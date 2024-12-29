剖析美國「台灣學人」計劃　極可能觸及中國「敏感底線..

▲美國國防授權法案通過每年花費240萬美元由國務卿選派約5位美政府官員來台並在政府部門學習。（示意圖／路透）

●國際政治評論員

美特選官員駐台機關「學習」動機可議

2023年立法委員高金素梅在立法院質詢時指出的美國國防授權法案通過每年花費240萬美元由國務卿選派大約5位美國政府官員來台並在政府部門學習, 高金素梅當時的質詢曾一度被指為不實謠言, 但經過核實美國國務院網站的公佈文件, 確實美國參眾兩院是通過了台灣學人計劃, 即然美方要在2024年派官員來台駐台學習, 令人不解的是他們要在台灣政府部門學習什麼? 難道他們真的是來學習中文及台灣文化? 這個冠冕堂皇的理由任誰都不會相信, 因此真正的駐台學習動機的確令人可議!

美國務院向來以「學習」之名行情治操控

由於一般人對於美國的國際政治動機及軍事預算編列不是相當清楚, 而根據熟知美國政治的專家學者明確指出, 2023年美國國防預算是9160億美元, 佔美國GDP的3.4%, 佔全球國防支出的37%, 如此龐大的國防預算必然包括佈屬在全世界的情資網, 特別在駐外人員經費方面, 只有以下4個單位編列預算: 國務院, 國際開發總署, 農業部, 美國新聞總署(USIS), 但美國新聞總署已在1999年被撤銷, 至於其他3個機構的情治蒐集, 情治交流, 情治參謀都是以國務院的名義對外.這次的美國台灣學人計劃正是以國務院名義執行, 這也難怪5個官員的學習獎學金可以高達240萬美金!

美國「台灣學人」官員是否已經低調駐台

即然2023年通過的美國台灣學人計劃, 依照慣例, 2024年應該已經開始執行, 令台灣政界好奇的是這幾位被任命來台學習的美國官員是否已經低調的到達該去的崗位上, 這一點勢必將會成為本會期立法院委員們質詢的熱門話題! 但根據先前的傳言, 台灣議會也將是美國官員學習的公部門, 針對這點由於高金素梅已經掀開了話題, 勢必立法院的學習之旅將另謀他處。

美中台敏感時刻 引領台灣「爆雷」

即將上任的美國總統川普日前再次表達堅守一個中國原則, 而面對拜登任內通過的國防軍事預算台灣學人計劃, 川普新政府是否仍然要繼續推動及執行, 這個高度敏感性的問題, 嚴重的考驗川普商人性格的國際政治判斷力, 如果川普決定偷偷摸摸的執行, 勢必會引發中國的不滿, 到頭來台灣學人計劃一定引發美中兩國搬上枱面的博奕較量, 可以預料的是, 最後紛紛擾擾的大國外交爭議, 爆雷的受害者肯定是台灣2300萬百姓!



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