ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

病人付不起昂貴醫藥費　醫師宜否逕謂「沒藥醫」？

我們想讓你知道…建構一個更公平和透明的醫療環境，尤其是在處理昂貴治療時，仍應尊重和保護病人的知情權，特別是必須給予病人完整的醫療資訊，以促使其做出知情的醫療決策。

▲ 全民健保財務缺口如何彌補及是否調漲保費之議題，衍生諸多健保給付制度良窳之檢討。（圖／記者洪巧藍攝）

● 謝碧珠／自由言論者

邇來，全民健保財務缺口如何彌補及是否調漲保費之議題，甚為火熱；同時，也衍生諸多健保給付制度良窳之檢討。論者指出，有病人因無法負擔昂貴醫藥費，醫師逕以「沒藥醫」來回應之情事 。此一現象，令人質疑「病人知情權是否受到侵害？」之問題，值得進一步探討。

首先，參照上開說法，泰格莎肺癌標靶療法之療效已非常明確，雖自費一個月高達12萬，惟仍應屬可能治療方案之一種選項。從司法實務而言，參照最高法院111年度台上字第734號民事裁判裁判意旨，按《醫師法》第12條之1、《醫療法》第81條規定，係為尊重病人對其人格尊嚴延伸之自主決定權，透過醫師或醫療機構其他醫事人員，對各種治療計畫之充分說明，共享醫療資訊，以選擇符合其最佳利益之醫療方案，或拒絕一部或全部之醫療行為。次查，91年1月16日修正公布新增《醫師法》第12條之1規定：「醫師診治病人時，應向病人或其家屬告知其病情、治療方針、處置、用藥預後情形及可能之不良反應。」考其立法理由謂：「為保障病人及其家屬知的權利，規定醫師有告知病情等事項之義務」。可見依我國現行《醫師法》及《醫療法》等法令規定，係採「保障病人知情權主義」。

▲ 我國現行《醫師法》及《醫療法》等法令規定，係採「保障病人知情權主義」。（圖／視覺中國）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

又鑑於醫學技術日新月異，苟醫師採用之醫療方式並未違背醫療常規，且可預期於醫學實務上產生一定效果時，要難認為醫師有應注意能注意而不注意之過失情事。參照臺灣高等法院臺中分院101年度醫上字第5號及臺灣高等法院臺南分院101年度醫上字第5號等民事裁判要旨以析，按《醫療法》第82條規定，已明確將醫療行為所造成之損害賠償責任限於因故意或過失為限，醫療行為自無《消費者保護法》無過失責任之適用。職是，就病人知情權發端，探究過去司法實務上關於醫療責任之爭議，主要偏就積極醫療行為之責任以論，對於類似上揭輿情所稱，針對療效已非常明確之療法，醫師因認費用太高病人付不起，便逕稱「沒藥醫」，亦即消極地不告知病人或家屬醫療資訊等等的「不作為」作法，無異於斷送了病人可能治療疾病的生命權之爭議，則未見論及。

基於保障病人知情權主義，相對醫師之告知義務而言，醫師應尊重病人的自主決定權，包括是否接受某種治療的權利。若醫師因為藥費高昂而選擇不告知病人有效療法，無異剝奪病人做出知情選擇的權利，自亦與醫師告知義務有悖。又基於憲法平等原則，病人接受醫療機會理應也是平等的，是無論病人是否能負擔高額的藥費，亦應有機會獲得所有可能的治療選擇權，縱令其經濟條件有困難。再者，醫師的專業操守要求他們在提供治療時應秉持倫理標準，尊重病人的自主決策權。對病人隱瞞昂貴藥費的療法，不僅可能違反法律規定，也有悖於醫學倫理。

▲ 醫師應尊重病人的自主決定權，包括是否接受某種治療的權利。（圖／Pixabay）

大體而言，針對醫師就其所知之一種療效非常明確的療法，若因認病人付不起昂貴醫藥費，便逕謂「沒藥醫」，其法律責任如何？誠尚乏司法案例。亦即，若醫師不將相關療法等資訊告知病人，是否未盡善良管理人注意義務，進而具有過失，乃至應就此部分負侵權行為過失責任？恐非無可議之處。其次，就司法之證據法則之觀點而言，病人在舉證醫師故意或明知，甚至相關療法之療效對其病情之作用等關聯性均有相當大之困難度。

綜上，在全民健保財務資源有限之前提下，現行醫療制度的實踐，的確存在法律、健保資源配置、病人基本人權與醫學倫理衝突的困境。惟以病人知情權為基礎，無論病人之經濟狀況如何，縱令健保資源無法充分滿足，但理應亦均有得到所有可能的醫療選項資訊的權利。醫師若刻意隱瞞因費用高昂而可能有效的治療選項，不但是對病人自主權的不尊重，也與醫師的告知義務有悖。此外，這種做法也可能加劇社會不平等，使得經濟條件較差的病人更難以獲得同等的醫療機會。爰呼籲主管機關宜強化建構一個更公平和透明的醫療環境，尤其是在處理昂貴治療時，仍應尊重和保護病人的知情權，特別是必須給予病人完整的醫療資訊，以促使其做出知情的醫療決策。此外，在解決方案部分，值此資通訊發達的網路時化下，建議主管機關宜設立更多與時俱進、公開且有系統化的醫療資訊資料庫，以便利病人對於病情及相關治療方法、療效或用藥有疑慮時，有更多具權威性及可靠性的官方資料可供查詢。

▲ 在處理昂貴治療時，仍應尊重和保護病人的知情權。（示意圖／中山附醫提供）

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►JK羅琳只想相信自己相信的　林郁婷挺過家暴更撐過酸民

►塞爾維亞逼出美國高水準　巴黎奧運男籃四強戰沒有輸家

►「跆拳道甜心」羅嘉翎淚崩　認真努力的運動員不必道歉

►2024國會改革　改革還是濫權？

投稿
申訴
關鍵字: 健保 醫師法 醫療法 知情權 醫病關係 法律 謝碧珠 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
林郁婷摘台灣首面奧運拳擊金牌　體育課仍被性別困住
國手被攻擊等於國家被攻擊　從奧運看見江啟臣政治格局
柯文哲火速處理假帳疑雲　幼兒園的孩子死不完？
林郁婷靠智慧輾壓波蘭妹　地表最強女性是優雅馴獸師
病人付不起昂貴醫藥費　醫師宜否逕謂「沒藥醫」？

推薦閱讀

柯文哲火速處理假帳疑雲　幼兒園的孩子死不完？

國手被攻擊等於國家被攻擊　從奧運看見江啟臣政治格局

病人付不起昂貴醫藥費　醫師宜否逕謂「沒藥醫」？

林郁婷摘台灣首面奧運拳擊金牌　體育課仍被性別困住

林郁婷靠智慧輾壓波蘭妹　地表最強女性是優雅馴獸師

吐口水、拒握手、當沙包摔　比賽可輸「柔道魂」不可無

運動比賽性別認定具爭議　「生理女性」不是你想的那麼..

JK羅琳只想相信自己相信的　林郁婷挺過家暴更撐過酸..

別大開性別免術換證之門　否則林郁婷恐比竇娥還冤

錢世傑／人生除了追求賺錢還剩下什麼？

相關文章

JK羅琳只想相信自己相信的　林郁婷挺過家暴更撐過酸民

JK羅琳只想相信自己相信的　林郁婷挺過家暴更撐過酸民

林郁婷的性別登記是女性，所有的求學過程、訓練過程，也沒有任何性別爭議。唯一的「爭議」，是一個不被奧委會承認、有俄羅斯單一資金贊助疑慮、財務完..

呂秋遠 8/11 02:51

塞爾維亞逼出美國高水準　巴黎奧運男籃四強戰沒有輸家

塞爾維亞逼出美國高水準　巴黎奧運男籃四強戰沒有輸家

「跆拳道甜心」羅嘉翎淚崩　認真努力的運動員不必道歉

「跆拳道甜心」羅嘉翎淚崩　認真努力的運動員不必道歉

2024國會改革　改革還是濫權？

2024國會改革　改革還是濫權？

金融強震台股表現佳　投資市場佈滿貪婪與恐懼

金融強震台股表現佳　投資市場佈滿貪婪與恐懼

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

柯只想到自己　別人家孩子死不完

柯只想到自己　別人家孩子死不完

國手被攻擊等於國家被攻擊　江啟..

執行昂貴醫療　須重視病人知情權

林郁婷摘金　體育課仍被性別困住

靠技術和經驗　林郁婷輾壓波蘭妹

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面