中國手握太陽能大餅　另一波全球產業競賽暗潮洶湧

▲ 太陽能最有可能在未來幾十年徹底改變全世界。（圖／視覺中國）

● 丁學文／金庫資本管理合夥人兼總經理

說實話，這段時間，除了人工智慧AI的領頭羊Nvidia獨領風騷之外，應該是中國的電動車革命最吸引全世界目光了，但了解中國外貿新三樣的人都明白，所謂的太陽能、鋰電池和電動車之中，太陽能最有可能在未來幾十年徹底改變全世界。

為什麼？

答案很簡單，隨著聯合國 COP28 會議的與會者同意在 2030 年將再生能源產量增加兩倍後，中國的綠色科技就開始全力衝刺，其中的太陽能供應鏈更是迅速騰飛。國際能源署（IEA）稱，2023年的太陽能光電模組價格年減近50％，但由中國主導的全球光電製造能力卻成長了兩倍。據稱2024年底，全球光電模組的製造能力將再成長40％，達到1,100 GW，隨著全球太陽能經濟的迅速發展，我們的世界，電價還能降多低？ 電動車會繼續受歡迎嗎？太陽能會催生哪些新能源用途？全球太陽能發電產業會怎麼變化？甚至後續一連串帶來的電池創新步伐和電網基礎設施規模又會怎麼演進，一個個都成了我們繞不開的話題。

太陽能指數型成長 可能成未來主要電力來源

▲ 最新一期的《經濟等人》封面故事聚焦全球太陽能的亮麗發展與未來。（圖／截取自《經濟學人》封面）

最新一期的《經濟等人》封面故事聚焦全球太陽能的亮麗發展與未來。在封面設計上，映入眼簾的是三片雲朵襯托下的熾熱太陽，而被太陽光從上而下照亮的則是一大片的太陽能面板。上面幾個大字 「DAWN OF THE SOLAR AGE 太陽能時代的黎明」，小字補充的是「A SPECIAL ISSUE 一個特別專刊」。

《經濟學人》這次用了緒論第一篇、Essay專論、商業板塊第一篇第二篇第三篇一共四篇文章樂觀提示我們太陽能的快速成長將改變未來的世界。真的假的，讓我們看看文章怎麼說？

文章一開始說到自從 AT&T 貝爾實驗室推出將陽光轉化為電能的新技術以來，轉眼已經有 了70年的歷史，當時，這家電話公司不過是希望在偏僻的地方仍然可以運行著它們的設備，當時的他們沒有料到的是太陽能供電竟然可以讓未來變得更加美好。

如今的太陽能發電設備已經不可同日而語。太陽能電池板現在佔據了英國威爾斯一半左右的面積，今年的它們更將為全球提供約 6％ 的電力，這幾乎是 1954 年美國消耗的電能三倍。但最引人注目的是，它還遠遠沒有結束。

▲ 太陽能裝置容量大約每三年翻一倍，稱太陽能呈指數級別成長絕不誇張。（圖／CFP）

稱太陽能呈指數級別成長絕不誇張，太陽能裝置容量大約每三年翻一倍，因此每十年可以增長十倍。這在人類歷史上從來沒有發生過，所以現在的人們很難理解眼前正在發生的事情。十年前的太陽能發電規模僅為目前的十分之一，了解太陽能發展的專家也沒有辦法想像它的快速增長，接下來如果再增長十倍，將相當於將現在的全球核反應爐數量增加八個，而需要花費的時間卻比建造一個核反應爐所需的時間還要短。

估計到 2030 年代中期，太陽能電池非常可能成為地球上最大的單一電力來源。到 2040 年代，它們将不僅是電力的最大來源，還是所有能源的最大驅動力。按照目前趨勢，它生產的電力總成本預計將低於目前最便宜電力的一半。當然，這沒有辦法阻止氣候的變化，但可以幫助我們更快減緩氣候的變遷。全球大部分地區——包括非洲，有 6 億人仍然無法照亮自己的家園——將開始感覺能源的豐富。這種感覺對人類來說將是一個嶄新且完全不一樣的感覺。

如果以太陽能經濟學角度來說，環保人士不見得樂觀其成，經濟學上，生產、需求或兩者早晚都會受到資源耗盡的限制。 在早期的能源轉型中——從木材到煤炭、從煤炭到石油或從石油到天然氣——隨著開採效率的提高，最後往往被人類想尋找更多燃料的成本所抵消。

▲ 與早期的能源相比，太陽能最後可能變得越來越便宜。（圖／友達提供）

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中國手握太陽能大餅 能源價格將越來越便宜？

但正如《經濟學人》這個禮拜的Essay論文所強調的，太陽能發電肯定沒有資源有限這樣的限制。想把太陽能儲存起來，只需要富含矽礦的沙子、陽光充足的區域和人類的聰明才智，而這個世界永遠不缺這三者。至於需求，它既巨大又有彈性——如果你能讓電價變得更便宜，就不用擔心人們找不到新的用途。最後非常可能，與早期的能源相比，太陽能變得越來越便宜，並一直持續如此。

其他的限制不是沒有。因為大部份人們喜歡白天的戶外生活，充足的太陽能仍然需要和儲存相關的技術相輔相成。

另一個侷限是，全球絕大多數太陽能板以及用來製造太陽能板的純化矽礦都來自中國。中國的太陽能產業競爭激烈，補貼豐厚，而且已經產能過剩。加上內卷嚴重，中國的產能正在想方設法向外擴張。

從長遠看，一個能夠產生更豐富能源、不需要靠著不穩定石油或天然氣的新世界當然令人開心，但現在，把這麼一個至關重要的產業讓中國牢牢把握著，怎麼可能不讓大家擔心另一波產業競賽與對峙的發生。

▲ 全球絕大多數太陽能板以及用來製造太陽能板的純化矽礦都來自中國。（圖／路透）

美國當然對此最擔憂，因此早早開始對中國太陽能設備徵收關稅。然而，太陽能板的未來需求剛剛爆發，全球其他地區的市場仍然巨大。 美國對太陽能的採用或許會因支持化石燃料的川普而受挫，但不可能持續太久，美國一旦釋放被壓抑的需求，太陽能產業的發展只會更加讓人難以想像。 碳定價將會有所幫助，就像歐盟從煤炭到天然氣的轉變一樣。

現在的目標應該是盡快實現太陽能生產的良性循環，因為它可以提供更便宜的能源。好處將來自生產力的提升，現在，看起來人們使用的能源成本都會降低，然後廉價能源將讓一切變成可能。廉價的能源甚至可以進一步淨化水質、淡化海水，還可以驅動人工智慧運作，更可以讓數十億的家庭或辦公室在氣候變遷的夏季也過的更加舒適。

文章最後的《經濟學人》論調充滿難以想像的樂觀情緒：最重要卻還沒有人想到的後續可能變化是這個更便宜的豐富能源將可以釋放人類的更大想像力，讓心靈的興奮和可能性一起上升旋轉。幾十年後，太陽將升到全球天空的最高點照耀著這個地球，然後在這個世界上，再也沒有人需要擔心電力不足，而能源的容易獲得又將為所有人帶來更大的活力。

▲ 《經濟學人》認為幾十年後，太陽將升到全球天空的最高點照耀著這個地球，然後在這個世界上，再也沒有人需要擔心電力不足。（圖／業者提供）

中國綠色科技發展驚人 另一波全球產業競賽來勢洶洶

說實話，講到太陽能，你不可能躲開中國，中國在綠色科技的發展上真的超越了全世界。這幾年去過中國的人一定有發現，高鐵沿線的房子屋頂都是太陽能板，更不用說中國在輸電系統上早就將各個地區都接入了太陽能和風力的發電網路，數據顯示中國風電和太陽能利用率已經分別達到了97.8％和98.8％，非常驚人。

這和最近橫掃全球的中國電動車發展邏輯一樣，我先在中國大規模推廣，並不停推動商業化，當我擁有最多的用戶、最強的供應鏈和最深的營運模式之後，向全球輸出肯定是捨我其誰了。事實上，根據IEA預測，2023年的全球太陽能生產已經第一次超越了石油，太陽能取代石油對地緣政治的影響將無比巨大。這就是我一再強調美國掌握半導體前緣技術，中國牢牢掌控著綠色科技的真實狀況。

回顧歷史，如果說歐洲是憑藉能源革命實現了工業化的百年發展優勢，那中國非常可能在綠色科技上彎道超車，進一步改變全球的產業格局。無論如何，今年全球生產的每10個太陽能電池板中就有8個來自中國。加上聯合國氣候變化委員會的報告顯示：儘管各國正在努力將全球溫室氣體排放減低，但這些努力仍不足以在本世紀末將全球升溫限制在關鍵的1.5°C以內。想實現目標，減排的最大份額將早晚不得不使用太陽能，使用太陽能不可能不看中國臉色。看來，另一波全球產業競賽的腥風血雨在所難免，不過，這次誰主勝負非常難說，產業發展充滿變數。

▲ 減排的最大份額將早晚不得不使用太陽能，使用太陽能不可能不看中國臉色。（圖／路透社）

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