輕率決定他人權益　即刻暫緩協商新住民基本法

▲ 攸關百萬新住民權益的《新住民基本法》將在今天進入黨團協商。（圖／新北市立圖書館提供）

● 王婉諭／時代力量黨主席

輕率地決定他人的權益，難道不是一種無聲的暴力？

想跟大家談談即將進入黨團協商的《新住民基本法》。

這段時間，台灣社會對於政治的關注，幾乎都集中在國會改革，還有一些周邊的政治口水。

就在這個時候，攸關百萬新住民權益的《新住民基本法》，經過委員會初審，今天就要進入黨團協商了。

然而眾多新住民的訴求，彷彿存在另一個星球，怎麼樣也傳不到地球台灣的立法院。

立法院審立法院的，彷彿只要過了《新住民基本法》，不論內容怎麼樣，就可以宣稱保障新住民權益，我們做到了。

然而我想問問大家，誰真的聽見、誰真的記得，新住民的訴求與權益呢？

▲ 根據內政部移民署的最新統計，台灣的新住民人口即將突破 60 萬人。（圖／花蓮縣政府提供）

來自全球各地，特別是東南亞各國，飄洋過海來到台灣的夥伴，他們來台灣就學、就業、結婚，根據內政部移民署的最新統計，人口即將突破 60 萬人。

如果再把新住民在台灣開花結果的二代列入，這個數字則將超過百萬。

這麼龐大的群體，卻沒有一套保障基本權益的法律。

每逢選舉期間，他們的訴求又被簡化成「新住民基本法」六個字，其餘的，很難被聽見。

今年，被遺忘與塵封的新住民議題，好不容易浮上檯面。歷經委員會初審，《新住民基本法》今日終於要進入黨團協商。

但是你們知道嗎？這部攸關百萬新住民的《新住民基本法》，到目前為止，竟然連一場公聽會都沒召開，就要進入黨團協商。

連一場公聽會都沒召開，就要進黨團協商，接著送到院會二、三讀。

藍綠白三黨的委員，你們真的聽過新住民的訴求嗎？

還是只想草率立法，隨便生一部法律交差了事？反正法律有了，剩下來就不關我的事？

▲行政院會通過內政部「新住民權益保障法」草案，擴大新住民定義。（圖／行政院提供，點圖放大）

為什麼我要說這麼重的話？舉個例子，初審通過的條文，竟然​​只納入了白領專業移工，卻忽略了藍領移工。難道他們都是可割可棄的勞動動物嗎？

又或者說，以為只要有了「新住民基本法」，不管內容如何，就可以掩蓋台灣長期忽視新住民勞動人權的惡質現狀呢？

不僅如此，「通譯培育及建立執業制度」是新住民所有政策的基礎，但是卻在委員會中完全被忽略。

▲ 「通譯培育及建立執業制度」在委員會中完全被忽略。（示意圖／八大提供）

上述種種的瑕疵、缺漏，不是粗心大意，而是蓄意閃避實質問題，完全漠視新住民在法律、心理、身分權益上的各種困境。

各位善良而富有同情心的台灣人，這裡沒有他們的母親，他們卻願意把這裡當作母親來懷抱，願意在這裡落地生根。

我們可以用這種輕率的方式，來回應台灣新夥伴與我們共同生活的心意嗎？

我認為不可以這樣。因為輕率地決定他人的權益，就是一種無聲的暴力。

時代力量過去曾多次協助處理移工權益的個案，深切新住民族群在台灣所面臨的各種困境。即便我們不在立法院，仍然關心各項修法議程。

懇請藍綠白三黨，停止你們追求業績的魯莽立法，即刻暫緩協商，儘速召開公聽會，擴大民間參與，切勿草率立法，犧牲廣大新住民族群的權益。

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