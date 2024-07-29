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高虹安、顏寬恒遭判重刑惹議　貪汙治罪條例有必要修訂

我們想讓你知道…同樣對於金錢不法取得，在一般民間企業對被告可能依侵占罪以五年以下刑期論處。而公務員如涉貪，動輒七年以上重刑，嚴重違反比例原則。

● 林清汶／鴻林法律事務所顧問

新竹市長高虹安因立委任內詐領助理費11.6萬元，7月26日一審被重判七年四月，即日起停職。同日，國民黨立委顏寛恒則因涉及貪汙人頭詐領助理費108萬元及偽造文書，兩案合計判刑八年四月，但暫毋需停職。二人被判重刑卻引起高度爭議。

從上述判決觀之，二者貪污所得並不多，但刑度卻是極度重，何以致之？乃現行《貪汙治罪條例》對於公務員涉及貪瀆，法定刑度最輕本刑即為七年；除非被告犯後態度良好或動機良善有獲得減刑之機會，但刑度通常仍不至於太輕。如民國104年任職陸軍花東防衛指揮部參謀長韓豫平，因違反國防部加菜金作業規定，以團體加菜金支付指揮官宴請3名軍眷僅2,880元，卻被判4年6月有期徒刑，並取消終身俸祿；且期間歷經檢察官起訴，一、二、三審數十個承審法官漫長審理，結果仍被判重刑。該案引起舉國矚目，朝野共同譁然，最後驚動蔡總依《憲法》行使特赦權。

 

▲ 前總統蔡英文2022年宣布特赦花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平後，韓豫平四度鞠躬表示，感謝各界為他奔波、費心勞力的貴人。（圖／記者屠惠剛攝） 

大多數民意代表或首長為選民服務，日理萬機，很多事未必事必躬親，大多假手他人處理；但對於金錢事項，助理若交代或註記不清，一推責任反變成老闆須承擔責任。以本件二者所涉金錢並不多，尤其顏寛恒身家億萬財產，平常樂善好施，竟為區區百萬元被判重刑，直呼無奈是對他人格重大的羞辱。然而，過去同樣渉貪罪，如民進黨新北市議員周雅玲涉詐領助理費1,388萬元，僅判八個月，給予三年緩刑；民進黨籍前台南市議長賴美惠詐領助理費234萬元宣判，因認罪只判二年並緩刑四年；又曾喧騰一時私菸案涉案人有被緩起訴，其後也有人升官。如此，讓我們高度懷疑司法的標準到底在哪裡？法官適用法律可任意轉彎以不同罪名論處，結果就大異其趣，但卻嚴重違背社會大眾的認知，嚴重質疑司法的公正性。

法律如缺乏明確、具體刑事犯意，即不能率爾遽認為應承擔刑事責任，否則有違《刑法》「謙抑原則」；即是行為設定犯罪，仍然不能達到預防與控制該項犯罪行為之效果，則該項法制即無可罰性。如同樣對於金錢不法取得，在一般民間企業對被告可能依侵占罪以五年以下刑期論處。而公務員如涉貪，動輒七年以上重刑，嚴重違反比例原則，何以須對公務員如此不公、嚴苛？最高法院74年台上字第4225號判例部分要旨即有微罪不予追訴處罰之前例。因此，筆者認為應速修訂《貪汙治罪條例》，依犯罪所得規定不同刑責；讓涉案微罪之公務員，同樣有機會獲得緩起訴或緩刑之機會。 

▲ 顏寛恒身家億萬財產，平常樂善好施，竟為區區百萬元被判重刑，直呼無奈是對他人格重大的羞辱。（圖／記者許權毅攝）

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