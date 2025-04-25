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美國合縱難成　中國反霸見效

我們想讓你知道…當前形勢及未來趨勢是：美國合縱難成，中國反霸見效。這必將是中、美兩強從交鋒到鬥爭過程中的歷史關鍵戰役。

▲2018年12月1日，中共國家主席習近平(左)跟美國總統川普在阿根廷G20峰會上的合影。（圖／達志影像／美聯社）

▲美方每天都有與中國接觸，何時改變對等145%關稅，取決於中國行動。（圖／達志影像／美聯社）

●石齊平 ／資深媒體人

美國總統川普情緒一日數變，就在他聲稱一眾國家都在排隊要和美國磋商貿易協議之際，又威脅各國，表示若無法和某個國家或企業達成協議，他就會在最快兩到三周後恢復實施對等關稅。

與此同時，川普在日前宣稱將會調低早前宣布之對中國的145%關稅後，又說新的對等關稅稅率可能在未來兩到三周公布；美方每天都有與中國接觸，何時改變對等145%關稅，取決於中國行動。

中國態度明確　「談」大門敞開、「打」奉陪到底

另一邊廂，在回應各方媒體的詢問時，中國商務部和外交部均表示，中美未就關稅問題進行磋商或談判；外交部直指「都是假消息」；發言人郭嘉昆強調中方的態度是一貫的也是明確的：談，大門敞開；打，奉陪到底。

另一方面，中國常駐聯合國代表傅聰，當地時間4月23日主持「單邊主義和霸凌行為對國際關係的衝擊」的安理會阿里亞模式會議，包括安理會成員在內的八十多國與會。傅聰致詞表示，國際上的事情由大家商量著辦，沒有誰高人一等，不能誰的「胳膊粗」誰就說了算。「任何國家都無權凌駕於國際法之上。」

這即是川普自4月2日發動全球特別是針對中國的關稅大戰，迄今將近一個月以來的最新形勢。可以看到的是：美國最主要的對手中國的反應是反擊迅速，立場之堅定；力道之勁猛，完全出乎美國及幾乎所有國家的意料之外。

面對中國自2018年川普1.0時發動對中國攻擊以來，中國已做了8年全面充分的調整準備下的組合拳反擊，美國顯然已遭到了從農業到軍工產業到高科技產業的空前衝擊；股市、匯市、債市全面重挫；加州州長聯合其他11個州一起叫板川普，發動彈劾，並以不惜走向獨立威脅。

國際「苦美已久」　中國高舉「反霸」大旗　

川普原本企圖對75個國家以推遲執行高關稅3個月，誘逼各國與美國協商簽訂協議，並藉此形成聯合壓力，力逼中國就範，此乃「合縱」戰略，但此一戰略卻恰恰成了中國對美實施「反霸」戰略的鋪墊。

中國有備而來，不僅是幾年來已在方方面面做好的因應布局，也已徹底了解中、美兩強交鋒必將走向鬥爭的現實，更是看準了美國霸權長期以來對所有國家持續霸道霸凌下，已在國際間蓄積了強大的「苦美已久」的怨氣，決定抓住這次川普打擊面幾乎遍及全球的絕佳機遇，振臂一呼，高舉「反霸」大旗，從「大戰略」上對美國進行致命打擊。

中國的堅定立場與強大實力，給了所有被美國霸凌的各國一種來之不易的新希望新選擇，這即是美國宣稱數十國都在排隊跟美國協商新協議，迄今為止卻無一成為事實的原因。日本已明確表示日本與中國貿易關係相當重要，不想捲入美國施壓計畫，作為美國堅定盟友且被美國駐軍，對美國老大從不敢違抗的日本都如此，這就難怪其他國家猶豫觀望了。

這即是川普近來何以一再反覆，想對中國施壓又不得不示好中國，只求中國能跟美國對話協商，以紓解整體不利戰略形勢的原因。

總結一句，當前形勢及未來趨勢是：美國合縱難成，中國反霸見效。這必將是中、美兩強從交鋒到鬥爭過程中的歷史關鍵戰役。

▼這必將是中、美兩強從交鋒到鬥爭過程中的歷史關鍵戰役。（圖／路透）

▲▼美中關係,中美關係,人民幣。（圖／路透）

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曾任海基會副秘書長、東海大學經濟學教授、東吳大學經濟學教授、中國文化大學經濟學教授，現為鳳凰衛視時事評論員、《商業周刊》主筆。

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