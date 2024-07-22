ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

行政與司法間「官官相護」　《揭弊者保護法》恐難見效

我們想讓你知道…司法與行政這兩大憲政機構間，官官相護的官僚體制其實早已存在數十年了。倘若此種違憲的實務見解不被糾正，即便通過《揭弊者保護法》，其本意也會被大打折扣。

▲ 假若連法律實務規範都存在不公平之處，那對司法公信力的影響就可謂是茲事體大。（圖／記者屠惠剛攝）

● 無名軾／自由業

行政法院素有「敗訴法院」之稱號，乃因「民告官」先天存有不公平之處，包括武器不對等、資訊不對稱。但假若連法律實務規範上都存在不公平，那就茲事體大，因這可能涉及侵害人民訴訟權的違憲事宜，也可揭露行政與司法兩官僚機關間官官相護，乃至沆瀣一氣的具體事證。

我國刑事法院屬於被動的「不告不理」。人民對於遭受刑事犯罪侵害之救濟權，始於「起訴權」之行使。倘若無犯罪被害人提起告訴，法院是不會主動審理人民受害的案件。然而，倘若司法實務見解可以超越法律之規範，而自行做出超越法律規範的實務見解，讓受害的人民竟然無權起訴加害者，這對於我國的司法而言將會是多大的諷刺與傷害。然此等案例卻很可能活生生出現在中華民國的刑事司法實務當中。

《刑事訴訟法》第232條明文規定，「犯罪之被害人，得為告訴。」何謂犯罪之被害人，就該法條之文義解釋，當然是指因為犯罪行為而權益遭受侵害之人。這是簡單明瞭，可一目瞭然的解釋。但到了司法實務界，竟然可以無中生有，自行創設出一套所謂「直接」與「間接」被害人的概念與解釋。然後以所謂「司法院院字」的解釋方式來規範各級法院與檢調系統。

▲ 犯罪之被害人，當然是指因為犯罪行為而權益遭受侵害之人。（圖／犯保總會提供）

司法實務見解認為，侵害「國家法益」的犯罪行為，只有國家機關才是「直接」被害人，人民充其量只能是「間接」被害人。所以只有前者才有「告訴權」，後者充其量只能做為「告發人」，假如面對檢察機關的不起訴處分，也就沒有「再議」之權能，此案將淪為石沉大海「被吃案」的命運。

此事的嚴重程度在於，倘若機關內部膽敢有人敢當「吹哨人」，他日後也很可能淪於求助無門，甚至被機關惡整至死的悲慘下場。因為機關內部的犯罪行為多半為侵害國家法益之犯罪，例如洩密罪（《刑法》132）、圖利罪（《刑法》131）、貪污罪（特別法：《貪汙治罪條例》）等。

因吹哨者無告訴權，倘若該機關利用關係與承辦的檢察官沆瀣一氣，而給予不起訴處分時，該揭弊者因為無法提起再議，該案件就可能淪於石沉大海被吃案的景況。此種情況就理論上而言絕對可能存在，事實上也當然存在過，只不過這些人不是求助無門，就是沉淪於「敗訴法院」的淫威底下。

▲ 吹哨者無告訴權。（圖／視覺中國）

雖然大法官釋字第771號作出解釋，對於「司法院院字或院解字」之實務見解，在大法庭制度成立後，因過往的判例與決議已然失效，法官可選擇是否遵守。但倘若該判例或決議經由最高（行政）法院所採認，其他法官若有不同見解，仍須大法庭來做統一解釋方得為之。

前述實務見解很明顯已經剝奪人民在憲法上所賦予的「訴訟權」，但實務上卻能任其存在數十年而未有任何人提出異議。這只能說明司法與行政這兩大憲政機構間，官官相護的官僚體制其實早已存在數十年了。尤有甚者，倘若此種違憲的實務見解不被糾正，即便將來立法機關真能通過《揭弊者保護法》，也很可能因此號實務見解的枷鎖桎梏使然，而讓此法律的本意被大打折扣。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►川普遇襲激發極右翼再度抬頭　美國進入政治暴力常態化

►拜登宣布退選！　賀錦麗對中態度恐成共和黨攻擊重點

►她的日與夜》看見拼搏與無奈的對立　微進努力有用嗎？

►功夫巨星李小龍辭世逾半世紀　英年早逝留雋永「武道」

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

投稿
申訴
關鍵字: 行政法院 司法 訴訟 吹哨者 揭弊者保護法 無名軾 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
退將之說，錯得離譜！
美男籃熱身賽對南蘇丹險翻船　籃球有望讓戰亂國家重生
國會改革案僅部分被暫停效力　立法程序沒被大法官質疑
行政與司法間「官官相護」　《揭弊者保護法》恐難見效
川普遇襲激發極右翼再度抬頭　美國進入政治暴力常態化

推薦閱讀

美男籃熱身賽對南蘇丹險翻船　籃球有望讓戰亂國家重生

國會改革案僅部分被暫停效力　立法程序沒被大法官質疑

拜登宣布退選！　賀錦麗對中態度恐成共和黨攻擊重點

川普遇襲激發極右翼再度抬頭　美國進入政治暴力常態化

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

她的日與夜》看見拼搏與無奈的對立　微進努力有用嗎？

貓咪討厭的4種氣味！不避開會中毒...

及時雨／別為了「累積經驗」輕易選擇晚班、大夜班

張家羽／三級體育並非職業運動　建立制度有其必要

攜子自殺悲劇頻傳　社會安全網漏接來不及長大的孩子

相關文章

國會改革案僅部分被暫停效力　立法程序沒被大法官質疑

國會改革案僅部分被暫停效力　立法程序沒被大法官質疑

憲法法庭19日針對國會改革相關法案做出暫時處分的判決， 關於這個暫時處分，簡述三點澄清，三點評價：只有部分法條被暫停效力、暫時處分未必等於最..

12小時前

川普遇襲激發極右翼再度抬頭　美國進入政治暴力常態化

川普遇襲激發極右翼再度抬頭　美國進入政治暴力常態化

拜登宣布退選！　賀錦麗對中態度恐成共和黨攻擊重點

拜登宣布退選！　賀錦麗對中態度恐成共和黨攻擊重點

她的日與夜》看見拼搏與無奈的對立　微進努力有用嗎？

她的日與夜》看見拼搏與無奈的對立　微進努力有用嗎？

快遞員把「25kg包裹」丟進院子！　狗狗午睡遭活活壓死

快遞員把「25kg包裹」丟進院子！　狗狗午睡遭活活壓死

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

美男籃險翻船　滷蛋賦予南蘇丹希..

美男籃險翻船　滷蛋賦予南蘇丹希..

護憲尚未成功　莫散了團體休灰了..

震撼星期天！拜登引薦賀錦麗參選

川普遇襲激發極右翼再度抬頭

眉毛濃淡性格不同　6眉型要小心

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面