不負責任執政黨與暴衝在野黨　新國會亂象將成常態？

▲第十一屆國會成員們在議場門口合影。（圖／記者林敬旻攝）

● 單厚之／資深媒體人

立法院16日休會，第十一屆第一會期共通過55個議案（其中40個法律案），立法院長韓國瑜說交出了「不錯的成績單」，但與過往一會期動輒通過上百案明顯無法相比，也創下12年來的新低。新國會第一會期打打鬧鬧、社會觀感不佳，效率也明顯不彰，問題究竟出在誰身上？是韓國瑜「喬」的功力不夠，還是另有原因？

從1993年國會全面改選後的第二屆立法院至今，通過議案數最低的是2012年2～5月的第八屆第一會期，僅通過了15個議案（11個法律案），主因是馬英九連任後在3月宣布萊牛「有條件解禁」（牛豬分離、排除內臟），以及4月的「油電雙漲」。

除該會期外，個別會期通過議案總數低於本會期的要上溯到1993年2月到1999年1月的立法院第二、第三兩屆，都是超過20年前的事了。近年只有2020年蔡英文連任第十屆第一會期通過62議案（39個法律案），與今年的情況接近。

立法數量不等於立法品質，早年立法院會期最後清倉，甚至可以5小時通過41個法案，很多案子根本無關痛癢，完全是拚數字而已。但立法院這個會議的品質也明顯不佳，花東條例、解除赴陸禁團令、健保點值調高都是主決議對行政部門沒有實質約束力，《證交法》要求上市、櫃公司加薪也沒罰則，沒有絲毫強制力。

▲ 立法院第十一屆第一會期，民眾只看到立法院打了一場又一場，藍、綠、白三黨吵成一團。（圖／記者屠惠剛攝）

一整個會期下來，民眾只看到立法院打了一場又一場，藍、綠、白三黨吵成一團、各種花招百出，卻搞不清楚他們在吵什麼，也看不出到底通過了哪個法律，能讓國家社會變得更好。

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朝小野大、雙閣揆 新國會亂象的主因？

國會亂成一團、效率不彰，最直觀的原因是朝小野大，另外就是一個會期有兩個閣揆，要進行兩次施政報告和備詢，壓縮了法案審查的時間。但2000年陳水扁剛上任的第四屆第三會期，同樣面臨上述兩個情況，卻通過了93個議案（84個法律案）。馬英九上任的第七屆第一會期是國民黨完全執政，但也面臨換閣揆，則是通過71個議案（50個法律案）；蔡英文上任的第九屆第一會期是民進黨完全執政，也同樣換閣揆，則通過了106個議案（52個法律案）。顯然，朝小野大、憲政空窗期、換閣揆，都不能解釋今天的情況。

若用生產線來比喻立法，法案要完成三讀、工廠要產出產品，必須要前端有材料、有藍圖知道要生產什麼。法律的草案只能由政府和立委提出，前者主要是行政部門，後者主要是在野黨，行政院和在野黨如果提不出切實可行的草案，最終自然就不可能完成立法。

而規劃哪些法案要通過以及立法進程的就叫「立法計畫」，一如工廠生產線的設計圖，規劃每個流程該裝上什麼部件以及最終產品的模樣。以往執政黨經常會喊的「優先法案」，也是源自於此。

執政黨一味say no 在野黨想到一齣是一齣

▲ 行政部門至今沒有提出立法計畫，沒有告訴國人優先施政需要的法案；在野黨也一樣沒有立法計畫，想到一齣是一齣。（合成圖／記者屠惠剛攝）

但這個會期我們看到的卻是「一個不負責任的執政黨、一個暴衝的在野黨」，行政部門至今沒有提出立法計畫，沒有告訴國人優先施政需要的法案，只聽到民進黨不斷的在「say no」，說這個違憲、那個不對，就是從來沒有講過自己需要什麼、想要過什麼？這和陳水扁、蔡英文當初執政時截然不同。陳水扁執政時朝更小、野更大，但陳水扁有目標、有想做的事，所以會有「衝突、妥協、進步」，而如今的賴清德政府卻沒有想法、沒有想要改變的事，所以就只剩下「衝突」。

國民黨身為國會最大黨，理論上也應該要做些成績，才不負人民之所託。但國民黨也一樣沒有立法計畫，想到一齣是一齣，「國會改革」相關法案到二讀前才拿出藍白整合版，花東條例亂喊一通、選罷法版本一變再變、財劃法連內部都沒整合就放話要限時立法。結果國會改革搞出青鳥行動，花東條例以決議草草收場，選罷法打了一架不知所蹤，財劃法現在已經不提了。

或許是過去八年被民進黨的國會多數壓制太久，急於想要出一口悶氣，或許是在野太久，已經忘記該怎麼做國會最大黨、忘記負責任的政黨該怎麼做，過去幾個月的國民黨立院黨團不斷的用膝反射代替大腦，以為只要跟民進黨對著幹、就能獲得藍軍無條件的支持，就能引起社會的共鳴。

下個會期還想不清楚 國會亂象將成常態

▲ 立法院是最高的立法機關，不僅僅是政黨的角力場，更是人民集體意志的代表。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

立法院是最高的立法機關、是人民集體意志的代表，而不僅僅是政黨的角力場；立法的過程也不能是閉門造車，而是一個社會不斷對話的過程，反應社會跟人民的需要。「法案未審，論述先行」本該是立法的常態，告訴社會自己為什麼要立這個法，背後代表怎樣的價值，並隨時不斷修正不足之處；但國民黨卻完全反其道而行，事前不跟社會溝通、不跟支持者溝通、不跟執政縣市長溝通，事後倉促收場、倉皇落敗，也完全不給任何說辭。

國民黨在委員會跳過所有跟社會對話的機會，動輒把法案整包丟到朝野協商，讓韓國瑜去擦屁股，要不就在院會抽出逕付二讀，還理直氣壯地把花東、離島、被點名罷免立委等少數的利益，放在中間選民的利益之上。

藍綠兩黨在立法院一樣無能無謀、一事無成，但綠營至少成功塑造了國民黨很亂、很惡劣、違法亂紀的形象，獲得綠營基本教義派的支持，為「大罷免」凝聚了一定的能量。而國民黨卻連基本教義派都沒能討好，連陸配取得身分證六年改四年都不敢碰，核能延役也沒完成立法，「講了歸畚箕，做嘸一湯匙」，既沒有功勞、也沒有苦勞。

立法院第一會期成績差，朝野或許會推稱是彼此都是新的局勢、新手上路，但下個會期要做什麼，現在總該想清楚、講清楚了吧？只要能夠拿出立法計畫，依照計畫說服民眾，民眾自己就可以檢驗藍綠兩黨是否言行如一；如果到下會期開議還提不出立法計畫，民眾對兩黨也不必有什麼期待，這會期的亂象也必將成為常態。

▲ 如果到下會期開議還提不出立法計畫，這會期的亂象也必將成為常態。（圖／記者黃國霖、湯興漢、林敬旻攝）

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