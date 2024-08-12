病人付不起昂貴醫藥費　醫師宜否逕謂「沒藥醫」？

▲ 全民健保財務缺口如何彌補及是否調漲保費之議題，衍生諸多健保給付制度良窳之檢討。（圖／記者洪巧藍攝）

● 謝碧珠／自由言論者

邇來，全民健保財務缺口如何彌補及是否調漲保費之議題，甚為火熱；同時，也衍生諸多健保給付制度良窳之檢討。論者指出，有病人因無法負擔昂貴醫藥費，醫師逕以「沒藥醫」來回應之情事 。此一現象，令人質疑「病人知情權是否受到侵害？」之問題，值得進一步探討。

首先，參照上開說法，泰格莎肺癌標靶療法之療效已非常明確，雖自費一個月高達12萬，惟仍應屬可能治療方案之一種選項。從司法實務而言，參照最高法院111年度台上字第734號民事裁判裁判意旨，按《醫師法》第12條之1、《醫療法》第81條規定，係為尊重病人對其人格尊嚴延伸之自主決定權，透過醫師或醫療機構其他醫事人員，對各種治療計畫之充分說明，共享醫療資訊，以選擇符合其最佳利益之醫療方案，或拒絕一部或全部之醫療行為。次查，91年1月16日修正公布新增《醫師法》第12條之1規定：「醫師診治病人時，應向病人或其家屬告知其病情、治療方針、處置、用藥預後情形及可能之不良反應。」考其立法理由謂：「為保障病人及其家屬知的權利，規定醫師有告知病情等事項之義務」。可見依我國現行《醫師法》及《醫療法》等法令規定，係採「保障病人知情權主義」。

▲ 我國現行《醫師法》及《醫療法》等法令規定，係採「保障病人知情權主義」。（圖／視覺中國）

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又鑑於醫學技術日新月異，苟醫師採用之醫療方式並未違背醫療常規，且可預期於醫學實務上產生一定效果時，要難認為醫師有應注意能注意而不注意之過失情事。參照臺灣高等法院臺中分院101年度醫上字第5號及臺灣高等法院臺南分院101年度醫上字第5號等民事裁判要旨以析，按《醫療法》第82條規定，已明確將醫療行為所造成之損害賠償責任限於因故意或過失為限，醫療行為自無《消費者保護法》無過失責任之適用。職是，就病人知情權發端，探究過去司法實務上關於醫療責任之爭議，主要偏就積極醫療行為之責任以論，對於類似上揭輿情所稱，針對療效已非常明確之療法，醫師因認費用太高病人付不起，便逕稱「沒藥醫」，亦即消極地不告知病人或家屬醫療資訊等等的「不作為」作法，無異於斷送了病人可能治療疾病的生命權之爭議，則未見論及。

基於保障病人知情權主義，相對醫師之告知義務而言，醫師應尊重病人的自主決定權，包括是否接受某種治療的權利。若醫師因為藥費高昂而選擇不告知病人有效療法，無異剝奪病人做出知情選擇的權利，自亦與醫師告知義務有悖。又基於憲法平等原則，病人接受醫療機會理應也是平等的，是無論病人是否能負擔高額的藥費，亦應有機會獲得所有可能的治療選擇權，縱令其經濟條件有困難。再者，醫師的專業操守要求他們在提供治療時應秉持倫理標準，尊重病人的自主決策權。對病人隱瞞昂貴藥費的療法，不僅可能違反法律規定，也有悖於醫學倫理。

▲ 醫師應尊重病人的自主決定權，包括是否接受某種治療的權利。（圖／Pixabay）

大體而言，針對醫師就其所知之一種療效非常明確的療法，若因認病人付不起昂貴醫藥費，便逕謂「沒藥醫」，其法律責任如何？誠尚乏司法案例。亦即，若醫師不將相關療法等資訊告知病人，是否未盡善良管理人注意義務，進而具有過失，乃至應就此部分負侵權行為過失責任？恐非無可議之處。其次，就司法之證據法則之觀點而言，病人在舉證醫師故意或明知，甚至相關療法之療效對其病情之作用等關聯性均有相當大之困難度。

綜上，在全民健保財務資源有限之前提下，現行醫療制度的實踐，的確存在法律、健保資源配置、病人基本人權與醫學倫理衝突的困境。惟以病人知情權為基礎，無論病人之經濟狀況如何，縱令健保資源無法充分滿足，但理應亦均有得到所有可能的醫療選項資訊的權利。醫師若刻意隱瞞因費用高昂而可能有效的治療選項，不但是對病人自主權的不尊重，也與醫師的告知義務有悖。此外，這種做法也可能加劇社會不平等，使得經濟條件較差的病人更難以獲得同等的醫療機會。爰呼籲主管機關宜強化建構一個更公平和透明的醫療環境，尤其是在處理昂貴治療時，仍應尊重和保護病人的知情權，特別是必須給予病人完整的醫療資訊，以促使其做出知情的醫療決策。此外，在解決方案部分，值此資通訊發達的網路時化下，建議主管機關宜設立更多與時俱進、公開且有系統化的醫療資訊資料庫，以便利病人對於病情及相關治療方法、療效或用藥有疑慮時，有更多具權威性及可靠性的官方資料可供查詢。

▲ 在處理昂貴治療時，仍應尊重和保護病人的知情權。（示意圖／中山附醫提供）

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