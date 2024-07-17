基層警頻濫權肇因於績效制　司法未能糾錯形同助長犯罪

● 鄭誼／退休人員

前年9月，新北三重分局翁姓員警誤認通緝犯且毆傷黃姓民眾，遭新北地院依違反公務員假借職務上機會，故意犯傷害罪與強制罪，分別判翁姓員警5月徒刑與拘役10日。聲援的司改會表示，如今台灣警方「績效掛帥」，員警「教育訓練不足」的情況下就容易出現問題，員警們在執勤想的就只會是有多少績效、能不能升遷，合法與否就成了次要考量。

當績效成了員警升遷追逐的目標，當人權保障成了次要考量，違法濫權執法的的行為，只會出現在基層警員的身上？108年，蔡英文總統前往彰化員林，一名黃姓退休警員表達反年改訴求，前彰化縣警察局員林分局長洪文宏卻指示員警遇陳抗推擠時，順勢跌倒逮人。黃姓退休警員因而被以現行犯逮捕，違反妨害公務罪法辦。幸經法官調閱警方37支攝影機還原真相，判決黃男無罪。判決書中痛批來自高層的指示和壓力，傷害了基層員警及國家的執法公信力。法官還提醒基層員警，應恪遵的對象，唯有「國家的憲法與法令」。

警察貪圖績效誤觸法律底線、聽令長官不理人權保障的案例，時有所聞。然而，並非每個遭警察濫權違法逮捕的無罪者，都能如黃姓退休警察、三重被便衣警錯認誤抓特戰老兵一樣幸運，能獲得法官公正公平的判決。發生於109年9月19日的竹北事件，黃姓志工媽媽只是很單純地在路邊舉牌「行政執行署新竹分署主任執行官李貴芬，太極門案你到底領了多少獎金？10萬？100萬？1000萬？趕快吐出來！」的海報聲援，卻遭竹北警察違法逮捕，並連夜送地檢署偵訊，致其罹患急性壓力症候群。六個月後，檢察官不起訴書明確指出，黃姓志工媽媽的行為屬於憲法保障之意見表達範疇，其舉牌內容屬可受公評事項。但大動作的逮捕與召開記者會的員警們，都沒有被移送法辦或行政懲處，甚且，相關涉案的員警還紛紛「高升」，火速調離原職，難道是想掩蓋真相，逃避究責？

▲ 2020年9月19日晚間，太極門到執行官李貴芬家附近舉牌抗議，因舉牌黃女被帶回警局，因此引發後續包圍警局活動。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



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而後，黃姓志工媽媽對時任新竹縣竹北分局長謝博賢提出自訴案，在台灣高等法院刑事庭進行辯論庭時，被告謝博賢沒有出庭，甚至兩名以證人身分被傳喚的員警，前新竹縣竹北分局六家派出所所長葉日仁與警員蔡文馨也未出庭，屢傳不到。對此，自訴代理人張靜律師表示，看到法院傳了員警兩次作證，2人都不來，合議庭裁定沒有傳喚的必要，這樣的裁定合理、合法嗎？如何讓自訴人心服？

同屬警察違法濫權，懲處結果卻猶如兩個不同的世界。司法是為保障人民而存在的，當人民遭受警察濫權違法逮捕時，倘若司法無法發揮應有的監督、糾錯功能，與助長犯罪無異。對比黃姓退休警察、三重被便衣警錯認誤抓特戰老兵，竹北黃媽媽事件的司法審理結果，對警察違法逮捕能否產生遏阻作用，實令人感到憂心！

以近日兩起槍擊事件來看，警察績效高就是治安良好的表徵嗎？顯而易見，治安的好壞感受，並非來自警察漂亮的績效數字。然而，警察高績效背後的違法逮捕情形，司法若未能予以適時的糾錯、除錯，你我得為此承擔起相當的代價，如何能漠視？

▲ 倘若司法無法發揮應有的監督、糾錯功能，與助長犯罪無異。（圖／記者張君豪攝）

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