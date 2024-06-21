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林青霞演藝事業順遂　能給清大畢業生什麼參考？

我們想讓你知道…綜觀林青霞從18歲到40歲長達22年演藝事業的過程中，可說是十分順利，如此幸運過程，有幾人能得？

● 鄧鴻源／台大物理博士、大學教授

國立清華大學於15日舉行畢業典禮，今年一改過去慣例，校方決議將合辦碩士班與學士班的畢業典禮，並邀請影后林青霞致詞十分鐘，因為她的故事很勵志。但真的是否如此嗎？

清大校長高為元過去曾擔任香港大學副校長，當時就認識林青霞，香港大學也曾頒發榮譽博士給林青霞，外界眼中的林青霞是一代巨星，演技、美貌兼具的人生勝利組，但高為元與她相識並深入了解後，發現她從年輕時經歷十分辛苦歷程，努力克服人生挑戰才走到今天。

1972年，大學聯考落榜的林青霞在西門町遇上星探楊琦，經由他的介紹，參加了宋存壽、郁正春導演的新片《窗外》的試鏡，獲選為飾演第一女主角江雁容的演員。她可說是很幸運，沒有遇到歹徒，這樣能說辛苦嗎？

林青霞的父母並不希望她參加電影演出，林母為此病倒。導演宋存壽帶一位山東籍國大代表上門，她父母的朋友也代說好話，方得其父母首肯，但只此一部。林母帶著林青霞拜訪中飾演她父母的演員了解情況，並懇求他們對女兒多加關照，又閱讀了劇本才稍安心。

1974年，劉家昌以《純純的愛》、《雲飄飄》捧紅了林青霞，取代了當時婚後剛淡出影壇的台灣第一代玉女超級巨星甄珍，成為70年代後期台灣最受矚目的文藝愛情片明星。

1976年，林青霞以《八百壯士》楊惠敏一角獲得第二十二屆亞洲影展最佳女主角，其知名度又更上一層樓。其實該片只是在為國民黨塗脂抹粉，但日本之所以會侵華，主要在於日本看清中國人是一盤散沙，因此深信三月可以亡華，所以才會發生淞滬會戰。

後來楊惠敏疑涉及錯綜複雜的原因，遭軍統扣查四年多調查，1946年11月由國防部軍法局裁定無罪釋放。 其幼子朱復轟表示，母親楊惠敏在經過4年無妄的牢獄之災後，身心受創甚重，鬱鬱寡歡，出獄後不久就來到台灣。到了台灣因為不想被人認出來，所以就低調的到學校去當代課老師，因此真正該受表揚的是楊惠敏。

1978年，林青霞應邀為法國遠東戲院開幕剪綵。期間，接受法國銷路廣大的《法蘭西晚報》、《震旦報》及《巴黎競賽周刊》的記者專訪。現任清大校長高為元，當時出國時大約是10歲，所以知道林青霞這個人。

1990年，林青霞以《滾滾紅塵》女作家沈紹華一角贏得第27屆金馬獎最佳女主角獎。1992年，她以東方不敗一角成為「賣埠女星」，媒體以風雲再起來形容此時的她。此角色開啟林青霞後期的反串形象，取代早年以愛情文藝片為主的形象。

1994年，林青霞原本屬意秦漢，但秦漢不解風情，因此她下嫁香港有錢商人邢李㷧，暫時為她的明星生涯劃上休止符。

綜觀林青霞從18歲到40歲長達22年演藝事業的過程中，可說是十分順利，都在銀幕中與帥哥談情說愛，能說是辛苦過程嗎？如此幸運過程，有幾人能得？能給清大生什麼有價值的參考？

▲ 林青霞從18歲到40歲長達22年演藝事業的過程中，可說是十分順利 。（圖／金馬獎提供）

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