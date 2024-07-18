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藍海策略觀點看AI　找出未來更多可能性

我們想讓你知道… AI用來節省人類操作機器及設備的精神與時間。與其從事或學習操作AI，倒不如思考當前AI尚未能勝任的工作，應該才是未來發展的契機。

▲ 黃仁勳6月2日在台大的演講中，直接用一張圖讓全世界明白，台灣在AI產業中正扮演不可或缺的角色。（圖／記者楊絡懸攝）

● 張家羽／地方政府機關人員

輝達執行長黃仁勳上月訪台，熱潮席捲國內各大產業界、學術界，AI（人工智慧）議題可謂是方興未艾。雖說AI產業及技術應用，未來可能是全球的重點趨勢，卻也讓人思考未來產業的人才培育走向，到底是迎合當前的議題風潮，還是運用藍海策略開拓新領域？頗耐人尋味。

碰巧，今日開車上班，筆者與太太在車內共同討論類似議題，「假如孩子想要去念『AI無人機』的相關科系，你有什麼想法？」太太問道；筆者回答，「看他的興趣、意願，但如果只是要順應趨勢或考量未來發展性的話，我持保留看法。」

筆者進一步說明，AI的原理，應該是將人類的認知、感知，以大數據方式建構一道常態模組，來演算、模仿與協助人類進行工作、決策，也就是說，AI是要複製過往人類常態性的行為、判斷或數據，來節省人類操作機器及設備的精神與時間，那為何要許多學生（人力）去從事或學習操作AI呢？

▲ AI是要複製過往人類常態性的行為、判斷或數據，來節省人類操作機器及設備的精神與時間。（圖／路透）

簡言之，AI就像單人運用科技模式來操作多項（或遠端）機器，因此筆者以未來發展性作為思考立基點，認為與其從事或學習操作AI，倒不如思考當前AI尚未能勝任的工作，應該才是未來發展的契機，因為人類的「創意」、「發想」，勢必走在人工智慧之前，例如：行銷、文創、藝術（含影視劇本發想），甚至是美食，此般著重人類創新感知的領域，絕對是電腦科技無法預先演算的，這也是以前某手機品牌主打的理念──「科技，始終來自於人性」。

科技發展一日千里，未來全球AI技術絕對是與時俱進，因此上述的領域，人工智慧也一定會隨著時代填補發展縫隙，但人類的思考依舊是主流，許多感知、認知、發想或人為裁量，科技始終無法取代，因此秉持藍海策略的思考模式，找尋AI無法做到的？AI能怎麼應用？AI能與什麼結合？或許比單純研究如何操作AI（或將AI技術使用在單一領域）來的有價值。

是以，這也歸納出許多莘莘學子，選擇學習取向時容易出現的盲點，往往對於很夯、發燒的議題，容易產生吸引力，但對於思考面向必須更為宏觀，筆者樂見對於AI領域具有濃厚興趣的年輕人，在投入AI學習歷程時，能結合創意或主觀發想激盪出更多的未知火花，而非一味迎合時事，限縮自己未來的可能性。

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張家羽

張家羽 張家羽

土生土長體育人、體育保送生，國立新竹教育大學體育系碩士班畢業，跨足媒體領域，先後擔任體育記者/採訪編輯、企業媒體公關，現為地方政府機關人員。

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關鍵字: AI 人工智慧 藍海策略 科技 教育 創意 人文 張家羽 雲論

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