功夫巨星李小龍辭世逾半世紀　英年早逝留雋永「武道」

▲ 李小龍是舉世公認的傑出動作片演員、武術家、監製及武術指導，可惜英年早逝。（圖／CFP）

● 鄧鴻源／台大物理博士、大學教授

今天7月20日是功夫王李小龍去世51週年的日子，令人感慨萬千，因為他當年才32歲，體格非常的棒，卻英年早逝！

李小龍，本名李振藩，是一位已故著名華裔動作片演員、武術家、監製及武術指導，也是一位舉世公認的截拳道創始者。

截拳道（Jeet Kune Do，簡稱 JKD）是一套近代「武術哲學」，其擊技汲取並融合了世界某些實用的武術，技巧上以詠春拳為截拳道的核技及發展根基，以拳擊、劍擊與徒手柔術作為輔助技術，而其思想上則是以道家老子的哲學為根基。

李小龍常比喻他的武術如水一樣，水雖很柔弱，卻能穿透最堅硬的物質，你感覺它平靜停滯，卻能流向任何地方；水能夠隨著容器自己調整形狀，永遠保持自己簡潔自然的狀態，卻又能隨時找到前進的方向。

道家祖師爺老子曰：「上善若水，水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，故幾於道」、「天下莫柔弱於水，而攻堅強莫之能先，以其無次易之也」。換言之，道家的哲學是謙遜、不為而爭，卻擁有無堅不摧的力量，這是武俠小說中大俠的本色，如喬峰、郭靖等人。

▲ 李小龍在世時所說的每句話，都意味雋永，發人深省。（圖／達志影像）

李小龍不只是一名舉世卓越的武術家，也是一位偉大的哲學家，他在世時所說的每句話，都意味雋永，很發人深省。他一生只拍四部半的影片，即唐山大兄，精武門、猛龍過江、龍爭虎鬥與死亡遊戲，每一部都很賣座又叫好。

最著名的一場生死鬥在羅馬競技場，他與美國空手道高手羅禮士的對決，精彩萬分，絕頂高手對決，就是與眾不同。羅與李同年，功夫也十分了得，拍過許多好片，如《北越歸來》等越戰影片，曾風靡一時，叫好又叫座，目前已84歲！

為了證明他的功夫不是花拳繡腿，李曾在拍片現場接受某位泰國拳王的挑戰，戰況激烈，不亞於與羅禮士之戰，最後終於打敗對手，展現君子之爭。

他最後一部電影是《死亡遊戲》，敘述一名武術奇才海天（李小龍飾）要過五關才能獲得寶塔中的一個神秘寶盒，但寶盒裡卻只有一張字條，上面寫著：「生是一個等待死亡的歷程」，讓他頓悟：即使武術頂尖，也比不過生命的無常。

▲李小龍在《死亡遊戲》中的黃色連身運動服和雙節棍，成為他的代表裝備。（圖／YouTube）

不幸的是，1973年7月20日，李小龍突然暴斃，震驚世界，有人怪罪影星丁珮給他服阿斯匹靈，引發過敏，造成腦水腫而死亡，但也有人認為，他在死前三個月曾動過手術，去除汗腺，才是其致死的關鍵。

由於李小龍很重視形象，他覺得自己拍片時很容易流汗，鏡頭前不好看，所以私下去給醫生割除汗腺，而自己練功後又常喝大量的水，如此汗不容易排泄出去，因此導致腦水腫。

他精益求精的練武精神，與不屈不撓的意志力，還有如道家般深邃的生活哲學，都在向世人啟示，生活要有創意，不要一成不變，而生命要勇往直前，永遠不要向惡勢力低頭。

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