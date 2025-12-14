ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
Line
機器人裁縫師來了！　 前瞻AI時代的未來職場

我們想讓你知道…美國「21世纪關鍵能力聯盟」提出現今經理人必須具備的四項核心能力（4C）—溝通、合作、批判性思考、創造力與教授們的推論不謀而合，大學生快培養及提自己的4C能力了。

▲輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）。（圖／達志影像／美聯社）

●黃丙喜／國家公益發展協進會理事長

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳預期，人工智慧（ＡＩ）固然不會徹底改變就業市場，未來則可能出現幫機器人做衣服的裁縫師等令人意外的新職業。此一推論立即在大學校園引發熱烈討論。

AI擅長處理「可預測」且「標準化」任務　快培養提自己的4C能力

全台現在幾乎沒有大學不把AI相關課程列為必修。教授們不分學院，從本學期開始，更被校方要求，面對AI勢必帶來的課程、教學和作業上的改變。

學生們已經開始習慣用AI來做報告，即使有些教授至今堅持不准使用。但他們十分關心未來那些工作可能會被AI取代，尤其是人文、社會與法商學院的學生。

綜合台大、政大、中山和淡江等在合勤講堂有關AI的使用經驗與倫理探討，師生們普遍認同的重點是：AI擅長自動化、重複性高或基於大量數據模式識別的工作，而涉及深度批判性思考、複雜決策、人際互動以及需要高度情商的專業領域，則較不容易被立即取代。

AI擅長處理「可預測」且「標準化」任務；因此，未來最可能被AI取代的職業有那些呢？黃仁勳提醒大家應該特別留意那些重複性高、標準化流程或資訊可處理的職業，例如售票員、客服人員、產線作業員、銀行櫃檯行員、翻譯人員、記者（基礎新聞撰寫）、加油站人員、量販超商店員、金融交易員、保險業務員（基礎業務)等核心任務可被分解為一系列明確的規則和步驟，並且適合由演算法或機器人執行的工作。

反觀，那些職業非但不容易被AI取代，而且極可能愈來愈有價值呢？需要彈性應變、同理心、原創創意和複雜倫理判斷的工作。

而最不可能被AI取代的職業通常涉及需要高度情緒智商、創意、複雜決策或肢體操作的領域，黃仁勳列出的清單包括醫療專業人員、心理學家與諮商師、創意藝術工作者（如藝術家、音樂家、作家、演員）、技術工人或藍領專業（如水電工、電工、建築工人）、教育工作者與培訓師（特別是幼兒教育）、高階管理與策略規劃人員（如執行長、營運經理）、法律專業人員（如律師、法官）、社會工作者、科學家與研究人員、公共服務與急救人員（如消防員、警察、醫護人員）。

你看出那些不可能被AI取代的職業的共通點嗎？那些愈講究人性與情商的技能愈不容易，例如同理心、批判性思考、倫理道德和非重複性的實體操作。大學教授們普遍重視AI使用的透明度、誠信和倫理，這一現象很值得追踪。

美國「21世纪關鍵能力聯盟」提出現今經理人必須具備的四項核心能力（4C）—溝通、合作、批判性思考、創造力（Communication, Collaboration, Critical Thinking, Creativity）與教授們的推論不謀而合，大學生快培養及提升自己的4C能力了。

▼你看出那些不可能被AI取代的職業的共通點嗎？那些愈講究人性與情商的技能愈不容易，例如同理心、批判性思考、倫理道德和非重複性的實體操作。（圖／取自pexels）

▲▼。（圖／取自pexels）

►助理費除罪化讓立委月領76萬？　國會不能變「高獲利事業」

►北京開給高市首相「未完成的答卷」

►賴清德對台灣珍貴資產　發動自殺性襲擊

關鍵字: 黃丙喜 雲論 AI 就業 人工智慧 黃仁勳

