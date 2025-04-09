川普百日豪賭　台灣經濟新戰略與美國利益一致

▲川普回歸絕對是台灣的戰略挑戰，台灣需與美國利益一致，才有機會成為經貿洗牌的受益者。（圖／路透）

●李鎮宇 ／台新金控首席經濟學家、美國威斯康辛大學麥迪遜分校經濟學博士

川普回歸絕對是台灣的戰略挑戰，台灣需與美國利益一致，才有機會成為經貿洗牌的受益者。想要了解川普的作為，要從他生長的時空背景，與現在的經貿環境出發，才能正確理解他的下一步與背後隱藏的意涵。

川普的強硬政策 美國經濟結構失衡不得不然的選擇

川普今日的政治風格與決策模式，與他成長的環境息息相關，尤其是受到1970年代美國社會的劇變影響深遠。當時美國正面臨一連串的挫敗：巴拿馬運河控制權移交、伊朗人質危機、非法移民激增、美軍在越戰敗退，這些事件讓美國的國際地位受到嚴重挑戰，國內社會也因左派「嬉皮文化」的盛行而劇烈變動。對於擁有傳統價值觀與商業背景的川普來說，這些變化無疑是不可接受的。

如今，他將這些1970年代的經驗投射到現今美國，尤其是在經歷了歐巴馬與拜登長達12年的左派執政後，讓他產生強烈的焦慮感。他認為，DEI（多元化、公平、包容）政策正在侵蝕美國的核心價值，而中國的「一帶一路」、中東危機、非法移民問題則進一步削弱美國的國際競爭力。因此，他在第二任期內急於扭轉局勢，強化國家自信與全球影響力。

川普在談判與施政上的強勢風格，也與他的導師Roy Cohn的影響有關。Cohn教導他「Don't play the game; play the men.」這使得川普始終以摸清對手底線並保持自身不被看穿為最高準則。他的行事方式，正是他所認定的美國復興之道。

川普的強硬政策並非任性妄為，而是美國當前經濟結構失衡下不得不然的選擇。要知道美國經濟量體雖在過去50年成長30倍，但國債卻暴增110倍，總額接近34兆美元，債務對GDP比率超過120%。更嚴峻的是，年利息支出已逾1兆美元，遠超過美國的國防預算，而聯準會的錯誤判斷使利息負擔持續攀升。

此外，美元在全球外匯儲備中的占比從2000年的71%降至2023年的58%，國際社會對美國財政體系的信心正在瓦解。如果美國無法透過財政改革與製造業回流維持經濟競爭力，美元的霸主地位恐將崩解，這將是一場全球性的金融風暴。

每當美國金融面臨危機 總會出現調整規則的總統

回顧歷史，每當美國經濟與金融秩序面臨危機，總會出現推動重新調整國際經濟秩序與規則的美國總統。從尼克森終止美元與黃金掛鉤，到雷根的廣場協議，這些舉措都是面對特里芬矛盾（Triffin Dilemma）的必要反應。川普對中國發動關稅戰、重塑貿易協定、推動「美國優先」政策，正是這種週期性經濟調整的一環。只是因為川普風格直接、手段激烈，才讓人誤以為這是特例，實則任何執政者都無法逃避這場結構性改革。

川普此次任期，可以判斷最重要的政策將是重啟美國能源主導戰略，以最大化頁岩油與天然氣的產量，迅速恢復美國世界最大石油生產國的地位。

這項政策將產生三大影響：首先，它將壓低全球石油與天然氣價格，使俄羅斯的石油收入大幅縮水，進而削弱其國力，讓俄羅斯在財政壓力下無法再支持長期戰爭。

其次，低能源價格將對中國的綠能產業造成嚴重衝擊，破壞中國在全球新能源市場的主導地位，減少西方對中國的依賴。

最後，能源價格下降將直接降低美國的通膨壓力，讓消費者和企業感受到經濟環境的改善，提高川普政府的支持度，有助於共和黨贏得2026年期中選舉。

而透過能源戰略，川普也有機會啟動「尼克森逆轉」戰略，即從原先美國的「聯中制俄」，改為「聯俄制中」戰略。這意味著美國會在烏俄戰爭談判中軟化立場，換取俄羅斯在國際外交上的讓步，並協助俄羅斯在經濟上減少對中國的依賴。

在貿易戰方面，川普政府將不會一次性對中國課徵過高的關稅，而是採取「溫水煮青蛙」戰略，以芬太尼問題發難，先對中國部分商品加徵10%關稅，然後逐步提高，並同步推動取消中國的最惠國待遇。這樣的作法將使中國政府難以快速做出有效的反應，長期削弱中國出口產業的競爭力。

川普還將針對中國的「1+3」產業進一步課徵高額關稅，即半導體成熟製程，以及電動車、電池和太陽能產業，進行關稅與供應鏈封鎖。這種策略類似於1962年的「雞肉稅」政策，當時美國對小型卡車加徵高額關稅，成功促使產業回流並創造就業。如今，透過關稅與技術封鎖，美國將試圖迫使這些關鍵製造業重返本土，減少對中國供應鏈的依賴，從而實現美國製造業的復興。

▼回顧歷史，每當美國經濟與金融秩序面臨危機，總會出現推動重新調整國際經濟秩序與規則的美國總統。（圖／路透）

台積電的行動 不僅成功投資更是避險

台灣和台積電在面對川普重返白宮的態勢下，應該採取務實且靈活的應對策略，確保自身在美中貿易戰及全球供應鏈重組的過程中，依舊能夠保持競爭優勢。這就像在爬山時遇到熊，關鍵不是要跑得比熊快，而是要跑得比其他人快。

台灣不可能改變美國的政策方向，也無法阻止美中衝突，但可以確保自己比其他競爭者更快適應變局，在局勢惡化之前找到安全的位置。

首先，台積電的全球布局將是台灣保持競爭力的核心策略。這次台積電宣布加碼投資美國1,000億美元，就是一個精準的戰略部署，成功地讓自己站穩「美國最重要的半導體夥伴」位置，確保未來政策風險可控，而選擇台積電作為戰略合作對象。這讓台積電不僅能夠取得更多美國的資源支持，也讓競爭對手三星陷入更大的壓力。

若台積電沒有下這步棋，讓美國轉而拉攏三星，那台灣的處境就會更加危險。因此，台積電的行動，不僅是一次成功的投資決策，更是一種政治上的成功避險策略。

再者，美國正在改變全球經濟規則，這是無法阻擋的趨勢。過去6年，台灣在美中貿易戰裡獲利，但現在美國要重新調整供應鏈，台灣的「蛋糕」勢必縮小，因此，政府的目標不應是如何極大化台灣的利益，而是如何極小化風險和成本。因此，與其試圖與美國對抗，不如學習安倍晉三當年面對川普的策略，迅速應對，主動讓步，以換取更長遠的穩定發展。

回顧安倍首相的經驗，他在川普要求縮減日美貿易逆差時，立刻放下身段談判，甚至大規模採購美國F-35戰機，以穩固日美關係，最終成功讓美日經貿合作更上一層樓。

相對之下，中國當時採取對抗策略，結果川普一路加碼制裁，最後導致中國經濟受創嚴重。這顯示，面對川普的談判風格，台灣應該採取靈活應變的策略，而非與其對立。

川普的回歸，代表全球經貿格局將再次經歷劇烈變動，特別是美國對中國的施壓只會加劇，此外也將透過能源、貿易與科技政策全面打擊中國的經濟與產業結構。這對於一直與中國關係密切的台灣經濟，勢必要面臨調整的壓力。

如果台灣能夠正確理解川普的目標，靈活調整戰略，確保自身產業與經濟發展方向與美國利益一致，台灣仍然有機會成為新一波國際經貿大洗牌的受益者，並應該以極小化自己的風險和成本為現在的目標函數，在這個目標下迅速適應新局勢，確保自己在國際競爭中保持領先，而不是成為犧牲品。

▼美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

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