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「兩國」互不隸屬與「兩岸」互不隸屬大不相同

我們想讓你知道…兩岸互不隸屬為我《憲法》之要件與陸方容忍之底線，此與台獨黨綱涇渭分明。

▲ 總統賴清德登上《時代》封面。（圖／翻攝自《時代》封面）

● 林清汶／世新大學法律系兼任副教授

賴清德總統接受《時代雜誌》（Time）專訪，指稱他在520就職演說中稱中華民國和中華人民共和國互不隸屬，前總統蔡英文、馬英九都曾提過；但馬英九指出他所提的是「兩岸互不隸屬」，賴清德就職說的是「兩國互不隸屬」是新兩國論，徹底違反《憲法》規定。

依據1992年《憲法增修條文》前言即是「為因應國家統一前之需要」，《兩岸人民關係條例》亦揭示「國家統一前，為確保台灣地區安全與民眾福祉，規範台灣地區與大陸地區人民之往來，並處理衍生之法律事件，特制定本條例。」足徵，兩岸互不隸屬為我《憲法》之要件與陸方容忍之底線，此與台獨黨綱涇渭分明；民進黨黨綱主張台灣獨立，但過去16年執政「憲法一中」未曾更動，迄今中華民國安然存在，《兩岸關係條例》並未廢止，「陸委會」、「海基會」依然存在，台海可以西線無戰事，理由何在？無非賴以維護國家主權及對岸認同的《中華民國憲法》。

邇來，有業者在大陸為私校招生，透過大陸年輕人嫻熟的「小紅書」平台作業務宣傳，內容冠以「台灣地區」，旋即遭部分民眾大加撻伐，稱被「矮化國格」，並遭主管機關嚴正關切，這是什麼道理？《憲法》與現行法律規範如此詳盡明確，兩岸就是在一中憲法下互稱「台灣地區」、「大陸地區」，當局卻刻意忽視，帶頭滋事，豈不怪哉？民進黨有心搞台獨，猶抱琵琶半遮面，藉中華民國作為琵琶的護身符，毋怪乎馬前總統火大了，稱那是「如假包換的兩國論」。

▲ 馬英九批評，賴清德講的事實上就是「兩國論」，他既不認錯還要狡賴，刻意拉他背書，讓人對他難以抱有希望，未來兩岸關係怎麼走下去？（圖／記者李毓康攝）

戰爭與和平選擇在主事者瞬念之間，澤倫斯基出席G7峰會與拜登簽署10年期安全協議，與各國元首觥籌交錯，極盡風光；然烏克蘭社會生靈塗炭，舉國大半廢墟。台灣一旦浴血戰火，即無前線、後方之分，人人身家性命、財產都將受嚴重遭殃，如何再高談民生、經濟建設？落實《中華民國憲法》作為兩岸的定海神針，將是最有利的護國神山。賴總統應深明大義，為台灣2,300萬民眾千秋福祉設想。

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