個人收益重要？只能說即使在不同的時光背景、不同的文化種族下，人類的歷史上總會一再上演即得利益者們為避免利益受損，而連合抵制當時社會正在走向一個正確道路上的選擇上，即使這選擇以後將可以拯救到更多無數人的生命！就正如同現在的美國每年都會有街頭、校園槍擊事件重覆發生，但永遠國會內的槍支管制條例立法還是一直被財團及政客強制杯葛，法案不了了之。

把台灣的未來寄托在期待著核融合能成為主要發電方式，來解決電力問題，這如同落魄潦倒的賭徒也期待著買樂透中大獎，好解決掉身上的龐大負債一樣想法。雖然核融合科技看似人類的救星，但它的發展太過緩慢，緩慢到可能過了60年還是只能繼續說再樂觀十年後就能成真，但這並無法解決我們在於能源安全和全球暖化上的燃眉之急。

我們應該去呼籲各國政要，真的想減少碳排放，那就多種樹吧！至少它能吸熱，還能防止土石流。當每家每戶人人都在自家門前陽台種樹，各國也將大量的不適農作土地都全面改來種樹，十年下來，龐大的種樹之碳匯效果還比去等待著核融核科技來解決全球暖化問題更有實用價值呢，不是嗎？

▲ 種樹是愛地球的一大良方，不僅能吸熱，還能防止土石流。（圖／總統府提供）

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