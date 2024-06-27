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財政能否正常運轉　決定國家興衰的關鍵

我們想讓你知道…談到經濟發展國家要富強，健全的賦稅制度是關鍵。包括兩部分：一部分是賦稅結構，另外一部分是賦稅行政。而這兩者之中，又以稅務行政最為重要。

▲ 根據今年5月24日國債鐘資料顯示，中央政府債務未償餘額合計6兆4100餘億元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

● 李克／退休人員

任何一個政府想要有效管理現代複雜的經濟活動，金融和財政這兩種工具，缺一不可。如果財政過度擴張的結果，國家產生了債台高築的財政赤字，這頭赤字惡獸隨時可能帶來另一場大災難。如美國國會預算辦公室預測，2024會計年度美國預算赤字將攀升至1.915兆美元，接近2兆美元（路透資料），財政赤字的增加代表債留子孫，恐怕國力會衰退。

台灣今年5月24日國債鐘的資料，中央政府債務未償餘額合計6兆4100餘億元，較蔡英文就任時的5兆3000餘億元，增加了1兆元以上；而國人背負的每人負擔債務也由23萬元暴增了4.4萬元，目前平均每人負債27.4萬元，顯示財政紀律的日益敗壞！我國政府財政赤字為何創近10年新高？當然跟美國一樣的情形，國家支出大，不懂節制，當然債台高築。

雖然台灣國債佔GDP比例並不高，但財政健全程度卻非常危險。簡單而言，過去財政盈餘的年度少，赤字年度多，假設從現在開始，未來每年都盈餘600億，以今年6兆4100餘億元國債，要花106年才能還完，而且這6兆4100餘億元還未含隱形負債。根據媒體報導政府負債24兆多，國民每人平均負債105萬。

▲ 台灣長照服務的預算逐年增加，並且在2022年已突破600億元。（圖／記者李毓康攝）

雖然從2017年度到2023年度，連續7年總決算歲入歲出產生賸餘的好成績，顯示近年來在國內經濟穩健成長，帶動稅收持續增加，相對的，國家的各項支出也提升了不少，如國防、長照、交通建設等支出，還有更要命的撥補政策，如台電、勞保、農業等等。就以長照一項而言，台灣長照服務的預算逐年增加，並且在2022年已突破600億元，依據衛生福利部統計，國人一生中平均長照需求時間約7.3年，算下來至少要準備268萬元～710萬元費用。截至2023年4月，台灣65歲以上的人口已達415.8萬人，佔總人口的17.8％。這意味著每5人中，就有1位是高齡人口。隨著人口老化的趨勢，我們需要投入更多經費和關注長照、醫療和社會福祉等議題。

根據國際貨幣基金（IMF）的統計，截至2022年，台灣政府債務占GDP比重已經降至24.1％。這個數字相對於其他國家，如韓國的54.1％、中國的76.9％以及新加坡的141.1％，確實較低。然而，我們也需要注意到，國債數據並不是唯一衡量財政健全程度的指標。其他因素，例如財政管理的嚴謹度、赤字控制、賦稅政策以及政府支出的效率，同樣重要。例如，新加坡和挪威雖然國債比例較高，但他們的財政管理非常嚴謹，不准許赤字，並且將國債用於投資和生利。因此，雖然台灣的國債比例相對較低，但我們仍應該密切關注財政管理，以確保長期的財政健全。

▲ 健全的賦稅制度包括兩部分：一部分是賦稅結構，另外一部分是賦稅行政。（圖／記者陳筱惠攝）

談到經濟發展國家要富強，健全的賦稅制度是關鍵。包括兩部分：一部分是賦稅結構，這又包含課稅項目、課稅對象、稅率高低，以及等級大小；另外一部分是賦稅行政，又叫稅務行政，簡單地說，就是稅務人員能否按照賦稅結構，有效地課稅。而這兩者之中，又以稅務行政最為重要，因為無論賦稅結構多麼完備，如果收不到稅，或是逃漏稅的情形常發生，還是沒有用。

1689年威廉三世批准《權利法案》（Bill of Rights），廢除國王終止國會立法的權力，國王未獲國會同意也不得徵稅和動員軍隊。從此英國成為君主立憲國家，奠定了日不落帝國。所以財政能否正常運轉是決定國家興衰的重要因素！

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關鍵字: 國債 財政 預算 財政紀律 賦稅 稅收 李克 雲論

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