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事後諸葛的賽後指評　大可不必

我們想讓你知道…部分網友也許在現實生活，欠缺社會認同，而選擇在虛擬網路世界跟隨風潮批評時事，藉此能提升參與感、認同感，但實質而言，並不代表是瞭解運動、關心體育。

▲ 28日的巴黎奧運柔道男子60公斤級賽事，楊勇緯在8強戰中箭落馬，掉入敗部賽事情況下，與宿敵永山龍樹對決仍吞敗，遺憾未能奪牌。（圖／中華奧會提供）

● 張家羽／地方政府機關人員

巴黎奧運開幕迄今進入第5日賽程，中華隊柔道、射箭（團體）、桌球（混雙）等優勢項目，選手止步未能順利晉級，雖不免遺憾，但眾人對選手備戰、競賽乃至於完賽的拚勁與精神，絕對是予以肯定，而隨著網路世代的發達，鍵盤速食主義當道，在社群虛擬世界卻總有網友對選手表現大肆批評，且欠缺理性與建設性，筆者認為：「事後諸葛，大可不必！」

四年一度的奧運殿堂（職業賽事除外），絕對是每位運動選手嚮往的最終挑戰目標，選手要在國際單項運動總會認定賽事達標（成績、積分或排名），方能取得奧運參賽資格，試想，選手從國內賽事起步，爭取國家培訓隊資格，遂至成為正式國家隊，一路過關斬將進入奧運會內賽，經年累月的歲月洗禮，除了必要的生理休息（飲食、睡眠）時間，選手絕大光陰皆投入在訓練、參賽及調整的時間上，坦白說，要維持高水準的生心理表現面對賽事，已相當不容易。

▲ 選手要在國際單項運動總會認定賽事達標，方能取得奧運參賽資格。（圖／中華奧會提供）

選手身心狀態，在運動心理學稱作「覺醒（Arousal）」，當身心覺醒程度處於亢奮時，運動表現才可能有亮眼成果；但人體的生、心理不可能總是維持高端水準，畢竟肌肉收縮、情緒、鬥志、內分泌、神經傳導，都會隨著時間、環境、場合有所浮動，這就是所謂波峰原理；然而，備戰奧運等級賽事，選手必須長期進駐國家運動訓練中心，甚至征戰國內外大小賽事，等同於離鄉背井，身體長期負荷不說，心理面對壓力、倦怠也必須自己消化，尤其進入為期二周的奧運會，選手短期間要適應異國環境、比賽張力，並將生心覺醒水準調整至絕佳狀態，非常具有挑戰性。

競賽場上常言道：「勝敗，乃兵家常事」，選手生涯經歷的勝負何其多？輸了一場比賽，不能說付出、實力就此不如人，畢竟站上場後，影響勝負的因素千變萬化，生理、心理、不可控的機運皆是；當我們準備爭金奪銀的同時，對手同樣也是積極備戰，你想贏、對手也想贏，因此不應遑論誰贏了應該、輸了不應該，畢竟場上選手已就當下狀態盡可能發揮、展現與詮釋自身實力。

再者，今日代表國家站上場的選手，應是國內的一時之選，進一步言之，沒人比他們更專業，因此備戰、競賽、執行戰術、賽後歸因（評析），請就交給比你我更專業的選手、教練及後勤團隊安排吧！此時，遠在幾近1萬公里之外的觀眾、網友，若進行沒有建設性的評論，實在不理性，況且這些「一時評論者」，姑且別說專業，是連上場的實力、資格都沒有，是否有充足底氣與立場去指評場上選手的表現？自有公允。

▲ 今日代表國家站上場的選手，都是國內的一時之選，沒人比他們更專業。（圖／中華奧會提供）

筆者瞭解，部分網友也許在現實生活，欠缺社會認同、發聲及自我主張的立場，而選擇在虛擬網路世界跟隨風潮的討論、批評時事，藉此能提升參與感、認同感，但實質而言，並不代表是瞭解運動、關心體育，因為對這些網友而言，可能是看熱鬧、打開話匣子爾爾，他們當下看的是的電視、螢幕，但實際上選手、教練及後勤（含行政團隊）過往的努力，這些網友分毫不知情，更沒有任何參與，請問何以有立場對比賽結果高談闊論呢？

2021年東京奧運，中華隊共斬獲2金4銀6銅，獎牌數締造單屆奧運賽事之新猷，也許不求甚解的網友認為，相形之下為何當屆賽事獎牌數尚未開張？但後續羽球（男子雙打）、拳擊（女子）、桌球、跆拳道、網球、舉重、高球等項目，中華隊都是重點奪牌項目，不妨放下鍵盤式參與的動機，實際投入觀賞賽事，不僅為選手打氣、喝采，更能意會賽事內涵並窺探運動的箇中專業，豈不美哉？

▲ 後續的羽球、桌球、跆拳道、網球、舉重等項目，都是中華隊重點奪牌項目。（圖／達志影像／美聯社）

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張家羽

張家羽 張家羽

土生土長體育人、體育保送生，國立新竹教育大學體育系碩士班畢業，跨足媒體領域，先後擔任體育記者/採訪編輯、企業媒體公關，現為地方政府機關人員。

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關鍵字: 2024奧運 巴黎奧運 奧運 酸民 體育 張家羽 雲論

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