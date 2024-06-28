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裝睡還是真睡？　缺電與否　政府、民眾認知差很大

我們想讓你知道…民眾要的是，當正常用電時，供電能穩定且無虞，也就是有用電需求時，不會無故斷電，這才是人民所定義的「不缺電」。

● 張家羽／地方政府機關人員

「台灣不缺電」，這句話相信大家絕不陌生，不管是執政當局或是台電，總是頻頻對社會大眾釋放此般訊息，試圖緩頰各界疑慮，不巧的是，近期各地停電事件頻傳，當周就接連發生台北、新北、高雄、彰化等地無預警停電，炎炎夏日，讓各地民眾怨聲載道，不禁思考政府主張的不缺電一說，到底是活在平行時空的錯覺，還是裝睡叫不醒，難道執政當局當真不了解人民的核心需求？

不難推敲，民眾要的是，當正常用電時，供電能穩定且無虞，也就是有用電需求時，不會無故斷電，這才是人民所定義的「不缺電」。但近來不管是動物誤觸、設備故障，都導致許多地區無預警停電，且發生頻率異常密集，讓各界始終對國內電力供應開始失去信心；此時，政府聯手台電持續強調，停電現象的發生絕不是缺電所導致，更拿出帳面數據解釋未來電力生產及儲存，不會有電力不足的情形，筆者認為如此回應欠缺建設性。

即便電力生產及儲存的量能足夠，但接連發生供電異常及停電，又有何意義？就像有企業聲稱銀行有龐大資本，要與客戶洽談合作，但資金卻無故被銀行凍結不能使用，請問潛在客戶對該企業會有信心嗎？無法實質表現獲取對方信賴，儘管強調自身行情有多好，一切卻都是假的，因為實質的回饋是「無感」，對民眾而言，頻頻停電或無法正常用電，就是缺電。

再者，近幾月先後有台電向民間回購電力、台電祭出節能回饋政策，讓人不禁聯想，台灣真的不缺電嗎？雖說推行節能是美德，但誠實面對問題也是美德，務實解決問題更是美德，民眾核心需求很簡單，就是合理用電時，能確保電力充足、穩定，而不是在接連停電後，聽取政府及台電急於解釋原因，然後高談闊論未來的能源規劃，並主張台灣真的不缺電；或許，這也道盡政府的認知，跟人民感受始終存在著遙遠的距離。

▲ 即便電力生產及儲存的量能足夠，但接連發生供電異常及停電，又有何意義？（圖／記者周宸亘攝）

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張家羽

張家羽 張家羽

土生土長體育人、體育保送生，國立新竹教育大學體育系碩士班畢業，跨足媒體領域，先後擔任體育記者/採訪編輯、企業媒體公關，現為地方政府機關人員。

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關鍵字: 停電 缺電 台電 能源 張家羽 雲論

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