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彈藥預屯引恐慌　民進黨或許才是戰爭發起者

我們想讓你知道…賴清德接受《時代雜誌》採訪時，強調「願意協助中國增進兩岸和平繁榮」，可所作所為絲毫看不出尋求和平的跡象，反倒是要為美國打代理人戰爭。

▲ 國軍今年漢光演習實戰化演練，苗栗縣後備指揮部近期更發函銅鑼部分宮廟，要求簽訂彈藥預屯點支援協定。（圖／軍方提供）

● 王郁婷／香港城市大學中文及歷史學系在職研究生

日前陸懲「台獨」意見發佈 ，賴清德總統拉全台灣民眾墊背的論述已引起一次恐慌，近日又傳出苗栗縣後備指揮部6月17日函文給苗栗縣內各大宮廟，希望請廟方協助簽訂「彈藥預屯點支援協定書」，内容指今年6月1日起，預期戰爭衝突前，將彈藥由預屯點運至宮廟內部空地，以利後備旅部隊彈藥補充使用，持續部隊戰力發揮。

公文被曝光後，民眾紛紛跳出來反對，喊話「戰爭對老百姓百害無一利」，甚至質疑「台灣真的要發生戰爭了嗎？」。民進黨執政以來，大打「抗中保台」神主牌，賴清德自詡當總統兩岸戰爭風險最低，但自上任以來，「兩國論」引議，如今還要把香火鼎盛的宮廟作爲「彈藥預屯點」，台灣正面臨最大戰爭危機。此擧完全是把苗栗縣民眾的生命安全置於不顧，實在是離譜，這只會讓苗栗縣選民更反感，對民進黨選舉不利。

▲ 苗栗縣多家宮廟收到軍方公文。（圖／翻攝網路）

面對民間罵聲，後備指揮部澄清說，是考量戰爭需求結合民間資源，提升後備支援韌性的演練，並無實質放置彈藥，後續將強化與民間溝通協調。意思就是演練時不會放置實彈，戰時卻無法保證。因此，此番澄清不僅未平息民間怒火，更是火上澆油。各界仍在熱議，立委陳超明更痛批，國防部在製造全民恐慌。軍事專家張競直言，國軍做法違反《戰爭法》，依據1977年關於保護國際性武裝衝突受難者的附加議定書《1949年8月12日日內瓦四公約第一附加議定書》第五十三條對文物和禮拜場所的保護。《FTNN新聞網》也提到，根據熟悉軍方作業人士指出，若僅是兵棋推演的軍事演習，只是「紙上談兵」，無須額外去這張函。民進黨之心昭然若揭，已是明確讓傳統宮廟成爲合法軍事目標，若發生戰爭，民眾將面臨無處可逃的境地。一年義務役已重啟，「戰爭稅」的論述還言猶在耳，現在又讓全台灣民眾納「生命稅」？

▲ 立委陳超明痛批國防部製造全民恐慌。（圖／記者屠惠剛攝）

據相關民調顯示，認為兩岸「一定會」與「可能會」發生戰爭的民眾有41.18％，認為兩岸「不太可能」或「完全不會」發生戰爭的民眾合計有53.1％，另外有61.62％贊成跟中國全面對話交流溝通，避免兩岸發生戰爭的風險。從蔡英文到賴清德，一直號稱「備戰才能避戰」，但民進黨近期動作頻頻，除在宮廟設「彈藥預屯點」外，還首次把T75K3手槍納入為一年期義務役男性的建制武器，民進黨所謂備戰是將民眾送上一線戰場當「砲灰」嗎？此外，近日賴清德登《時代雜誌》封面強調「願意協助中國增進兩岸和平繁榮」，可所作所為絲毫看不出尋求和平的跡象，反倒是要為美國打代理人戰爭，這與民眾的期待背道而馳，只怕發生戰爭的概率會愈來愈大。製造戰爭恐慌本不應是執政黨所為，但台灣恰恰相反，民進黨為了尋求政治和經濟利益持續販賣戰爭恐慌，或許民進黨才是戰爭的發起者。

▲ 賴清德接受《時代雜誌》採訪時，強調「願意協助中國增進兩岸和平繁榮」，但目前的所做左為似乎與民眾的期待背道而馳。（圖／總統府提供）

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