培養運動人才去美國　台灣有望透過NCAA脫胎換骨

▲ 2024巴黎奧運正如火如荼地進行。（圖／路透）

● 徐正賢／台灣運動產業協會理事長

今年巴黎奧運，和過往的奧運一樣，有一群奧運選手，既使代表不同的國家，但他們都有同一個背景：來自美國NCAA （國家大學體育協會）系統。

這幾天不斷看到所謂「允文允武」的選手的故事，我還是想再分享一次我對於台灣的競技運動發展，是否可能善用NCAA系統的想法，再次分享給大家參考。

本文的主文，是我一年前寫的，前陣子看到在美國NCAA唸書的游泳選手，暑假回台參加中正盃時有很好的表現，讓我想再次分享這篇文章。

2023年6月16日，在高雄國家體育館台灣 VS. 泰國足球賽的比賽結束後，台灣本土聯賽和國際賽競爭角度差異的議題，再度被搬到檯面上來討論。

熟悉「競技運動」的朋友們都知道，運動選手的培育，「訓練系統」和「比賽系統」，是兩個非常關鍵的因素。「訓練系統」包含選材、教練培育、運動科學、運動醫學、運動心理、運動營養等，都是「訓練系統」的一環；「比賽系統」，指的是從小學、國中、高中、大學、半職業與職業聯賽等不同賽事的集合，選手們需要透過比賽的機會，不斷嘗試教練傳授的技巧和觀念，才能透過比賽系統，磨練和累積厚實的競技實力。

▲ 運動選手的培育，「訓練系統」和「比賽系統」。（圖／國訓中心提供）

如果比較「訓練系統」和「比賽系統」，台灣在「訓練系統」這一塊，雖然仍然落後競技運動強國，但這幾年慢慢在進步中。

在「比賽系統」這一塊，學生聯賽的部分，牽涉到體育班制度、高中體總、大專體總的行政能力、規劃能力、行銷能力、招商能力等因素，參賽人口與賽事品質還有很大的進步空間。

半職業聯賽的部分，受限於單項運動協會的能力限制，即使引入洋將，台灣目前不管是在女壘、女排、男排、女足、男足、女籃等團隊運動的聯賽水準，就算和亞洲列強相比，都已經落後甚多。

2020東京奧運，台灣奪牌的項目，包括舉重、跆拳道、空手道、拳擊、柔道、射箭、高爾夫、桌球、羽球等項目，都是個人項目。對於個人項目來說，選手個人的天份、人格特質扮演了關鍵角色，選手訓練團隊的組建也相對容易，加上長期必須透過參與國際賽事以爭取國際積分，基本上不受限於國內「賽事系統」，自然比較有機會培養國際競爭力！

▲ 台灣旅美高球好手潘政琮 。（圖／翻攝自潘政琮IG）

2020東京奧運，旅美高爾夫名將潘政琮，4輪加總起來為269桿，與其他6名選手，包含日本名將松山英樹、愛爾蘭好手麥克羅伊、今年剛拿下英國公開賽冠軍的美國選手森川柯林（Collin Morikawa）、智利的佩雷拉（Mito Pereira）、哥倫比亞的穆尼奧斯（Juan Muñoz）、英國的凱西（Paul Casey）都打出低於標準桿15桿，並列第3，進入延長賽爭銅，最終在延長賽獲得寶貴的銅牌！

潘政琮國中畢業後赴美，進入IMG Academy訓練，後來進入華盛頓大學（University of Washington），透過競爭激烈的NCAA賽事系統，奠定進入職業賽場的良好基礎，果然在轉職業後，表現非常穩定，更在2020東京奧運為台灣贏得珍貴的獎牌。

潘政琮這幾年不斷鼓勵後輩到美國大學唸書和打球，更是自掏腰包、募款，在美國舉辦青少年賽事，讓台灣的青少年有機會到美國參賽，爭取美國大學教練青睞，也因為潘政琮的推廣和支持，台灣在過去幾年，有越來越多青少年選手到美國NCAA系統磨練和養成，並在畢業後順利轉入PGA或LPGA。

▲ 潘政琮這幾年不斷鼓勵後輩到美國大學唸書和打球。（圖／達志影像／美聯社）

個人認為，國內的「賽事系統」，礙於國內非常僵化與官僚的體育行政系統，未來幾年能夠大幅改變的機會非常低。國內競技運動的發展，除了應該持續商業化、產業化，擴大參與人口以外，系統性的、策略性的輔導和協助各種項目的青少年選手，爭取到美國大學就讀，進入NCAA系統磨練，應該是值得考慮的方向。

以技術水準來說，國內青少年選手在「球類」項目的程度，除了籃球以外，都算有競爭力，要申請加入美國大學校隊，最大的困難，是國三到高二的在校成績、英文程度、以及美國大學昂貴的學費（團體項目能夠獲得的運動獎學金額度比較低）。

在國內運彩基金每年可以穩定貢獻國內競技體育發展大約40～60億的情況下，體育署可以考慮成立一個專案，系統性的、策略性的，提供英文學習輔導、申請流程輔導、獎學金補貼，輔導高中畢業的學生運動員，到美國就讀大學，進入美國NCAA系統。

▲ 體育署不妨輔導高中畢業的學生運動員，到美國就讀大學，進入美國NCAA系統。（圖／體育署提供）

如果體育署這麼做，目前國內多數正在猶豫是否要讓孩子持續參與競技運動的家長，都會看到曙光，同時，所有目前體育班系統的團隊，都會被要求強化選手的英文輔導。

再者，這樣的方案如果每年可以穩定的輸送100～200位不同項目的學生運動員到美國 NCAA 系統，十年後，除了有機會培養出部分頂尖的競技運動選手，更重要的是，能夠幫台灣培養出1,000～2,000 位經過NCAA洗禮，具備高階運動競技經驗、具備英文聽說讀寫能力、就讀不同科系背景的台灣運動產業人才。

40幾年前，RCA計劃，幫台灣的半導體產業埋下種子，也許，透過NCAA系統，台灣的競技運動、運動產業，也能有脫胎換骨的機會。

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