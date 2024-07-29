巴黎奧運開創新亮點　文化自豪中展現無與倫比的包容

● 侯宗佑／美國康乃爾大學博士

巴黎奧運開幕超級好看！簡單分析兩點：

1.最難的創新，是打破大家都習以為常的形式

這次巴黎打破在運動場辦開幕的傳統，改用塞納河為主線，從巴黎聖母院、羅浮宮、協和廣場、奧賽美術館、一直串連到最後的艾菲爾鐵塔，不但節省了興建場館的成本，更讓整個城市成為開幕式最閃耀的主角——巴黎榮耀了遊船上的運動員，而這些世界最傑出的運動員又讓巴黎更為永恆。

整體形式也打破傳統的先表演後進場，而是進場跟表演相互交叉串連——不但解決了乘坐船隻遊河進場速度較慢，沒辦法一隊緊接一隊介紹的問題，也平均分佈了亮點，平衡了傳統開幕式頭重腳輕的節奏。

這樣戶外形式的展演規劃難度極高，但最後結果也極好：即使下雨，也掩蓋不住整座城市的美麗，以及滿溢而出的法國文化自豪。

▲ 台灣球后戴資穎、霹靂舞一哥孫振共同擔任掌旗官 。（圖／讀者提供）

2.文化自豪不只來自於巴黎的美，同時也展現在無與倫比的包容性

在開幕式上演出的藝術家與作品不侷限在法國，而是橫跨各個國籍、主題、與性別光譜。但中間貫穿的精神不變：法國文化都深深的影響了這些人的作品。

開場第一個表演，來自美國的 Lady Gaga 就以法國名伶的《Mon Truc en Plumes》向法國的表演藝術與時尚致敬。新藝術（Art Nouveau）的曲線裝飾圖樣與字體、金色階梯、帶有羽毛的華麗裝飾都是典型的法國表演風格。間奏彈琴的時候，還夾帶了 Edith Piaf 法國經典名曲《La vie en rose》（《玫瑰人生》）的旋律——她的粉絲都知道，她非常愛這首歌，在許多次演唱會上都以不同的方式詮釋過。

▲ 女神卡卡（Lady Gaga）在巴黎奧運開幕式演出。（圖／路透）

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串場也非常有趣，以類似電玩《刺客教條》中的角色貫串全場——這當然還是跟法國脫不了關係，因為此電玩系列作中的《刺客教條：大革命》就是以巴黎為背景。串場影片中也融入許多巴黎的特色：縱橫交錯的下水道與常常故障的地鐵、鱷魚的傳說，甚至可以隱約聽到《歌劇魅影》的主題——你彷彿可以聽到法國人半開玩笑在說：「是啦！這音樂劇是英國人寫的，可是背景還不是要設定在我們的巴黎歌劇院？」

講到音樂，法國則是火力全開：比才、聖桑、拉威爾、薩提輪番上陣，而且你也想不到比才的《卡門》可以跟重金屬樂團搭配，在法國古監獄頌揚自由與革命——這段的引子則是法國作家雨果小說《孤星淚》改編的音樂劇《悲慘世界》中描述人民革命的 《Do you hear the people sing》一曲的旋律，提醒大家別忘了當代的民主共和制度是哪個國家的犧牲換來的——拱門內的斷頭皇后顯然就是影射瑪麗安東妮，監獄前的火花與煙霧既是舞台高潮，也是當年激烈的交鋒，最後窗口噴洩而出的紅色彩帶既是華麗慶典但也提醒我們當年血腥的歷史。而後隨著比才卡門的 Habanera 又轉為一段歌頌愛情的篇章——革命與愛情，同樣充滿激情，這是「自由」，加上隨之而來的「平等」（由前殖民地後裔的歌手 Aya Nakamura 與法國軍樂隊共同演出，非常有趣的詮釋！）與「博愛」（以全世界共享的兩大博物館——羅浮宮與奧賽——為主題），這帶出了法國的國家精神：「自由、平等、博愛」，也彰顯了法國在近代引領世界政治改革的偉大貢獻。無比精彩的一段。

▲ 法國的國家精神：自由、平等、博愛，彰顯了法國在近代引領世界政治改革的偉大貢獻。（圖／達志影像／美聯社）

我也好愛好愛法國國歌由女高音站在法國具有象徵意義的大皇宮上演唱，身穿 Dior 特別設計的紅白藍禮服，無比純粹，無比莊嚴。歌曲中段特別介紹十個歷史上具有開創性的偉大法國女性，而鏡頭再回到女高音時，你就看懂了——這就是 2024 年法國要告訴你的：也許膚色跟你想像的不同，但這也許就是今日自由女神的樣子。這種對女性的強調也呼應了這次奧運的 LOGO——是一面金牌，是聖火，也是法國的精神象徵：瑪麗安娜女神。

▲ 2024巴黎奧運的 LOGO——是一面金牌，是聖火，也是法國的精神象徵：瑪麗安娜女神。（圖／翻攝自IG）

更不用說開幕典禮其中穿插點綴的各種細節： LV 的皮箱工藝、伸展台上各種突破傳統的造型、奧運獎牌的精彩設計、跟極限運動結合的宮廷巴洛克花園，還有小王子——啊，小王子，就算只出現一秒也讓人心頭一震。還有好多好多段落，包括由舞者歌頌將聖母院修復的工人，包括將羅浮宮名畫的角色剪影放到塞納河，包括提醒你電影與熱氣球都是法國的發明，這些這些都讓你覺得——原來一個國家，一個城市的文化資本可以雄厚到如此程度，雄厚到你只要看看每個國家的出場服，你就知道他們今年特別用力設計，你就知道巴黎在全世界的設計師心中的份量。

我想大家都應該知道，近代奧運的第一個提倡者就是法國人 Baron Pierre de Coubertin，這也是為什麼歷屆奧運開幕式的語言總是以法文開頭，再來才是全球通用的英文，以及最後地主國的語言。而我非常感動當這樣的盛會第三次回到巴黎這個以美學、藝術、愛情著名的光之城，這個城市也仍然能用最充沛的創意動能回報，重新定義了奧運的開幕典禮可以是什麼模樣。

▲ 繼1900、1924年後，巴黎於2024年第三度舉辦夏季奧林匹克運動會。（圖／路透）

在我寫到最後這一段的時候，台北天已經亮了，聖火也剛剛點燃——同樣是 Edith Piaf 的名曲，開頭是 Lady Gaga的鋼琴，最後則是 Celine Dion 演唱另一首經典名曲《Hymne A L'Amour》。在她的歌聲中，聖火以熱氣球的形式冉冉升空——同樣極具創意美感，也仍然非常「法國」。當然，我們不能不提：出身於加拿大法語區，近來被罕見疾病纏身的 Celine Dion 壓軸以母語唱這首愛的頌歌，格外感人，也格外有意義。頭尾兩個國際巨星都不是法國人，但都展現了她們深深地被法國文化所影響，這樣的安排更顯出法國文化在今日仍然具有的世界級影響力。

偉大的城市，前所未見的奧運開幕——這就是我今天的想法。

當然，熬夜看開幕式最開心的除了精彩的文化與藝術表演，更是看到台灣代表隊！今年出場服裝超好看，謝謝設計師周裕穎，台灣選手們，加油！

▲ 56歲的美聲天后席琳狄翁2022年證實罹患罕病「僵硬人症候群（SPS）」後重返國際舞台，為奧運開幕式獻唱，震撼全場。（圖／翻攝自席琳狄翁X）

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