川普重返白宮後　中華民國的國防預算可能會增加多少

▲川普勝出、將於明年1月重返白宮，華府要求我方大幅增加國防支出的壓力，恐怕會排山倒海而來。（圖／路透）

● 揭仲／中華戰略前瞻協會研究員、淡江戰略所兼任助理教授

美國總統大選結果已於11月6日下午揭曉，代表共和黨的川普勝出、將於明年1月重返白宮。由於川普及其幕僚已多次批評中華民國國防支出，占國內生產毛額(GDP)的比例過低。接下來四年，華府要求我方大幅增加國防支出的壓力，恐怕會排山倒海而來。

例如川普在接受華盛頓郵報專訪時，就公開表示「臺灣軍費應提高到GDP的10％」，還說「希望臺灣領袖利用未來四年大幅增加國防投資」；被認為有望在未來川普政府中，擔任高階國安官員的歐布萊恩(Robert O’Brien)與柯伯吉(Elbridge Colby)，亦曾公開表示臺灣國防支出應增加到GDP的5％；柯伯吉甚至進一步指出，臺灣國防開支的「底線」應該是GDP的5%。

如果要回應華府的壓力，則中華民國的國防「年度預算」究竟該編多少？估計2026年在5113億至6596億之間，較2025年編列數4760億元，增加約353億至1836億；2027年則在5936億至7449億之間，較2025年編列數4760億元，增加約1176億至億2689億。

2026年與2027年 「總體國防支出」的低標與高標

首先，政府在計算國防支出占GDP的比例時，使用的標準是所謂的「總體國防支出」，包括國防部的「年度預算」、「特別預算」該年度的分配數，與該年度「非營業特種基金」的支出；前二者之加總又可稱為「公務預算」。

以2025年為例，「總體國防支出」的編列情形，分別是「年度預算」4760億、「特別預算」2025年分配數904億、非營業特種基金支出806億，合計6470億，占2025年GDP預估值26兆4493億元的比例為2.45％。

事實上，無論是川普所說的10％，或歐布萊恩與柯伯吉的的5%，都是短期內不可能達到的數字。因為以2025年GDP預估值26兆4493億元為基準，10%是2兆6449億、5%是1兆3225億，占2025年中央政府歲出總額3兆1325億的比例，分別為84%與42%；即便有「特別預算」與「非營業特種基金」的加持，依舊是不可能的任務。

因此，考量政治現實，政府在編纂2026年與2027年國防預算時，「總體國防支出」的「低標」應該不敢低於2025年的水準，即GDP的2.45%；至於「高標」，基於財政收支與預算規模，不太可能高於GDP的3%。

「低標」下的2026年與2027年國防部預算

為概略估計2026年與2027年國防部年度預算的金額，本文將作二個假設。

第一是GDP預估值，將以每年2%的比例成長，使2026年與2027年GDP的預估值，分別為26兆9783億與27兆5179億；不過，這個假設有可能導致低估，因為2025年GDP的預估值，就比2024年成長7.7%。

第二是「非營業特種基金」的支出，維持在2025年的高水準、即806億；不過，這個假設有可能導致高估，因為2025年「非營業特種基金」的支出，已經是2019年以來的最高值，幾乎是2019年393億的二倍，要繼續維持806億高檔並不容易。

另一個影響因素是，「海空戰力提升」與「新式戰機採購」這兩項「特別預算」案，2026年是最後一年，該年度的分配數為691億，2027年則將歸零。

綜上所述，當2026年與2027年的「總體國防支出」維持在「低標」、即GDP的2.45%時；2026年與2027年的「總體國防支出」，估計為6610億與6742億。

在2026年還有「特別預算」691億，與「非營業特種基金」806億的情況下，2026年國防部「年度預算」編列數估計為5113億，是2025年中央政府總預算歲出總額3兆1325億的16.3%，較2025年國防部「年度預算」編列數4760億元，增加約353億。

▼揭仲推估「低標」下的2026年與2027年國防部年度預算數。（圖／翻攝奔騰思潮）

2027年因為已無特別預算，僅有「非營業特種基金」806億，使國防部「年度預算」之編列數估計為5936億，是2025年中央政府總預算歲出總額3兆1325億的18.9%，較2025年國防部「年度預算」之編列數4760億元，增加約1176億。

「高標」下的2026年與2027年國防部預算

若2026年與2027年的「總體國防支出」要維持在「高標」、即GDP的3%時；2026年與2027年的「總體國防支出」，分別為8093億與8255億。

在2026年還有「特別預算」691億，與「非營業特種基金」806億的情況下，2026年國防部「年度預算」編列數估計需達到6596億，是2025年中央政府總預算歲出總額3兆1325億的21.1％，較2025年國防部「年度預算」編列數4760億，增加約1836億。

2027年因為已無「特別預算」，僅有「非營業特種基金」806億，使國防部「年度預算」之編列數需達7449億，是2025年中央政府總預算歲出總額3兆1325億的23.8%，較2025年國防部「年度預算」編列數4760億，大幅增加2689億。

▼揭仲推估「高標」下的2026年與2027年國防部年度預算數。（圖／翻攝奔騰思潮）

2027年起國防預算 恐將嚴重排擠其他支出

根據前述推估，可發現當二項「特別預算」於2026年結束後，2027年國防部「年度預算」，恐將介於5936億至7449億之間，比2025年編列數4760億，大增1176億至2689億；占2027年總預算的比例，恐來到19%至24%之間。

不論哪個數字，都勢必對2027年的教育、社會福利、交通建設與經濟發展等支出，造成嚴重排擠效果；除非2027年中央政府總預算的歲出規模，能比2025年已創下新高的3兆1325億，再擴張至3兆3500億以上，但困難度顯然不小。

▼國防預算勢必對2027年的教育、社會福利、交通建設與經濟發展等支出，造成嚴重排擠效果。（圖／記者林敬旻攝）

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