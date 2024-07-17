偽造車牌問題　從治安上升到國安層次

▲ 去中心化的區塊鏈科技快速發展，造成線上追本溯源的查緝困難。（圖／pexels）

● 湯名暉／台大國發所博士候選人、東協經貿文化發展協會研究員

近年來台灣的詐騙問題猖獗，由於資訊科技進步，去中心化的區塊鏈科技快速發展，造成線上追本溯源的查緝困難。在實體查緝的線下層面，虛假的個人與車輛身份作為多層次屏蔽，使得犯罪者得以層層藏匿行跡，製造多層斷點而逃避法網。

造成詐騙問題嚴峻的關鍵因素，除了藉由人頭身份犯罪，另一部分來自於偽造車牌的氾濫。近期經由媒體揭露的詐騙事件，車手無不使用偽造車牌，民眾車牌因此遭偽造車牌「盜用」而無辜收到罰單，也屢見不法份子利用偽造車牌進行有系統的犯罪，從而增加查緝難度，顯見偽造車牌已成治安及交安隱憂。

台灣有著相當的資訊科技能力，政府確在執行面蒼白無力，偽造車牌也已蔓延至其他領域，甚至上升至國家安全的問題。

偽造車牌充斥各種犯罪樣態

▲ 根據高速公路局統計，偽造車牌的件數逐年增加，今年很可能超過2,000件。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

根據高速公路局統計，偽造車牌的件數，前年是519件，2023年達924件，今年很可能超過2,000件。偽造車牌影響所及不只在治安層面的詐騙案件，不法改裝車輛與欠稅違規車輛使用偽造車牌，同樣也構成交通層面的重大問題，全國近20萬輛的欠稅車是財政漏洞，更是交通安全的隱患。

數位經濟發達，各種共享車輛與外送平台也出現偽造車牌的問題，目前在機車外送與共享計程車都已出現相關案例，甚至連平台業者也無從處理。偽造車牌將打擊數位經濟的發展，從而破壞台灣電商經營的良善營商環境，數位經濟的問題應以數位科技作為解決方案。

偽造車牌嚴重影響國家安全

在治安層次之上，更嚴峻的是整體國家安全的衝擊，作為關鍵基礎設施之一的車牌，重要性等同於國民之身分證與護照，中國的淘寶電商平台甚至能購買台灣的偽造車牌，足見對我國之國家安全危害。

倘若「第五縱隊」或是台灣內部的潛伏份子藉由偽造車牌行事，刺探國軍營區，破壞關鍵基礎設施，甚至是衝撞總統府和重要機關，後果更是不堪設想，目前僅有10,800元的罰鍰，並不能解決問題。

▲ 車牌作為關鍵基礎設施之一，其重要性等同於國民之身分證與護照。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據《UDN新聞》報導，2024年3月31日，彰化地院審理後認定，王男在2024年1月從中國淘寶網站以新台幣9,000元購買2面偽造車牌。中國製的偽造車牌價格低廉且流通快速，甚至能經過海關進入台灣犯罪者之手，已經是正在發生中的「灰色地帶衝突」，國安漏洞亡羊補牢，猶未晚矣。

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交通部的層級難以回應國安問題

公路總局早在1998年進行「未來號牌設計研究」計劃，研究的一部份目的是為增進車牌的防偽性與提升容量。2002年間執行的「具智慧化、安全化及反光防偽特性車牌」計劃，結論是推動數位車牌實現防偽，但是並未討論到治安與國家安全層面的問題。

由於當初僅限於交通部進行討論，未能顧及治安、經濟與國家安全的問題，從而導致今日因偽造車牌衍生的問題，已動搖人民對政府治理的信任，前數發部長更因此備受討論。

偽造車牌的問題有方案而未通過推行，導致詐騙查緝失能，最終讓台灣背負國際社會道德審視下的詐騙惡名，從而抵銷其他在經濟、文化與人道上對國際社會貢獻的努力。

▲ 偽造車牌的問題有方案，但尚未通過推行，導致詐騙查緝失能，最終讓台灣背負國際社會道德審視下的詐騙惡名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

現行防範偽造車牌的方式，在數位車牌之外，還有嵌入式晶片外框的意見，後者雖然能立即附掛於車牌，但是並不能根本性的解決車牌偽造字號，或是遮蔽車牌，混淆攝影機與光學識別系統的問題。

近期國安局爭議的行車紀錄器問題，同樣也可以數位車牌作為機敏性車輛替代方案。以區塊鏈的特性賦予加密的單一識別碼，可強化數位車牌的資安防護能力，並且從資訊的源頭截斷任何可能洩漏公務車輛資訊的問題。

數位車牌試辦有成 亦有助產業發展

目前台灣已針對較危險的大型車輛進行數位車牌試辦計畫，也可運作於機車在內之所有車輛。數位車牌無需使用影像辨識，可簡化目前多元車輛偵測資訊的蒐集及傳輸，並透過大數據AI平台進行即時管理，可迅速實現防偽打詐。

數位車牌亦可完善公務車輛或救災車輛的路權規畫，近年屢屢發生的鐵路問題，也可藉由數位車牌進行升級改進，可於百公尺前感應車牌與分析行進軌跡，完善輕軌和平交道路口的碰撞預警。

數位車牌也是AI與算力產業的關鍵基礎建設，車牌的ID可作為車輛間（V2V）及車路間（V2I）的即時資訊傳輸，作為每一個邊緣運算的節點，有助於自動駕駛與運輸產業之發展。

從治安、交通、經濟與產業，到國安層面，偽造車牌已不只是單一領域的問題，甚至放眼漢光演習對於軍民物資的調撥使用，也需要一套更高層次的管理機制，值得政府以國安高度審慎思考。

▲ 偽造車牌不僅僅只是單一領域的問題。（圖／記者林悅翻攝）

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