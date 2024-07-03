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賴清德愛講兩國論　澎湖漁民被迫買單

我們想讓你知道…賴清德已經不管對岸怎麼想了。對岸如果對台灣漁民原本有一點善意，現在也只能公事公辦，扳臉把你抓起來了。

● 沈政男／精神科醫師

一艘澎湖漁船昨晚捕小管，靠大陸海域太近（11浬），結果被他們的海警抓走了，目前扣留在當地港口。

這樣的事情，海巡署還是哪個單位，必須報告賴總統嗎？如果不必，恐怕賴清德還不知道澎湖漁民被抓走了。如果連這都要報告，那麼賴清德晚上能睡好的機會恐怕不多了。

看了今早的新聞才知，原來，我們到澎湖吃新鮮小管，都是漁民冒著被抓的危險捕來的。只是，為什麼以前沒事，現在會被抓？難道以前台灣漁民都沒有越界嗎？

這新聞最該釐清的，就是必須知道，到底台灣漁民這些年的捕魚領域是多大？與大陸領海的關係如何？如果以前很少進入人家的領海，這次是幾十年來第一次誤闖，那麼人家當然只能逮捕，就好像大陸漁民闖入我方禁止管制區域捕魚一樣，也會被抓，甚至在驅趕或追捕過程裡落海死亡。

反過來說，如果台灣漁船過去就曾不小心侵入人家領海，被驅趕以後掉頭就走，或者人家根本睜一隻眼閉一隻眼，讓你快快捕完快快離開，相安無事，那麼，這次大陣仗逮捕我方漁民，當然就有政治意義了。

▲ 澎湖籍漁船大進滿88號闖大陸領海捕魚、遭中國海警船人船扣押。（圖／記者張君豪翻攝）

領海基線是低潮線，往外推12浬是領海，等於國土的延伸，再往外推12浬是接連區域，有管轄權但沒那麼嚴格，而從基線往外推兩百浬是專屬經濟區域。

問題來了，從台灣本島往外推12到24浬，可以，但金門與馬祖就不行了，因為會碰觸大陸領海與接連區域，於是金門與馬祖另外劃定了禁止與管制區域，只外推四到六千公尺。

如果大陸漁民跑到金馬禁管區域內捕漁，等於侵犯我方管轄權，就會被驅離或逮捕，幾個月前就因此發生了大陸漁船翻覆死亡事件。

我方呢？我們的漁民如果在金馬禁管區域內捕漁，當然名正言順，問題是不夠大，於是難免往西前進，追著小管跑，然後就可能不小心碰觸了大陸的領海或接連區域。

有媒體說，澎湖漁民認為，這是因為兩岸關係近期緊張，大陸要報復賴清德！馬上有別的媒體說，國安單位出來否認，認為只是單純的越界捕魚被抓，跟賴清德無關！

是嗎？根據何在？是不是應該把台灣漁民一向的捕魚領域統計出來，才能知道這次被逮捕只是單純越界，還是根本人家想要藉機表達不滿？

▲ 總統賴清德1日出席「中央研究院第35次院士會議開幕式」。（圖／總統府提供）

你看賴清德前天到中研院給院士會議致詞，竟然又講了「兩國互不隸屬」！實在是，四個字：文不對題！感覺好像是講上癮了，不管到哪裡都要講一次。說不定下次到小學視察，也要對著小朋友再講一次。不曉得中研院士們做何感想？有必要在這樣的場合打反中牌嗎？

顯然，賴清德已經不管對岸怎麼想了，如此一來，人家如果對台灣漁民原本有一點善意，現在也只能公事公辦，扳臉把你抓起來了。

實在是無妄之災啊！就為了讓賴清德講「準台獨」言論講得高興，對兩岸關係與台灣前途沒有任何實質幫助，澎湖漁民抓個小館也會出事，只能被迫買這張政治帳單了。

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沈政男專欄 沈政男

1968年生，台中市人，台大醫學系畢業，精神科醫師，曾獲時報文學新詩首獎、梁實秋散文首獎等二十項文學獎。

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