川普憑一己之力重塑美政壇　無論誰當選都將「川普化」

▲ 當今的美國總統辯論焦點已經變成「美國應該把大門關多緊？」。（圖／路透）

● 丁學文／金庫資本管理合夥人兼總經理

這很諷刺，現在這個世界，包括美國，所有我們曾經信以為真的理所當然一夕翻盤。

1990年代的美國總統大選，兩黨辯論的是美國應該在多大程度上向其他的國家張開雙臂發展貿易。可如今，總統辯論的焦點已經變成美國應該把大門關多緊？

川普，當然是相對激進的一位，他的關稅願景非常可能讓全球經濟倒退回一個世紀之前。賀錦麗確實沒有那麼極端，但也隱隱約約表示保護主義對美國最有利，只不過她同時強調了對特定產業的持續補貼。

對川普來說，前進的方向絕對不變，他甚至在第一個任期稱自己為「Tariff Man關稅人」，並堅信對外國徵稅是最大化美國經濟實力的最好方式。他從洗衣機和太陽能板開始徵收關稅，然後是鋼鐵和鋁，現在則是與中國公開展開貿易戰。這非常可能也是他一旦當選總統會戮力以為的一個方向。

▲ 川普的關稅願景非常可能讓全球經濟倒退回一個世紀之前。（圖／路透）



但可悲的是，賀錦麗雖然沒有公開宣稱自己是關稅女人，但她越來越多的言論顯露出和川普一樣的保護主義，所有一切的走向都讓大家明白，不管最後是誰領導美國，美國的關稅高牆勢在必行，她或許沒有川普那麼熱衷築牆，但她也沒有打算建造一座橋樑。

無論誰當選 川普想法都已成主流

最新一期的《經濟學人》封面故事直言兩位總統候選人在保護主義的趨同現象越來越讓人擔憂。

在封面設計上，《經濟學人》又玩起了圖片遊戲，在一幅遠距離的美國華盛頓紀念碑照片上，我們看見整座高達555 英尺的紀念碑搖身一變，變成了川普那條鮮紅的領帶。兩側一排黑色字體「The Trumpification of American policy美國政策的川普化。」

▲ 最新一期的《經濟學人》封面故事以「美國政策的川普化」為題，直言兩位總統候選人在保護主義的趨同現象越來越讓人擔憂。（圖／擷取自《經濟學人》）

這次，《經濟學人》大手筆用了Briefing專文以及美國板塊的七篇文章深入解析了美國這兩位總統候選人在方方面面的趨同，也讓大家對美國民主再度捏了一把冷汗。確實，不到一個月後，美國選民所要面臨的選擇將不是一個需要相互比較的政策權衡。賀錦麗提出的計劃沒有執行細節；川普的政策則顯得脫離現實——無論如何，美國面臨的文化分化比稅收政策更有辦法激勵選民。

但對美國和全球其他國家來說，美國大選的最後選擇，對政策方面的影響才是意義重大。可惜的是，媒體對於這次選舉的相關報導始終不夠充分。《經濟學人》將在這本雜誌內容中提供八篇Briefing專文針對各個相關政策提出看法，涵蓋了編輯群認為選舉結果將產生衝擊的幾個領域，以及應對這些問題的一些建議。

選題清單非常用心：文章並沒聚焦兩位候選人之間的鮮明對比或與公共政策沒有直接影響的主題。主要談論的是候選人的性格、這次選舉對相關機構，甚至美國民主的意義。

▲ 《經濟學人》編輯群發現無論誰當上總統，川普想法已經變成主流。（圖／路透）

文章也沒有把墮胎納入其中，因為候選人的觀點不太可能轉化為明顯不同的政策。把以上提及的去掉，《經濟學人》決定把重點放在不同人擔任總統可能的差異點上，結果令人訝異，編輯群發現無論誰當上總統，川普想法已經變成主流，這場美國大選的風向不但被他主導，連美國的政策可能發展都已經徹底川普化了。

以賀錦麗的國內政策為例。她的移民政策傾向了兩黨最保守的一個改革提案。包括在非法移民過多時停止庇護的申請；她的貿易政策不過是修改了川普第一任任期內的關稅設計；在稅收方面，她決定保留川普2017年的大部分減稅措施；在能源方面，她對水力壓裂法買單，也支持讓美國的石油和天然氣開採比以往任何時候都多。這很難想像，美國黨派分化如此激烈，川普如此兩極分化，她卻不知不覺選擇借用了川普第一任期的部分政見。

▲ 賀錦麗在不知不覺中，選擇借用了川普第一任期的部分政見。（圖／路透）

這個趨勢凸顯了一定的政治意義。川普確實佔領了民主黨曾經的地盤，他對工會進行了溫情攻勢，廢除了共和黨削減退休金和醫療保健公共支出的計劃，難怪在六到七個搖擺州民調結果上，川普的支持率都比2020年高出了好幾個百分點，也許就是這樣，賀錦麗不得不採取部份川普立場試圖勝選。

這讓人非常意外，誰能想到上次遭遇滑鐵盧的川普竟然憑一己之力重塑了美國的政策走向。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

川普「鷹派」抗中 賀錦麗料將持續援烏

川普對中國採取的態度比美國任何一位總統都更具有對抗性，儘管他說的多做的少。賀錦麗領導的政府則可能說得不多，但在執行層面卻更加嚴厲，譬如禁止向中國出口技術或對中國電動車徵收高額關稅就是拜登一手主導。

▲ 川普對中國採取的態度比美國任何一位總統都更具有對抗性。（圖／達志影像／美聯社）



在中東問題上，儘管民主黨施壓要求削減對以色列的武器供應，但賀錦麗沒有讓川普從右翼成功包抄她。她似乎也不急於恢復川普撕毀的與伊朗協議；這個禮拜，她宣稱伊斯蘭政權是美國現在最大的對手。川普的抉擇則和她相距不大。

對烏克蘭的支持目前看來差距最大。賀錦麗所屬的民主黨領導西方協助烏克蘭抵禦俄羅斯對烏克蘭的入侵。只要國會允許，她將繼續向烏克蘭提供武器和現金。川普的政策則是極度模糊：他只說他會迅速結束戰爭，但他沒有透露怎麼做？而且他拒絕透露他希望的結局？這加劇了人們對他會敦促烏克蘭接受俄羅斯條件的擔憂。然而，這種災難性的背叛充滿了不確定。

連川普也可能擔憂著讓俄羅斯坦克駛過烏克蘭更多領土會不會更加凸顯他的軟弱。

▲ 只要國會允許，賀錦麗將繼續向烏克蘭提供武器和現金。（圖／路透社）



川普政策極端化 建一堵高牆還不夠！

從《經濟學人》的政策專文中可以清楚看出的第二件事是，雖然賀錦麗提出的政策明顯向川普靠攏，但川普也已經變得比之前更加極端。在貿易方面，他今年稍早表示，他贊成對進口產品徵收10％的關稅，現在更想把它提高到20％，他甚至希望對中國所有的進口商品都徵收高達60％的關稅。

在國內稅收方面，他希望削減所有可見的項目，甚至讓2017年的所有減稅都變成永久的，然後進一步降低企業稅。但聯邦預算委員會認為，他的計劃將讓美國債務比賀錦麗多了兩倍。在移民議題上，2024年的川普比八年前更極端。他總愛畫大餅，這次已經不僅僅是建一堵牆，而是大規模的驅逐。他的一些政策因刻意忽略某些重要性而看起來更加極端：例如他沒有明確的脫碳計畫或幫助美國怎麼適應氣候變遷的計畫。

▲ 川普的一些政策因刻意忽略某些重要性而看起來更加極端。（圖／路透）

下個禮拜，《經濟學人》提及將仔細研究這兩位候選人的政策將怎麼影響經濟。儘管川普聲稱拜登「摧毀了」美國，但美國經濟起碼目前仍然令全世界羨慕。但現在，令人擔憂的是，兩位候選人對那種真正能讓美國再次偉大的事項，例如像貿易、人才和競爭的開放興趣缺缺。也許，賀錦麗不會像川普那樣決絕的把美國封鎖起來。但她真的當上總統，我們也會在她身上看見美國政策川普化的陰魂不散。

貿易崩解逼得金融體系得重尋平衡點

如果有認真觀察美國政策走向，肯定早就注意到，美國整體經貿政策轉向，其實早在川普之前的歐巴馬時代就開始了，歐巴馬口口聲聲尊崇自由貿易，但已經開始走向民族主義，諸如什麼《美國復甦與再投資法》（ARRA）、「委外工作轉回美國方案」（IAJ）等數不勝數，川普只不過口不擇言，毫不掩飾保護主義心態罷了，很多人以為拜登上台會把一切回歸，沒想到他反而結合其他盟友重組供應鏈，大力推動碎片化，甚至更加傾向霸權主義。

▲ 歐巴馬雖然口口聲聲尊崇自由貿易，但已經開始走向民族主義。（圖／路透）

前陣子，川普時代的貿易代表賴海哲甚至出版新書，取名就叫「No trade is free貿易不再自由」。所以，全球貿易碎片化已是趨勢，川普還是賀錦麗擔任第47任美國總統，結果都是一樣。

其中，接下來的金融穩定會不會遭逢重擊確實讓我擔憂，事實上，人心焦慮以及市場不穩最容易衝擊的就是金融系統，這從8月初和9月初的兩起全球股災可以一覽無遺，大家永遠不要忘記當代金融危機大師明斯基的「Financial Instability Hypothesis」（金融不穩定假說）：資本主義與全球化容易催生資產價格的投機與膨脹，但繁榮過後，任何風吹草動又有可能讓泡沫一夕破裂，這就是著名的「Minsky Moment」（明斯基時刻）。

▲ 資本主義與全球化容易催生資產價格的投機與膨脹，但繁榮過後，任何風吹草動又有可能讓泡沫一夕破裂。（圖／123rf）

今天，如果將第三世界的不滿與地緣政治的緊張結合起來，貿易崩解促成的金融分流真的很像一顆毒瘤侵蝕著既有運作，原因無他，金融體系不是一個抽象概念，它更像一個涉及方方面面的實體所在，它藉由精密運作，巧妙的控制著國家、企業和個人從獲取資本到如何促進繁榮的金流運作，一旦貿易堵塞或傳導分岔，將像人們的血液循環不良一樣，會讓人體渾身痠痛不舒服。

過往，金融系統成功促進全球貿易的運行無阻，今天，貿易崩解逼得金融系統重新尋覓平衡點，但誰也不敢預測金融系統「再平衡」會有多痛？

▲ 易崩解逼得金融系統重新尋覓平衡點，但誰也不敢預測金融系統「再平衡」會有多痛？（圖／路透社）



● 本文獲授權，轉載自《經濟日報》。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。