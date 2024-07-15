民主黨譴責槍擊川普暴行　反觀台灣離團結還很遠！

▲ 美國前總統川普13日在賓州造勢遭遇槍擊。（圖／路透）

● 文／Lizard的海底影院

你可以用出各種下三濫招數對付川普，但川普會像美國國旗一樣屹立不搖。

上次安倍街頭遇刺讓自由世界少了一個傑出領袖，而這次川普競選集會上，那個該死的兇手迅速被美國軍人給擊斃。

打不贏就出賤招？很好，那你就會變成冰冷的屍體。

最後，來看看一個正常民主國家反對黨對這種暴力事件的反應。

拜登：「我很高興聽到他安全且狀況良好。在我們等待進一步訊息的同時，我為他和他的家人以及所有參加集會的人祈禱」、「美國不允許這種暴力行為。我們必須作為一個國家團結起來譴責這一行為」。

裴洛西：「我感謝上帝，前總統川普很安全」。

歐巴馬：「我們的民主制度絕對不允許政治暴力。儘管我們還不知道到底發生了什麼，但我們都應該鬆一口氣，因為前總統川普沒有受到嚴重傷害，並利用這個時刻重新承諾在我們的政治中保持文明和尊重。蜜雪兒和我祝他早日康復」。

你可以說他們的話語是表面功夫，但至少他們願意表面表達對民主制度裡競爭者的最低尊重，並在理念衝突的前提用話語團結美國。

反觀台灣今年種種國會亂象以及各種荒腔走板的法案，就可以知道：

台灣離一個正常、團結的國家還很遠！

但這個土地上的國家本該為台灣人存在不是嗎？

▲ 台灣離一個正常、團結的國家還很遠。（圖／記者李毓康攝）

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