融資租賃專法需對症下藥　可先從規範BNPL（先買後付）做起

▲「先買後付」市場持續擴增。（圖／達志影像）

許義忠／國立臺中科技大學財政稅務系教授

近年來，「先買後付」(Buy Now, Pay Later，簡稱 BNPL)作為新興消費模式，在全球市場迅速成長，台灣亦不例外。該服務允許消費者即時購買商品或服務，之後再透過短期分期完成付款，且多數業者無需信用卡或傳統貸款的事前徵信機制。這種對部分消費者來說具吸引性的服務促使市場快速擴展，據媒體報導，台灣BNPL市場至2025年的年成長率可達 15%，交易金額預計突破新台幣418億元。

在金管會的要求下，租賃公會於去年正式公告了針對中古車貸業務的兩大自律規範。儘管該規範已推行一年，民間團體仍對「先買後付」的潛在風險與監管不足存有疑慮，紛紛呼籲政府設立「融資公司專法」。為了保障消費者權益，監管法規確實有其必要，但是在立法工程討論前，應先釐清租賃業與BNPL的關聯，才能對症下藥。

▲蘋果「Apple Pay Later」先買後付服務。（圖／翻攝Apple，下同。）

在市場競爭方面，國內「先買後付」業者主要由本土與外資企業共同推動，除了租賃業，又以日本AFTEE先享後付為市場領導者，會員數突破百萬。此外，台灣大哥大、PChome 網家等大型企業亦相繼投入該市場，顯示該產業競爭已進入戰國時代，政府監管機制勢必須加速完善，以確保市場秩序。

首先，消費者信用風險問題值得關注。由於部分「先買後付」服務未建立完善的信用評估機制，導致部分消費者過度借貸，進而影響財務健康。另外，部分業者還會對此收取包含申辦費、手續費等衍生的交易費用，其是否有按實際金額申報納稅？根據2023年財政部國稅局的調查，部分業者存在短報稅捐的情形，而透過查核資融業者名冊及營業稅資料庫發現，稅務申報過低的案例並不少，造成政府稅收損失。

▲「先買後付」市場持續擴增。（圖／達志影像）

為真正解決相關問題，政府應採取更全面的監管措施。因為「先買後付」平台背景多元，涵蓋租賃業者、科技業者與外資企業，故應避免僅針對特定產業（如租賃業）進行規範，須將所有 BNPL 服務納入統一管理架構。

此外，應要求「先買後付」服務提供者建立信用評估機制，降低消費者過度負債風險，並落實風險管理機制，確保消費者能夠清楚理解「先買後付」業務的服務條款，增強市場信任度。在稅務方面，參考國際經驗，已有部分國家考慮對「先買後付」交易徵收特定金融交易稅（FTT），以確保市場公平並補充財政收入。對於跨國業者，則可參考 OECD 的稅基侵蝕與利潤移轉（BEPS）計畫，要求企業揭露跨境交易資訊，確保稅收公平。

綜上所述，政府應積極檢討 「先買後付」相關稅收政策，要求企業履行應盡納稅義務，避免因租稅規劃影響國家財政穩定。

雖然「先買後付」監管勢在必行，但政府在訂定規範時也應避免過度緊縮，以免引發市場地下化的問題，此外，嚴格監管也可能導致部分平台退出市場，影響數位金融創新，並對電子商務與零售業的發展產生負面影響。

以鄰近台灣的日本為例，日本在2006年修訂《貸金業法》，目的在於透過對放貸從業人員進行登記制，以對融資業務施予必要限制，並建立類似公會組織的審批制度。然而，當初在修法後，該國屢傳過於嚴格的貸款條件導致非法放貸橫行，並造成小型自雇者在最需要資金時貸款困難，進而對整體經濟產生一定衝擊；直至目前，日本坊間時有要求再修法的聲音傳出。事實上，台灣政府在2008年提出的「融資公司法草案」立法精神也參考了日本經驗；現在，國內又再次迎來立法的討論，所以此次應以日本所引發的後遺症為前車之鑑，審慎制定一部符合台灣民情的法律。

「先買後付」在台灣市場的潛力巨大，但若缺乏適當監管，將可能帶來市場風險與租稅流失問題。因此，政府應透過完善法規，確保相關服務納入適當監管框架，並建立合理的稅收制度，以維持市場公平性。業者則應強化風險管理，確保交易透明，並提升消費者保護機制。

對於消費者而言，「先買後付」雖提供靈活支付選擇，但亦需審慎評估自身財務狀況，避免因過度借貸而陷入債務困境。唯有政府、業者與消費者共同努力，「先買後付」才能在台灣金融市場中健康發展，兼顧金融創新與財政穩定。

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