工業文化遺產「Taiwan Can Lead」　北科大建國啤酒廠校區活化策略

▲ 大學建築教育的核心價值是培育具建築多元思維與專業能力的優秀人才。（圖／記者許敏溶攝）

● 陳振誠／國立台北科技大學建築系主任

都市發展與建築設計伴隨人們居住生活而共同成長及改變，建築專業在文明演變與永續發展脈絡推進下，所涉及的專業領域與空間場域多元且複雜，一位建築專業人士的養成過程非常冗長且影響深遠，因此，大學建築教育的核心價值便是培育具建築多元思維與專業能力的優秀人才。

台北科技大學建築系源自1912年建校初期而創立，為國內歷史悠久孕育建築專業人才的重要教育單位，近幾年的教育成果也廣受國內外各界的高度重視，例如，2023年「QS 世界大學排名（QS World University Rankings）」在「建築專業領域（Architecture & Built Environment）」上排名為101名至150名區間，給予北科大建築教育在國際化與深度多元化發展的不同面向考量。

年輕的北科大建築學子在校園場域中學習與茁壯成長，校園周遭鄰近的場所、每日生活學習與具體實踐的涵蓋範圍，包括華山1914文化創意產業園區、工業文化遺產建國啤酒廠等，成為建築教育極佳的學習場域，從過去歷史脈絡至今來看，北科大與這些鄰近重要且可學習的文化資產密不可分。

▲ 北科大校園周遭鄰近的華山1914文化創意產業園區、工業文化遺產建國啤酒廠等，是建築教育極佳的學習場域。（圖／記者林育綾攝）

工業文化遺產歷史脈絡融入新世代成長歷程

北科從日治時期成立開始，對於台北乃至於全台灣產業脈絡均有重要的角色，也包括當時高砂麥酒株式會社的營運。根據二戰終了的職員名錄可發現，當時台北工業學校應用化學科的畢業生就是維持高砂麥酒株式會社營運重要的成員，這樣的歷史記憶可看到北科與建國啤酒廠的淵源早有長遠連結。

文化資產的永續發展，不應只停留在維持過去的形貌，而應該珍視文化資產發展脈絡的價值，保留文化資產價值、也給予文化資產當代的使用應具備的印記。建國啤酒廠的活化並不會因為北科的參與而有停滯，相反地，因為北科的參與，社區意識與研究的元素可以被帶入建國啤酒廠的場域，才是繼續提供這個文化資產擁有當代永續發展印記該走的方向。

教育結合文化的場域永續發展 雙軌並進

從近年來國際上都市型工業遺產的保存經驗來看，建築構築物與相關生產設施的保存固然重要，但因其區位之敏感性，更重要的還在於藉由保存的推動來重新定義其與周圍都市環境之間的關係。在這樣的發展脈絡下，雖然導入新的活動使用以促成工業遺產的活化已逐漸成為共識，但該如何在保存與再利用之間取得平衡仍舊存在許多爭議：首先，任何文化遺產的保存都需要大量資金與專業人才的投入，無論對公部門或私部門而言，如何能永續經營並確保其公共性都是極大的挑戰。

▲ 都市型工業遺產是都市中極其珍貴的資產，應盡可能保持過程的透明並避免淪為蚊子館或圖利營私尤為重要。（圖／都發局提供）

其次，由於都市型工業遺產是都市中極其珍貴的資產，從不同角度出發必然會有不同的期待，也因此從文化資產價值的評估到實質空間利用的規劃，應盡可能保持過程的透明並避免淪為蚊子館或圖利營私尤為重要。

據此，對於建國啤酒廠而言，北科大作為一所公立大學確實有條件能扮演一個最稱職的經營管理者，尤其在當前的高等教育發展脈絡中，大學不再只是一個傳授知識與培養人才的機構，更可扮演更積極的角色，從這樣的角度來看待校區，比鄰北科大校園的建國啤酒廠，正是一個最完美實踐大學社會責任與永續發展的理想場域。

聯合國SDGs目標 文化建築永續發展「Taiwan Can lead」

聯合國所訂定的永續發展目標（SDGs）為人類共同努力達成的方向，台灣也明確訂出國家2050年淨零排放路徑目標及轉型方式，亦同時推動永續金融與永續報告書（ESG），並持續推動社會福祉與文化資產保護等政策內容，這些議題也都落實執行於「建築產業」，並涵蓋在北科大建築教育內容與課程範圍當中

依建啤校區規劃，目前分為大學一及大學二兩個區塊，其中，大學一是北科大的社會責任，非單一人民團體能為建啤永續做到的，工作包含修繕古蹟12棟 / 歷史建物2棟，修復再利用計畫將分期進行，預估所需經費為5億3200萬；大學二有歷史建築抽水井1座，無文資身分之建築3棟，除水井外，其他修復後將實際作為教學與實習運用。

▲ 北科大有能力、有專業、有團隊維護建啤校地。（圖／記者謝婷婷攝）

北科大有能力、有專業、有團隊維護建啤校地，除既有行政支持外，設計學院互動系、工設系及人社院文發系等專業師資，加上建築系超過三分之一的老師具有歷史建築修復專長，師生建構守護城市歷史文化的使命感，讓建啤校地不只是文化資產維護的活教材，在善盡社會責任與永續發展的目標下，走上國際，亦可證明在工業文化遺產活化「Taiwan Can lead」的具體作為與完善能力。

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