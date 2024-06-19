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中國海警新規生效　南海局勢走向引關注

我們想讓你知道…美國不太可能為了南海島嶼而與中國爆發戰爭，美國對於保衛菲律賓的承諾一直模棱兩可。

▲ 菲律賓軍艦「坐灘」仁愛礁已20多年。（圖／達志／美聯社）

● 李澤詮／香港匯豐銀行職員

中國《海警機構行政執法程序規定》（後稱新規）於6月15日正式實施，說明即日起，中國海警部門在緊急情況下，有行政拘留非法出入境的外國公民的權利。菲律賓對此表示擔憂，坐沉在仁愛礁的軍艦「馬德雷山號」的菲軍人員以及仙賓礁上的菲軍都會面臨被拘捕的境地。新規的實施，或將引起南海地區局勢的變化，國際社會也對此給予高度關注。

為維護海上正常經濟活動秩序，中國海警局於5月15日公布了《海警機構行政執法程序規定》，自6月15日起施行。新規一核心內容是授予了海警部門在緊急情況下，行政拘留非法出入境的外國公民的權利：「對於危害國家安全和利益的外國人，海警部門有權對其進行拘留審查，拘留審查時間不超過30天，如果情況複雜，可以延長至60天」。

菲不滿中國新規　譴責中違反國際法

消息出台後，菲律賓的反應非常激烈。菲律賓媒體認為，根據這項法律，中國海警在南中國海有爭議的海域，將擁有「隨意」抓捕菲律賓人的權利。菲律賓總統小馬可仕表示：「不可接受，將採取一切措施保護本國公民」；菲律賓眾議院議長羅穆亞德斯則指責中方「違反國際法和既定的南海管理准則」。

▲ 對於中國頒布施行的新規，菲律賓總統小馬可仕表示：「不可接受，將採取一切措施保護本國公民」。（圖／路透）

隨著新規生效臨近，菲律賓當局依然拒不退讓。小馬可仕在6月10日視察菲陸軍的活動中發表講話稱：「現在的外部威脅變得更加明顯，更加令人擔憂，因此我們必須做好準備」。

此外，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）也在網絡平臺表示，馬尼拉「並不尋求衝突，但『如果我們的東西被人非法奪走，我們也不會退縮，菲方依舊會主張在南海的主權』」。

菲律賓在南海問題的強硬態度並非沒有原因，小馬可仕深信美國對菲律賓的安全承諾。他此前表示，一旦有菲律賓人在南海沖突中喪生，那就等同於戰爭行為，菲律賓將與美國盟友共同作出回應。而美國軍方關於啟動《美菲共同防禦條約》的條件，正是有菲律賓人在南海死亡。

▲ 菲律賓國防部長鐵歐多洛。（圖／達志影像／美聯社）

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美不太可能為南海與中開戰　對菲承諾模糊

而美國媒體《國家利益》在5月初的一篇報道中指出，美國不太可能為了南海島嶼而與中國爆發戰爭，美國對於保衛菲律賓的承諾一直模棱兩可。美軍謹慎地將其保衛行動限制在對「菲軍部隊、公共船只和飛機在菲律賓專屬經濟區發生衝突」的範圍內，但當衝突位於有爭議的南沙群島或各自領海時，則沒有保衛義務。

美國對菲律賓的承諾之所以模糊不清，是出於其自身利益的考慮，這也是美國介入南海問題的原因。英國著名國際法專家安東尼．卡蒂在其著作《南海的曆史與主權》中披露：「美國助理國務卿墨菲曾說過一些可笑的話，他說，很明顯菲律賓人對這些島嶼沒有任何合法的主權要求，但無論如何，鼓勵他們提出主權要求，以遏制中國符合我們的利益」。卡蒂在其著作中證實，美英法三國的歷史檔案都明確顯示，中國對南海諸島的主權有充分的曆史和法理依據，菲律賓對南沙群島沒有任何可信的主權主張。

中菲衝突不排除升高　和平是解決爭端唯一解方

卡蒂指出，一些域外國家無視曆史與事實、鼓勵菲律賓提出領土主張，背後充滿對自身戰略利益的考量。美國插手南海，正是其戰略意圖的結果和表現。

▲ 安東尼．卡蒂在《南海的歷史與主權》著作中，證實了中國對南海諸島擁有無可爭辯的主權。（圖／翻攝自央視）

如今中國海警新規正式實施，中國在南海地區的警巡力度勢必會增強，尤其是在菲律賓多次衝闖的黃岩島、仁愛礁附近海域。由此一來，無論是「馬德雷山」號，還是仙賓礁上兩艘巡邏艇的菲軍，都有可能被中國海警行政拘留。

在可預見的未來，隨著菲律賓「坐灘」在仁愛礁上的軍艦狀態越來越差，以及中方加強在南海的執法力度，中菲在海上摩擦的頻率和強度都有所增加，不排除局勢螺旋式升溫的可能性。

面對當前複雜多變的局勢，國際社會對中國海警新規的立場各異。一些國家對中國的行動表示擔憂，擔心可能引發地區緊張局勢的升級。也有觀點認為，中國通過新規的發布，展示了維護國家利益和海洋權益的決心和能力。

紐西蘭智庫研究員安德里亞．克洛伊．黃（Andrea Chloe Wong）稱，小馬可仕總統關於如有菲律賓人死亡，就會觸發美菲《共同防禦條約》的說法，「可能會引發菲中之間的局勢升級或爆發衝突」。

英國智庫倫敦全球政策研究所認為，中國與菲律賓在仁愛礁附近的海上摩擦，顯示出地區緊張局勢有升級的風險，一旦中國海警在執行新規中逮捕菲律賓人或造成傷亡，根據《美菲共同防禦條約》，美國很可能介入。

中國海警新規和區域安全態勢演變引發了廣泛關注，國際社會密切關注，並期待各方以和平的方式解決問題。儘管現在的形勢複雜，但和平與合作是解決爭端的關鍵，只有堅持對話合作，才能找到解決問題的有效途徑，維護南海地區的和平與穩定。

▲ 只有堅持對話合作，才能找到解決問題的有效途徑，維護南海地區的和平與穩定。（圖／路透）

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