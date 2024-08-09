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擊破「坐等國光獎金」酸言　奧運激發起麟洋配潛能

我們想讓你知道…在奧運會這樣高手競技的場合，能夠激發出麟洋配的潛能。

▲ 台灣黃金羽球男雙組合選手王齊麟、李洋在巴黎奧運締造二連霸紀錄。 （圖／中華奧會提供）

● 鄧鴻源／台大物理博士、大學教授

奧運一日球迷一定不知道，李洋和王齊麟在東京奧運後打得多差，好幾場賽事都是一輪遊，世界排名也掉到很後面，在東京奧運到巴黎奧運這三年間，幾十場大賽只有1場冠軍，在這次奧運前，世界排名連前10名都沒有。

奧運又很倒霉，他倆的籤運奇差無比，落入唯一要打4場的小組，其中小組賽有3組世界排名前10名的，正當你覺得這屆大概打贏小組賽都很難，他們的黃金期已經在東京奧運就結束了，沒想到他們一路連勝！而且那種東京奧運時的感覺又回來了！就是怎樣都打不死，怎樣都打的贏，每逢奧運就變神，真的是大賽型的球員啊！

就好像一位國中生平常成績就是中上，沒想到高中聯考時一舉考上建中榜首，正當你覺得他要大放異彩時，但考上後高中三年成績又變成只是中上，連前10名都沒有，當你覺得他只是運氣好考上建中榜首時，結果三年後考大學聯考時，他又考上台大醫學系榜首！

▲ 李洋和王齊麟在東京奧運到巴黎奧運這三年間，幾十場大賽只有1場冠軍，在本屆巴黎奧運前，世界排名連前10名都沒有。（圖／路透）

這不禁讓我想起一則超越巔峰的故事，描寫一隻小雞從小被農夫養在雞籠裡與它雞關在一起，某天有位大聯盟退役的全壘打王攜帶孫女經過該農莊。

當全壘打王與農莊主人談話時，孫女在農莊四處閒逛，無意間看到雞籠裡有一隻奇怪的雞，連忙叫她爺爺過去看。爺爺看它是一隻老鷹，怎麼會被人關在雞籠裡。農莊主人說，他從野外撿到一顆蛋，以為是雞蛋，將它給母雞孵化，從小看是一隻雞，只是沒想到它長得比其它雞快，但是久而久之，它以為自己只是隻雞，因為它旁邊的同伴都是雞。

爺爺請農莊主人賣給他，他將老鷹帶到草地訓練它飛，但老鷹就是飛不起來，它認為地面比較舒服。爺爺轉念將它帶到山上再讓它飛，並告訴它它是老鷹，不是一隻雞，老鷹眼睛發出閃亮的光輝，也因為為了避免摔死，只好張開翅膀飛起來，終於知道自己屬於天空。

▲ 在奧運會這樣高手競技的場合，能夠激發出麟洋配的潛能。（圖／路透）

麟祥配就像那隻老鷹，起先以為自己只是雞，因周遭同伴皆是雞，無法激發他倆的潛能，只有在奧運會這樣高手競技的場合，才會激發他倆的潛能。

其實奧運會舉辦的目的，不就是藉由競技來激發運動選手的潛能嗎？同理NBA也是如此，所以它能造就許多偉大球星，如喬丹、柯比、詹姆斯等人。大家和平競爭，不毀滅誰。

人類文明的進展，不也是如此嗎？有競爭才有進步，然而要彼此互助合作，不是大欺小，否則人類文明可能會進步嗎？

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