林郁婷靠智慧輾壓波蘭妹　地表最強女性是優雅馴獸師

▲ 台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子拳擊57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

● 作者／名為變態的神父

林郁婷金牌戰，相信大家看了都很意外，直落三，感覺五分鐘就結束了，有網友戲稱，感覺金牌啤酒還沒喝完，一眨眼功夫，台灣就拿金牌了。

但有看神父文的應該明白怎麼一回事。

同樣的底特律砲台，一定是炮管長的贏，這是大自然的定律，波蘭妹之所以能年紀輕輕一路打到這裡，是因為她開了一個外掛，力量型的選手跑去學習引誘敵人的遠距離打法，這就像大力金剛拳跑去學獨孤九劍，力量有了，速度也有了，迷惑敵人的方式讓她無往不利。

同樣身高，力量型的選手如菲律賓，會被她玩弄於股掌之中，而如果打遠距離的選手，會被她的力量折服，但偏偏，她遇上了林郁婷，天生的剋星，你可以想像學獨孤九劍一年的菜鳥遇到風清揚的下場。

這不是力量差距，而是實力差距。

▲ 波蘭20歲拳擊選手塞雷梅塔。（圖／路透）

賽前，波蘭前總教練一直警告她要防守，對上林郁婷這種技術性的選手，不能放下手臂，底特律架式真正的優勢是在引誘對手進攻，如果對手出拳符合自己預料的話，打出反擊拳也更容易命中（出拳當下被反打是最痛的），同時比起兩手防守視野更寬，更方便閃躲。

然而，如果對方比你擅長遠距離的技術，用同樣的架式，還有身高和臂展優勢，技術更強，那你這樣做等於從誘敵→叫敵人盡情地打我。

開賽過程她馬上臉部吃了一拳，這可以說是戰術錯判，接著她儘管想用自己如跳舞般的閃躲來應付，但對上林這種老練的選手，講求精準打擊，而她又打不中對方，無法反擊，這就變成單純的貓抓老鼠的遊戲，只是在躲子彈而已。

閃躲的目的，就是在對方出拳的時候，反擊，那時候是最痛的，但你沒有臂展優勢，那你這最重要的反擊拳打不出去，就變成是浪費多餘的體力在閃躲，反而置自己於一個高風險的情境，只能挨打，不能還手。

而「出拳當下被反打是最痛的」，也適用在自己身上，當你反擊拳打不中，那你每次出拳的同時也是最痛的瞬間。

林不斷的追擊，打了就後退，連續的組合拳幾乎一開賽就中了三次，她還發現自己靠對手太近，因為打得太順手，又退到一定距離。

▲ 林郁婷不斷的追擊，打了就後退，連續的組合拳幾乎一開賽就中了三次。（圖／路透）

最後波蘭妹的臉還被打到濺血。

第三回合，波蘭妹開始防守，把拳頭舉到臉部，那才是真正的她，2021年她就是這樣打比賽的，她開始拉近距離，但已經來不及了，事實上，她第一回合就該這樣做，而不是學對方放下手用底特律架式，第三回合才是波蘭妹真正的力量之拳，我們可以發現，她試圖要KO對方，每一拳都貼近，每一拳都超猛，這是很驚人的打法，想在金牌戰女子戰KO對手，這若不是太過大膽，就是已經退無可退，但她有可能做到，因為她去年有直接打倒對手的紀錄，這時的打法，有點像幕之內一步，也可以看出，她才是力量占優勢的那個，但前面的時間都浪費掉了，被林郁婷的刺拳拖垮體力。

至於林郁婷呢？則好整以暇的開始閃躲，最後結束了比賽。

結束後，波蘭妹在場上比了愛心，一點也看不出是前幾天發文挑釁的女孩，這可能是他們教練的戰略，而不是波蘭小妹的本意。

事實上，她也很了不起，年僅20歲，一路過關斬將替波蘭拿下第一面女子拳擊銀牌。

這場比賽，可以看出林完全是靠技術和經驗來輾壓對手，甚至用她獨特的解讀比賽的智慧，玩弄對方於股掌之間，得到完全的勝利。

她證明了，女性就算不靠力量，靠準度和智慧以及練習量，依然可以站上人類的頂峰。

▲ 林郁婷向大家證明了，女性就算不靠力量，靠準度和智慧以及練習量，依然可以站上人類的頂峰。（圖／路透）

這場金牌戰，不是靠J.K.羅琳說的那種危害女性安全的方式，也不是IBA說的性別優勢，完全是靠千錘百鍊的技術，還有百折不撓的經驗所鑄成。

她的拳頭就像子彈一樣，又快又準，迅速到讓你無法閃避；面對那種緊盯著獵物，不讓她跑掉的那種強硬的作戰方式，她是繞著對方旋轉，以刺拳來牽制對方，反過來使對方曝露弱點。

如蝴蝶般飛舞、像蜜蜂般螫刺，世界各地的人們應該可以認知到了，地表最強的女性，不是一頭兇猛的野獸，而是一個優雅的馴獸師，brother！

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權，轉載自「名為變態的神父」臉書、《臺灣交響曲：名為變態的神父自選集》。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。