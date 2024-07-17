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南北二大案態度天差地別　暴露賴清德內心真正算盤

我們想讓你知道…賴清德若真全力掃除黑金槍毒詐，人民會鼓掌歡呼，但他如果只辦政敵、只對付在野黨，卻對台南的光電弊案、官商勾結視而不見，如此雙標，遲早會被看破手腳。

● 許哲銓／自由撰稿人

最近，台灣政壇十分熱鬧，鄭文燦生日當天遭曝涉貪，二次快速交保1,200萬元後仍被逮捕， 11日傍晚桃園地院正式收押禁見。與此同時，台南槍聲再響，南市區漁會理事長、台南市議員林依婷父親7月8日清晨在台南遭人槍擊，兇嫌下落不明，至今案件仍未釐清，震驚全國。這二個案主角都和民進黨內蔡系關乎親密，故民間「民進黨派系鬥爭重燃」傳言四起，其中賴清德對「鄭文燦涉貪」、「林士傑命案」的態度完全不同也耐人尋味。

2022年爆發的台南市正副議長賄選案，林士傑把國民黨議員方一峰「請上車」涉及恐嚇，因此宣佈退出民進黨。但林士傑並未斷送和民進黨間的親密關係，轉身扶持女兒林依婷接棒從政。在林依婷第一次初選時，就有前內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲、民進黨前祕書長洪耀福、前國策顧問黃承國等人為他站台，不光是「英系」全都在場，連很少站台的洪耀福也在。由此可見，女兒林依婷當選議員視同英系。

 

▲ 林士傑女兒林依婷2022年投入台南市議員選舉時，有許多「英系」大老為其站台。（圖／記者林悅翻攝）

與林士傑相比，鄭文燦與民進黨內蔡系關係更是親密。鄭文燦和賴清德系出同門，在黨內均是新潮流系，但新潮流內部有「南北流」之分，鄭、賴正是在處在不同陣營。再從過去幾年的政治立場看，鄭文燦與前總統蔡英文關係良好，是英系可接受人選，一度被視為是蔡英文的接班人。2019年民進黨初選總統競爭激烈，蔡英文與賴清德埋下不小裂痕，加之鄭文燦多次站位蔡英文，甚至在鄭文燦醜聞曝光之前，黨內多有傳聞英系可能轉向支援鄭文燦參選2024總統大位，使得鄭文燦與賴清德關係更加對立，若不是後來發生學歷造假醜聞，2024年總統大選鄭文燦就是賴清德在民進黨內的最大對手。但兩年前的學歷醜聞和桃園九合一輔選失敗對鄭文燦只是皮外傷。這一次，鄭文燦涉貪被捕，才是真正永遠斷送他的政治生涯。自此，鄭文燦已徹底被民進黨內接班梯隊開除。

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兩個案件都與民進黨內英系關係密切，但是賴清德卻態度截然不同。面對鄭案，賴清德在公開喊話時表示，「不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，勿枉勿縱，不得不然」，他並強調，打詐、掃黑、肅貪，是目前政府重要的工作。從語義上看，早早給鄭文燦定了性，甚至不擔心外界指責督導辦案之嫌疑。然而，面對林士傑遭槍擊殞命一案發生在他的本命區，賴卻始終保持沉默，不僅如此，民進黨台南市黨部還放出風聲，公然表示，賴與林士傑「並不十分熟識」。

▲ 賴清德6日在台南灣裡教會的不公開行程被媒體堵到，對鄭文燦疑似涉貪一案表示「不分黨派，勿枉勿縱」。（圖／記者陳家祥攝）

其實想要釐清林士傑命案真相非常簡單，前立法委員表示，林士傑是郭再欽的好友，也都是民進黨新潮流已逝大佬黃先柱的手下，從這些人過去涉入的88槍擊案、光電弊案、議長賄選案、都發局長陳凱淩涉貪案等，只要經過交叉比對「真相就能浮出水面」。但至今，民進黨內無一人發聲，如果賴清德真有心掃除黑金槍毒詐，怎麼可能對林士傑案不聞不問？

賴政府想以「收押鄭文燦」、「啟動掃黑專案」來展現「懲治不法」和「絕不護短」決心；卻又對台南犯罪性質亦極其惡劣的林士傑槍殺案不聞不問，雙標行徑不難讓人發現賴清德內心真正的想法——藉個案打壓黨內英系樹立威嚴是真，真心懲辦貪腐黑槍是假。

總而言之，賴清德執政不滿2個月，政壇地震，內外烽火四起。賴清德想清理黨內其它派系力量，卻逐一暴露民進黨執政8年各種弊。賴清德若真全力掃除黑金槍毒詐，人民會鼓掌歡呼，但他如果只辦政敵、只對付在野黨，卻對台南亮晃晃的光電弊案、官商勾結視而不見，如此雙標，遲早會被看破手腳，未來必然遭到選民的唾棄，就算賴清德已經掃清黨內2028年大選的最大勁敵，也難贏得民衆的心。

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