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少子化帶來缺額海嘯　讓大學成為真正的終身學習夥伴

我們想讓你知道…大學與其當作高齡社會下的犧牲品，不如積極成為「開放環型的大學」，讓校園包容各種年齡和經驗的學生，使大學成為真正的終身學習夥伴。

▲ 少子化海嘯導致許多私校受到極大衝擊，展望未來數年，若大學端再不改變，生源恐怕只會越來越枯竭。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

● 林從一／華梵大學校長

113學年大學申請入學管道統一分發結果13日公布，大學招生缺額再度成為話題。前年8月11日，我曾發表相關建議，而這些建議大部分還是適用今日的，可見問題改善不多。

當時記者來問：111學年度大學分科考試放榜，總招生名額3萬9,350人，總缺額人數達1萬4,493人，遠高於去年2,732個缺額，並占總招生名額的36.83％。此次缺額海嘯，許多私校受到極大衝擊，展望未來數年，生源只會越來越枯竭。您如何看待少子女化帶來的缺額海嘯？如何因應？

我的回答如下。沒什麼奇特看法，大家參考參考。

如何看待少子女化帶來的缺額海嘯？

1. 缺額多寡程度 ≠ 辦學優劣情形

無論辦學認不認真，絕大部公立大學實不愁生源，但私校辦學不認真，就招不到學生。其實，少子化如海嘯，連一些公認辦學認真的私校，也難免受傷。因此，不要汙名化缺額高的大學；其次，既然缺額多寡程度不等同辦學優劣，在評價大學以及大學退場的評估中，不宜過度看重「學生缺額」的因素，以免造成劣幣驅逐良幣的遺憾。此外，當我們忽略「學校招生缺額多不等於系所招生缺額多」，就更容易造成劣幣驅逐良幣的遺憾。

▲ 缺額多寡程度不等同辦學優劣，不應汙名化缺額高的大學。（示意圖／文化大學提供）

2. 私立大學要積極面對　公立大學也要有立場、有態度

少子女化（以及高齡化）是台灣社會乃至於台灣高教的普遍問題，不應由私立大學承擔大部分的後果。私立大學固然要徹底反省、積極應對，行政院、教育部與公立大學也要積極應對，不宜做壁上觀。公立大學也受到少子化海嘯的衝擊，但是公立大學的回應是什麼？教育部有沒有認真評估台灣公私立大專校院的合理規模該是如何？維持一所公立大學教學特色及品質的合理學生數目是什麼（雖然每校並不相同）？

3. 少子化海嘯凸顯的真正問題是大學同質性過高

台灣各大學彼此之間的階層清晰，至少在一般不明就裡的家長與學生眼中，排除選系的一點困擾後，比較各大學，就好像比身高一樣。大學越有特色，階層越不明顯。大學階層越明顯，少子化對於「排名越後」的大學越造成墜崖式的傷害。其實，不發展特色，少子化海嘯的影響很快也會淹過公立大學。

▲ 不發展特色，少子化海嘯的影響很快也會淹過國立大學。（示意圖／中興大學提供）

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如何因應少子女化帶來的高教海嘯？

1. 推動開放環型大學（Open Loop University）

推動大學成為終身可回流、終身可入學的開放學習中心。大學與其當作高齡社會下的犧牲品，不如積極成為「開放環型的大學」，讓校園包容各種年齡和經驗的學生，使大學成為真正的終身學習夥伴。相關細節如下：

目標：推動大學成為終身可回流、終身可入學的開放學習中心。

（1） 推動理由

Ⅰ. 高齡社會的青銀共學

超高齡社會：2018年本國65歲以上老年人口比率已突破14.05％，成為WTO定義下的高齡社會；2021年起，出生人口低於死亡人口，正式進入人口負成長時代；2025年時，老年人口將達470萬人，衝破總人口比率20.1％，成為超高齡社會；2029年時，老年人口將達幼年人口之2倍。

▲ 台灣2025年的老年人口預計將達470萬人，衝破總人口比率20.1％，成為超高齡社會。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

學習型台灣：高齡社會不是只有老人，而是包含各種年紀國民的高齡社會，本部110年3月公布之《學習社會白皮書》及《終身學習中程發展計畫》皆以「學習型台灣」為目標，高齡社會的台灣要成為「學習型台灣」，台灣各大學就應成為開放的學習中心，讓校園包容各種年齡和經驗的學生，成為國民一生中隨時需要，就可以回來或進來充電的學習基地。

終身學習的新場域：過去我國終身教育主要的場域是補習班、社區大學、空中大學、博物館所及其他社教機構，大學僅僅以碩士專班或隨班附讀的方式低程度的參與。而傳統終身學習的學習方式主要是線上學習及網路資源，雖然有高齡教育的項目，亦是青銀分隔的方式進行，而無論從哪一個角度，大學都包含了各種型態的教學方式與資源，大學不參與高齡社會下「學習型台灣」的建構，殊為可惜。

Ⅱ. 劇變社會下的終身學習

劇變社會下的知識HUB：這是一個知識、社會、價值、自然變遷快速的時代，許多事物甚至數年一變，一個終身學習的場域必須是一個跟上知識、社會、價值、自然變遷的場域，相較於補習班、社區大學、空中大學、博物館所及其他社教機構等原有終身教育場域，大學明顯是更適合作為劇變社會下的終身學習場域。

知識爆炸時代的回流教育：過去，大學生涯是18到22歲階段必須經歷的旅程，處於這個階段的年輕人，花費所有的心力，學習未來專業上需要的所有知識。任何想要跳脫這固定軌道，走別條路的人，都會遇到一些困難。但是，根據統計，目前的大學畢業生近7成自認大學科系「學非所用」，文史哲學類科更達88.9％。

▲ 高達88.9％的文史哲學類科畢業生自認大學科系「學非所用」。（圖／視覺中國）

讓我們來看看史丹佛大學的案例：學習的彈性與回流教育全世界各大學積極面對的問題，例如，史丹佛2025計畫中，便重新設計學習的模式，讓大學的學習可以是人生當中任何6年，學生可以根據生涯發展的需求，或許先進入大學學習，然後申請空檔年（Gap Year）計畫，去實習或是體驗其他事情，之後才再選擇重回校園。如此一來，學生可以不斷學習、體驗、運用、修正、再學習，每一段重回校園的旅程都是一個開放式的環狀旅途，可以隨時結束或是開始。也就是說，打破傳統的大學學制，讓大學成為開放的學習中心，一生中隨時需要，就可以回來充電的6年學習基地。校園裡將會混雜著各種年齡和經驗的學生，彼此共同學習，也將深化和擴展校園的視野。史丹佛大學本身也會因為隨時有著「在學生」正在不同的企業、機構任職，學校將可以連結更多的資源和平台。

Ⅲ. 終身教育仍有推廣空間

即便不考量「快速變遷社會下的知識與價值再學習」，傳統概念下的終身教育仍有推廣空間：我國18～64歲之成人學習參與率為42.61 (另18～80歲之參與率為39.51％），相較於OECD會員國平均47％（25～64），國人終身學習尚有推展空間。如果考量「快速變遷社會下的知識與價值再學習」，國人終身學習的推展空間明顯更大。

▲ 我國18～64歲之成人學習參與率為42.61，低於OECD會員國平均的47％。（圖／記者許敏溶攝）

Ⅳ. 少子女化社會下大學新生源

我國大學學生人數已從105學年度的111.1萬人，下降至109學年度的100.6萬人，110學年度起大學學生人數跌破100萬人。109學年度大專校院大學一年級學生數從前一學年的23.9萬人降為22.9萬人，推估自114年度起，大學一年級學生人數將跌破20萬人。大學校院新生人數屢屢下沉，生源結構不變下，生源減少趨勢將銳不可擋，許多學校亦面臨整併、轉型甚至退場的局面。

大學與其當作高齡社會下的犧牲品，不如積極成為「開放環型的大學」，讓校園包容各種年齡和經驗的學生，使大學成為真正的終身學習夥伴。

（2）推動項目

Ⅰ. 鬆動修業年限：甚至允許無修業年限。使得學習不是一條直線，讓重回校園變得容易，讓每一段重回校園的旅程都是一個開放式的環狀旅途。

Ⅱ. 鬆動學籍制度：畢業生可申請「恢復」學籍；放鬆full time／part time student的區分，允許在職學生進入一般學制（不限制於在職專班或隨班附讀）。

▲ 大學端不妨鬆動修業年限，讓每一段重回校園的旅程都是一個開放式的環狀旅途。（圖／文化大學提供）

Ⅲ. 開放單獨招生門檻：學生全齡化。

Ⅳ. 開放環型學位學程、學分學程：能即時回應時代、產業變遷的學程，並適合回流教育的課程、學程與學位設計。

Ⅴ. 全齡化課程設計：如何回應具有不同經驗與年齡的學生的學習需求？如何促進他們彼此共同學習？如何借用他們多樣的經驗與關係來深化和擴展校園的視野？如何藉著在不同的企業、機構任職的「在學生」，建構更多教學資源和平台？

Ⅵ. 校園設備「全齡化」：校園裡將會混雜著各種年齡和經驗的學生，教學設備、宿舍與生活設施應做相應調整。

2. 補助發展特色精緻大學

美國大學共3,226所，其中學生人數1000人以下者佔42％，3000人以下者佔65％，享有盛名者也不在少數，甚至超過台灣所熟悉的哈佛、史丹佛、柏克萊。在學費難以鬆綁的情形下，政府宜大力支持發展私立大學轉型為特色精緻大學。

▲ 美國大學人以下者佔65％，享有盛名者也不在少數。圖為史丹佛大學胡佛研究中心。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

3. 健全財務才能深化辦學品質

學生人數降低，學費難以大幅提高，學費不再是大學重要經費來源。除了爭取政府補助，亦要鼓勵大眾支持私人辦學。例如，建議修正「私立學校法第62條條文修正草案」，支持「個人或營利事業透過興學基金會捐款給指定學校，在新台幣1,000萬元內，得全數作為列舉扣除額或列為費用或損失。」

4. 積極輔導大學有尊嚴地退場

這點大家談了很多年，我沒有更好的想法。（大家想像力的貧乏不僅讓有尊嚴的退場時機快速消逝，各方各自的堅持與彼此缺乏信任，也讓轉型的彈性與契機喪失）。真的經營不下去，再怎麼不捨，也只好退場。但請花點時間想像。一間歷史久遠的大型學校退場，影響多少教職員的生計？令多少校友的畢業學校成為「曾經存在的學校」？沒尊嚴的退場只會讓難堪更難堪。

 

▲ 讓大學有尊嚴地退場，才不至於造成更多遺憾。（圖／周刊王）

● 本文獲授權，轉載自「林從一」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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