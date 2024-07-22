行政與司法間「官官相護」　《揭弊者保護法》恐難見效

▲ 假若連法律實務規範都存在不公平之處，那對司法公信力的影響就可謂是茲事體大。（圖／記者屠惠剛攝）

● 無名軾／自由業

行政法院素有「敗訴法院」之稱號，乃因「民告官」先天存有不公平之處，包括武器不對等、資訊不對稱。但假若連法律實務規範上都存在不公平，那就茲事體大，因這可能涉及侵害人民訴訟權的違憲事宜，也可揭露行政與司法兩官僚機關間官官相護，乃至沆瀣一氣的具體事證。

我國刑事法院屬於被動的「不告不理」。人民對於遭受刑事犯罪侵害之救濟權，始於「起訴權」之行使。倘若無犯罪被害人提起告訴，法院是不會主動審理人民受害的案件。然而，倘若司法實務見解可以超越法律之規範，而自行做出超越法律規範的實務見解，讓受害的人民竟然無權起訴加害者，這對於我國的司法而言將會是多大的諷刺與傷害。然此等案例卻很可能活生生出現在中華民國的刑事司法實務當中。

《刑事訴訟法》第232條明文規定，「犯罪之被害人，得為告訴。」何謂犯罪之被害人，就該法條之文義解釋，當然是指因為犯罪行為而權益遭受侵害之人。這是簡單明瞭，可一目瞭然的解釋。但到了司法實務界，竟然可以無中生有，自行創設出一套所謂「直接」與「間接」被害人的概念與解釋。然後以所謂「司法院院字」的解釋方式來規範各級法院與檢調系統。

▲ 犯罪之被害人，當然是指因為犯罪行為而權益遭受侵害之人。（圖／犯保總會提供）

司法實務見解認為，侵害「國家法益」的犯罪行為，只有國家機關才是「直接」被害人，人民充其量只能是「間接」被害人。所以只有前者才有「告訴權」，後者充其量只能做為「告發人」，假如面對檢察機關的不起訴處分，也就沒有「再議」之權能，此案將淪為石沉大海「被吃案」的命運。

此事的嚴重程度在於，倘若機關內部膽敢有人敢當「吹哨人」，他日後也很可能淪於求助無門，甚至被機關惡整至死的悲慘下場。因為機關內部的犯罪行為多半為侵害國家法益之犯罪，例如洩密罪（《刑法》132）、圖利罪（《刑法》131）、貪污罪（特別法：《貪汙治罪條例》）等。

因吹哨者無告訴權，倘若該機關利用關係與承辦的檢察官沆瀣一氣，而給予不起訴處分時，該揭弊者因為無法提起再議，該案件就可能淪於石沉大海被吃案的景況。此種情況就理論上而言絕對可能存在，事實上也當然存在過，只不過這些人不是求助無門，就是沉淪於「敗訴法院」的淫威底下。

▲ 吹哨者無告訴權。（圖／視覺中國）

雖然大法官釋字第771號作出解釋，對於「司法院院字或院解字」之實務見解，在大法庭制度成立後，因過往的判例與決議已然失效，法官可選擇是否遵守。但倘若該判例或決議經由最高（行政）法院所採認，其他法官若有不同見解，仍須大法庭來做統一解釋方得為之。

前述實務見解很明顯已經剝奪人民在憲法上所賦予的「訴訟權」，但實務上卻能任其存在數十年而未有任何人提出異議。這只能說明司法與行政這兩大憲政機構間，官官相護的官僚體制其實早已存在數十年了。尤有甚者，倘若此種違憲的實務見解不被糾正，即便將來立法機關真能通過《揭弊者保護法》，也很可能因此號實務見解的枷鎖桎梏使然，而讓此法律的本意被大打折扣。

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