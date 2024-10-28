從高喊民主再到釋憲　執政黨的變化好豐富

▲執政黨從未思考，為何在立院表決能量流失？預算編列為何難以服眾？只是想在延長賽中逆轉戰局，讓人不禁想問，民主真正的定義。（圖／記者李毓康攝）

● 張家羽／地方政府機關人員

近幾個月下來，不管是國會改革、禁伐補償條例等議案，都能顯見執政黨的雙重標準再度現形，似乎是抓準國內社會及輿論健忘的特性；然而，就在近日釋憲議題屢屢「告捷」之後，預算案卡關的執政黨持續叫陣，端出「若不得已，將思考是否聲請釋憲」一語，這張新王牌讓人看見執政黨想強渡關山的企圖，筆者認為真的有失高度。

不管在先前主張或連署，這些議案處處可見執政黨著墨的足跡，在完全執政的「太平盛世」下，執行層面尚在自家掌控之中，如今可謂是失去民心，並反映在立委席次之上，執政黨的態度即刻調整，國會表決屢戰屢敗，戰線卻持續一味延伸至憲法法庭，執政黨從未深深思考，為何在立院表決能量急速流失？也未加以檢討，預算編列為何難以服眾？只是想在延長賽中逆轉戰局，讓人不禁想問，民主真正的定義。

法律制定及增修 司法院應尊重不宜介入

筆者認為，不管在任何議題上，攻守雙方皆各有立場、無可厚非，但議論及表決必須有「規則」，而規則必須建置在客觀結果之上，才有意義，例如表決席次、數據、指數等，但落入非客觀的裁量、評定及解釋，就難免遭受質疑，更遑論司法院大法官的人選，是由總統提名了；憲法是國家的根本大法毋庸置疑，但解釋角度、立場及分析背景，當有可能會因人而異。

因此為免爭議，過去大法官釋字第603號就曾提及「法律之制定或修正，為專屬立法院之職權，法律應如何制定或修正，應尊重立法院之形成自由。大法官亦不應透過釋憲，指導立法委員如何制定或修正法律」，簡言之，法律的制定及增修（預算亦為法律的一種），司法院應尊重立院，且不宜介入。

如今，紛爭難獲共識卻未予自省，更預告將祭出「釋憲」的王牌，筆者不禁回想約十年前太陽花學運之際，執政黨當時是在野身分，對於經濟、貿易、能源、食安等議題，總是窮追猛打，甚至主打「民主」大旗號召民眾走上街頭，那股慷慨激昂，怎麼隨著身分轉換而有所不同？更有趣的是，至今搖身一變成為執政黨，在處理這些燙手山芋時備感無力，而近日的國會改革、禁伐補償條例等議案，執政黨也曾高呼贊成，如今看來堪稱諷刺。

所以，民主的定義至今變得甚是模糊，以民為主的政體，現下卻是把爭議轉嫁在司法院大法官之上，經由大法官背書，產出的結果反而與人民意志漸行漸遠，大家是否思考過，「民主」真的進步了嗎？

▼十年前太陽花學運之際，執政黨當時是在野身分，對於議題，總是窮追猛打，那股慷慨激昂，怎麼隨著身分轉換而有所不同。（圖／ETtoday資料照）

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