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中華隊成員挺起胸膛　就當作憐憫酸民吧！

我們想讓你知道…對於網路虛擬世界的批評，彭名揚應無所畏懼的挺起胸膛，就此無視及忽略，因為你並沒做錯事！

▲ 巴黎奧運跨欄好手彭名揚因傷未完賽。（圖／中華奧會提供）

● 張家羽／地方政府機關人員

隨著巴黎奧運進入白熱化階段， 中華隊第二批奪牌部隊（舉重、跆拳道）業已飛抵花都進行最後備戰，而完賽的代表隊成員也陸續返抵國門；在此同時，奧運話題依舊在網路世界持續延燒（相信是短暫的），近日我國跨欄好手彭名揚因傷未能完賽，賽後在個人臉書表示遺憾，且擔心外界的指評，筆者認為彭名揚此舉「不必要，且不應該！」

無獨有偶，甫為中華隊打開金庫的羽球黃金搭檔李洋、王齊麟，賽前也頻頻受到網友的酸言酸語，王齊麟更索性關閉個人FB、IG，以防堵無謂的抨擊性言論，擾亂備戰心理狀態，試想，連具指標性的金牌好手都不例外，更何況其他代表隊選手，如何能倖免於這些無謂的網路霸凌呢？是以，筆者認為，對於網路虛擬世界的批評，彭名揚應無所畏懼的挺起胸膛，就此無視及忽略，因為你並沒做錯事！

▲ 李洋3日貼出惡意訊息，表示有酸民質疑麟洋配平時大賽輸球，只想在奧運贏球，是為了要領取豐厚的兩千萬元國光獎金。（圖／翻攝自Instagarm／李洋）

彭名揚於去年成都世大運，在男子田徑400公尺跨欄項目，跑出48秒62的成績，不僅榮膺金牌寶座，更打破高懸22年的全國紀錄（原紀錄為2001年陳天文保持的48秒63），同時也藉此取得巴黎奧運的門票，換言之，彭名揚是憑藉自身實力，爭取到奧運參賽資格，他能站上場，是因為他達標，並非博大精深的網友們給予的。

再者，彭名揚在備戰奧運期間，已有膝蓋舊傷，進一步而言，就是戮力備戰訓練所導致的，而抵達巴黎後，彭名揚就在賽前欄架練習時，遂不幸發生髕骨肌腱斷裂，試問，誰又有辦法預測此般情形發生呢？再者，專業運動員多少都有傷痛在身，因此每位選手上場前，都盡力嘗試將自我狀態調整到最佳，彭名揚也是，畢竟站上奧運舞台，必須咬緊牙根的準備自己，只是起跑後真切無法負荷傷痛方黯然退場，客觀而言，若還要加諸責難在其身上，非常不宜。

▲ 彭名揚憑藉自身實力，爭取到奧運參賽資格。（圖／大專體總提供）

多數不理性網友欠缺一個觀念，國家代表隊的產生及資格，是因為他們實力相對較為優秀，因此才能代表國家出賽，也就是說，上場選手是「憑藉實力代表國家站上場」，而非「一定是要奪取特定成績才能站上場」；進一步言之，選手是最有資格代表國家上場的競逐者，但並不代表有獲取特定名次的義務，因為全力以赴、展現自身全然實力，相對更顯重要。爰此，筆者認為，當選手沒有獲取特定名次，外界就予以指評，實在欠缺建設性。

回過頭來，筆者想向彭名揚及全體代表隊成員表達的是，「你們的後盾，是那群真正理性且明辨是非的支持者」，也請放心，這樣的支持者也大有人在，你們沒有做錯事，請繼續做自己；同時，對於網路世界的指指點點，也別往心裡去，因為此般現象未來不會消失，原因是這樣的網路生態，十足反應出批評者現實生活的空洞及尋求慰藉的心靈慾望，他們必須透過抒發才能平衡空虛感，不要因此受創，反倒秉持憐憫之心，不要跟他們計較吧！

▲ 多數不理性網友認為獲取特定名次是國家代表隊的義務。（圖／翻攝自Dcard）

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張家羽 張家羽

土生土長體育人、體育保送生，國立新竹教育大學體育系碩士班畢業，跨足媒體領域，先後擔任體育記者/採訪編輯、企業媒體公關，現為地方政府機關人員。

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