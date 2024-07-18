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稅務亂象毒害國家！　一張稅單足以讓人變《富都青年》

我們想讓你知道…營利企業的獎金往往是激勵同仁提升績效的方法，但卻不應用於執法機關，因為官員手握公權力，有了獎金的誘因，難免為了績效不擇手段，而受害的就是無辜的人民。

▲ 吳慷仁主演的《富都青年》是一個讓人忍不住流淚的故事。（圖／Netflix提供）

● 徐明義／企業財務經理

2023年演員吳慷仁以《富都青年》獲得金馬影帝，描述生在馬來西亞，卻沒有正式公民身分的兩兄弟，在那個多語言、多文化的社會，過的卻是被政府排斥驅趕，無法安睡一夜的卑微壓抑生活，任勞任怨的瘖啞哥哥，即使遭不公對待，也戰戰競競的接受一切，但陽光終究還是離他好遠，即使熱心的社工傾力相助，也因為政府官員的冷漠無視而發生悲劇，最後因犯錯伏誅。這是一個讓人忍不住流淚的故事，在世界的某個角落，竟然有人是這樣活著。

台灣也有許多被政府驅趕的人，雖然是有身分證的中華民國國民，卻在這個民主社會，不管怎麼聲嘶力竭的控訴，終究還是抵不過薄薄一張稅單的追殺驅趕。政府把稅收多寡當績效，又長期灌輸人民國稅至上的錯誤觀念，讓許多人忍著受著胡亂開來的稅單壓榨，而那些稅根本不是他們該繳的稅，卻像符咒一樣讓他們無法掙脫，在勝訴率幾乎為零的稅務行政救濟制度下，多數人只好接受不公義的對待，選擇繳錢了事，但有些人卻一輩子成為稅奴，或走向絕路。他們是一群生活在陰暗處被台灣官員踩踏的國民。

▲ 政府把稅收多寡當績效，又長期灌輸人民國稅至上的錯誤觀念，多數人只好接受不公義的對待，一輩子成為稅奴。（圖／記者李毓康攝）

這幾年法稅公民團體對，對稅制中人權的提升與呼籲不遺餘力，人民對稅務人員的好感度有所提升，但惡法惡制不改，只要有少數不肖官員濫用權力謀取私利，影響的就是一個企業的存續，一個家庭的破碎。少數台灣稅務員既積極又冷酷的查稅方式，跟「績效獎金制度」造成「稅務濫權」脫不了關係。

營利的企業，獎金往往是激勵同仁提升績效的方法，但卻不應用於執法機關，因為官員手握公權力，有了獎金的誘因，難免為了績效不擇手段，而受害的就是無辜的人民。許多歐美先進國家數十年前早就法律明文禁止國稅局「以收稅成績來評估績效」，也「限縮」國稅局扣押和強制徵收納稅者財產的權限，如果有稅務機關不當執法時，更有「納稅者求償」之規定。但這些在台灣都是難以實現的理想，因為我們的法律沒有訂定相關罰則處罰施暴濫權官員，於是「稅務機關」與「行政執行署」在沒有監督機制下，暴力共犯結構從習以為常，最後被視為「正常」。

▲ 官員有了獎金的誘因，難免為了績效不擇手段，而受害的就是無辜的人民。（圖／CFP）

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台灣不肖稅務官員鴨霸逼稅的手段不勝枚舉，略舉常用的惡劣的手法：

一， 威脅恐嚇，不多少繳一點，就再查成本，或更多年度的稅，讓你不勝其擾，倍數罰款更讓你驚嚇。

二， 財稅機關裁量權過大，任意曲解所得性質，任意剔除成本。曾經國稅局將保險理賠金當遺產課稅；把火災的賠償金認定為所得課稅。兄弟間有支付利息的借貸，被認定是贈與，還款又被認定是贈與再一次課稅。有人離婚的贍養費被認定是贈與。房東善意出租房屋給弱勢，卻被國稅局任意提高租金收入課稅。代領非所得也要課稅。

三， 同名納稅人，但身分證字號不符，稅務員不理當事人申訴，不察真相，只管稅金，張冠李戴。公司欠稅，只要跟公司有一點點關係的人，都會被國稅局升格為納稅義務人，背負龐大又擺脫不掉的稅。

四， 刑事衍生的稅案，不理納稅人勝訴的判決，繼續追稅。稅捐機關對不利於己的司法判決不尊重。甚至曾有國稅局因偽造文書亂課稅，被刑事法院判決敗訴後，稅務員又濫權報復納稅人，導致當事人公司財產權全被強制執行，化為烏有。

▲ 曾有國稅局因偽造文書亂課稅，被刑事法院判決敗訴後，報復納稅人，導致當事人公司財產權全被強制執行。（圖／記者李毓康攝）

稅法規定，稅捐機關主張課稅，要先依職權進行調查，而且要負舉證責任。但當人民拿到莫名其妙的稅單，去稅捐機關詢問，稅務員拿不出課稅證據，常常就告訴納稅人，要自己證明沒這個稅，納稅人急的像熱鍋螞蟻，跟稅務員查詢資料，卻又被用「個資不能給」，這種離譜的藉口回絕，說明了台灣稅捐機關不透明，沒有問責機制，造成稅務員為所欲為的亂象。

雞排伯的悲劇才殷鑑不遠，最近有高雄的60元便當店因國稅局的稽查而停業。雖然老闆說是想退休才停業。但許多民眾終日勞碌，賺取微薄的收入，國稅局的擾民行為，不無可能是壓倒駱駝的最後一根稻草。

生意好的小吃店，有些實屬獲利豐厚的店家，被國稅局關切後，開始開立發票；但有些僅賺取「微利」勉強支撐一家生計的弱勢，因為不諳法令，過度憂慮而選擇關門，甚至自殺來逃避煩擾的稅務問題，

▲ 高雄火車站附近的某便當店，從豬排飯到雞腿飯甚至整尾的鮮魚飯，都只要60元，但疑似因生意太好遭人檢舉，被國稅局盯上，無奈乾脆停業休息。（圖／截取自Google Map）

國稅局說，只是通知店家「辦理稅籍登記」，但稅籍登記的下一步就是核課稅額，就算最後因為獲利未達國稅局的課稅標準，人民也會因為忙碌煩擾，得不償失，不再繼續營業。在通膨嚴重的今日，很難找到百元以下的便當，不須稅務官員動到計算機，也可以知道這樣的店家能有多少利潤？稅務機關接到檢舉，如實回覆檢舉人「經查核未達課稅標準」就可以，何必去要求店家辦理稅籍登記，不僅擾民，也浪費稽核人力。

一張稅單就足以讓人吃不好， 睡不著，大律師陳長文，房屋稅被錯課15年，都鬥不過稅捐機關，何況是市井小民！期盼有人權意識的財稅官員，願意施行釜底抽薪的稅務改革，才能讓國家更好，人民得以安居樂業。

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