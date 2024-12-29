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建中生吃麥當勞喊「沒女權真好」　想想那個來不及成年的女孩

我們想讓你知道…當你們覺得，這件事沒什麼大不了的，就是這個社會大驚小怪，想想那個來不及成年的女孩，想想她的媽媽，或許，會有不一樣的想法。在做自己之前，想想正在做的，是不是自己。

麥當勞。（圖／資料照）

▲麥當勞。（圖／資料照）

 ● 呂秋遠／律師

因為17歲的女生在麥當勞被主管性侵害，公司沒有做好相關的事前事後處理，因此有人想要抵制麥當勞，這屬於個人自由。然而，當你們寫出「沒有女權的世界真好」這句話，身為建國中學第44屆的學長，還是想說點自己的看法。

看到現在輿論的反應，你們可能覺得很挫折，但千萬不要覺得這個社會小題大作，或者覺得自己沒有錯。在不加思考的情況下，故意要對於某些政治人物、社會議題唱反調，並不符合一個即將成年人的身份。畢竟高三這一年，你們就可以取得成年的身份，為反對而反對，往後會遇到的驚濤駭浪，就會讓你的人生無法一帆風順。

沒有女權　就像回到戒嚴時代

首先，要不要抵制麥當勞，真的是自己的選擇，但是請你們想想，一個跟你們差不多年紀的女孩，因為家境原因，必須在麥當勞打工賺錢，而被公司主管性侵害，這是多麼可怕的事情？你們是天之驕子，不論是聰明才智，或者是未來的機運，都是這個女孩無法比擬的。

然而，她已經選擇離開，你們還可以在學期末去麥當勞消費，這是多麼幸福的一件事？你們如果不能將心比心，就無法在未來體會到很多人生來就是挫折。沒有同理心的天才，可以統治這個社會，那是非常可怕的一件事。

其次，所有的權利都是靠爭取而來。沒有女權的時代，可能就像是戒嚴的時代一樣，你們無法想像。1991年，清華大學研究生閱讀史明的《台灣人四百年史》，主張台灣獨立，被調查局帶走，當年做這件事，對，就是讀書，可以依法判處死刑。沒有女權的時代，距離你們也不遠，以前的民法，結婚要冠夫姓、生下來的孩子，原則也是跟父姓、財產都是男生的，女生不能主張財產分配、結婚以後女生必須跟男生住，否則就違反夫妻同居義務、如果離婚，未成年子女一定會判給男生，因為男女意見不一致，以男生為主。

行為放蕩的女生不能強制孩子的父親認領，這一項條文到了你們出生那一年才廢除。票據法還沒廢除刑責之前，很多結婚的女性會被判刑入獄，只因為先生要他們擔任公司負責人開票，跳票就是太太要負擔刑責。

喜歡那個年代嗎？看禁書會被判處死刑、說錯話會被關起來、女性在法律上地位低下，一切以男人為主，你們真的喜歡嗎？

▼建中生揪團吃麥當勞，爭議文字挨轟。（圖／翻攝Threads）

▲▼建中生吃麥當勞被網暴！學長嗆「醫學系封殺」他們刪文鎖帳號。（圖／翻攝Threads）

 

認為麥當勞事件大驚小怪？　想想少女媽媽的痛

當你們貼出這樣的文字時，或許你們只是想要表現出自己的與眾不同。然而，所有的話語都會傷人，特別是說出的話，可能就是代表這個人的素質與教養。

這個社會正在努力的讓性別平等成為理所當然的一件事，是因為我們許多前人花了一輩子的時間，甚至生命，為了這個議題而努力，例如彭婉如。如果把這個議題拿來開玩笑，用來表示自己與別人不一樣，不會顯得自己很聰明。

當你們覺得，這件事沒什麼大不了的，就是這個社會大驚小怪，甚至怪罪其他人小題大作時，想想那個來不及成年的女孩，想想她的媽媽，或許，你們會有不一樣的想法。

在做自己之前，想想你正在做的，是不是自己。

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以職業來看，我是律師、助理教授、廣播節目主持人、作家。不過我的目標是當一個善良的人。

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