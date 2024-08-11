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JK羅琳只想相信自己相信的　林郁婷挺過家暴更撐過酸民

我們想讓你知道…J.K.羅琳、其他落敗的選手，根本就是相信了他們自己的相信而已，羅琳相信「林郁婷是性別轉換者」，其他選手相信「自己落敗都是因為林郁婷是男性」。

● 呂秋遠／律師

我覺得現在竟然還有人討論林郁婷闖進金牌賽，究竟是不是如同羅琳所說的，「男性毆打女性」的粗暴說法，感到非常不可思議。

讓我們先來釐清幾個事實：

奧運最重視的、最反對的，就是利用藥物增強體能，或是非自然的體能取得運動上的榮譽。林郁婷已經獲得奧委會支持，認為她沒有問題。不管是藥物，或是性別分組，奧運會都給予林郁婷完全的支持。

林郁婷出生到現在，沒有轉換性別過，不論是手術或是服用藥物。她的性別登記是女性，所有的求學過程、訓練過程，也沒有任何性別爭議。

唯一的「爭議」，是一個不被奧委會承認、有俄羅斯單一資金贊助疑慮、財務完全不透明、貪污腐敗爭議的國際拳擊協會（IBA），以充滿爭議的檢測方式，給了充滿爭議的結論。到目前為止，到底檢測了什麼，不說、檢測結果是什麼，不說。總之，就是一個爭議的協會做了爭議的檢測，給了爭議的結果。

 

▲ 國際拳擊總會5日召開記者會，但未拿出兩位陷入性別爭議的選手的檢驗報告。（圖／路透）

然後你跟我說，我「相信」她是男性？你相信了什麼？再說一次？從哪裡的資訊讓你願意相信？

所以，不論是J.K. 羅琳、其他落敗的選手，根本就是相信了他們自己的相信而已，羅琳相信了「林郁婷是性別轉換者」，或是「沒被發現的男性」。其他選手相信，「自己落敗都是因為林郁婷是男性」，接著安慰自己、嘲諷林郁婷，這一切都是幻覺，我的理念是對的，我輸了這場比賽是應該的。

可是，這件事，是能騙人的嗎？

姑且不論林郁婷的成長歷程、她的過去有沒有進行性別轉換、服用任何藥物，這也都是公開的。在運動賽事上做性別認定，原本就是很複雜的科學與倫理問題，從外觀、睾酮素到染色體，都曾經是檢查的重點。只憑了一個爭議的協會做了不可以說（佛地魔嗎？竟然不能說）的檢測，就否定選手的努力，直接認定她就是有問題的，是不是打擊錯誤或是輸不起？

她不是性別轉換者，就不是。

她染色體有沒有問題？沒有正式的檢測報告。

她睾酮素有沒有問題？有檢測報告，奧委會認為符合標準。

 

▲ 對手認為「自己落敗都是因為林郁婷是男性」，接著安慰自己、嘲諷林郁婷。（圖／達志影像／美聯社）

請問，我們參加一項比賽，主辦單位說我們符合標準，所以我們可以參賽，主辦單位都說沒問題了，到底旁邊的人還有什麼問題？那些選手，要不就一開始拒絕不要打，要不就是願打服輸，在場上打輸以後羞辱對手，這是什麼樣的精神勝利法？更何況這種行為還重重的傷害了別人？

說不被這些流言影響，真的很難。不過，經歷過家暴的人，都是很勇敢的，我們就認真的來期待這場金牌之戰吧！

● 本文獲授權轉載自「呂秋遠」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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以職業來看，我是律師、助理教授、廣播節目主持人、作家。不過我的目標是當一個善良的人。

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