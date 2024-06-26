參謀總長立院備詢　實乃移轉火力掩護部長

● 張競／中華戰略學會資深研究員

一大早媒體來電，詢問我今日參謀總長將至立法院外交國防委員會報告備詢，請我評論是否將成為焦點？我直接就回覆媒體記者，本日參謀總長至立院備詢，只不過是依據國防施政業務所需，基於下列幾項因素，此次絕對不會有機會成為國內政壇焦點。

首先是要回溯參謀總長至立法院委員會備詢之所以成為政治議題，其實是源於郝柏村擔任總長期間，被當時政壇視為可能威脅大位之政治強人。因此諸多立委希望透過質詢過程折辱其聲勢，所以參謀總長出席立法院備詢，就被端上檯面成為政治議題。

但是整個時空背景變化至今，早就完全不同，當事者根本就沒有強烈政治色彩，更是從無進軍政壇雄心，因此絕無可能引起立委關注，成為質詢砲火焦點。

▲ 漢光演習雖然由參謀總長業管之軍令體系為擔綱主軸，但在整個演習期間內，軍政與軍備體系下屬單位亦要配合演習規劃設計。（圖／軍聞社提供）

其次是國防體系結構調整，法制規範亦產生重大變化，整個國防政務裁奪重心早就移交部長，就算本日提報議題為漢光演習規劃構想，但是說實在話，漢光演習雖然由參謀總長業管之軍令體系為擔綱主軸，但在整個演習期間內，軍政與軍備體系下屬單位亦要配合演習規劃設計，同步實施配套演練項目，絕對不是袖手旁觀，光觀禮不入席。

所以實權係由部長所掌握，軍令體系由參謀總長規劃提報演訓構想後，還是要靠部長統合軍政、軍備與軍令三大體系，然後向上呈請行政院核備，並呈報三軍統帥指導並核定演訓規畫全案構想。所以將參謀總長視為漢光演習此項國防政務運作落實樞紐與關鍵，此乃落伍觀點，並未與時俱進，理解當前國防政務運作真貌。

基於前述諸項因素，本日參謀總長至立法院外交國防委員會備詢，實乃移轉火力掩護部長實不為過。但望立委諸公能夠理解國防運作體制真正全貌，不要搞錯對象，真正決策是在部長，不論其是否能夠理解漢光演習真正意義，但實權是在部長手中。立委必須搞清楚，就算總長能夠是個精明無比諸葛亮，但真正能夠作主的還是阿斗，要能質詢搞清楚狀況，槍口必須對準方向！

▲ 本日參謀總長至立法院外交國防委員會備詢，實乃移轉火力掩護部長實不為過。圖為國防部長顧立雄（左）、參謀總長梅家樹（右）報告 漢光四十號演習規劃情形。（圖／記者屠惠剛攝）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。