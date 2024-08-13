連司法警察的違法科技偵查也不能救濟？科偵立法倒退50年

▲ 打詐新法通過後，意外引起司法院與檢改團體論戰。（圖／記者劉昌松攝）

● 林鈺雄／台大法律系教授

最近人在國外，國內砲聲隆隆，針對7月中通過的科技偵查修法，劍青檢改開轟司法院，司法院也重磅回擊。爭議有兩個部分，一是辯護人是獨立抗告權或代理抗告權，二是司法警察（官）所為違法科技偵查，依照三讀條文竟然不能救濟（此部分，司法院及法務部皆未回應）。

我先就第二點簡單交代一些基礎事實，沒有要暢談什麼「法理」（拜託，還在50年前嗎？還要重複什麼「有權利有救濟」是憲法原則嗎？司法警察（官）違法科技偵查必須給予救濟，需要長篇大論嗎？）

一、行政院版得對司法警察違法科偵提起救濟

依照113年5月9日行政院會通過的《科技偵查及保障法》草案， 即連同「打詐四法」送出到立法院的版本，採國內絕大多數學者意見，明文規定不論何人所為，對所有違法的科偵處分，一律可以救濟──包含司法警察（官）所為的違法科偵處分的救濟。

▲ 行政院送出的《科偵法》版本，包含所有違法科偵處分的救濟。以第二條GPS條款結合第十條救濟為例，司法警察（官）所為違法處分，被明文納入救濟範圍。（圖／翻攝自Facebook／Duschen Baer，下亦同）

《科技偵查及保障法》草案

第十條 受調查人對於第二條至第四條、第七條、前條之裁定或處分不服者，得依刑事訴訟法提起抗告或聲請撤銷或變更之。

二、立法院三讀通過版本，刻意排除司法警察（官）違法科偵之救濟

依照113年7月16日立法院三讀通過的科技偵查條文（《刑訴法》第十一章之一），明文限定僅對「法官、檢察官」之科偵相關裁定或處分，始得提起救濟。換言之，司法警察（官）是明文反面排除。

《刑事訴訟法》

第一百五十三條之十 （第一項）受調查人及被告或犯罪嫌疑人之辯護人，對於「法官、檢察官」依本章所為之裁定或處分，得向該管法院提起抗告或聲請撤銷或變更之。（下略，其他項大部分是重複（準）抗告規定的廢話）

▲ 三讀定版的救濟條文，刻意排除司法警察（官），僅限於法官、檢察官所為科偵，始能救濟。請問法官會去違法裝GPS嗎？實務最大量的違法類型被排除救濟，所為何來？

三、立法羅生門

1、關於違法科偵處分必須給予救濟，本來是各家版本的共識，也是法治國的ABC。除了行政院版《科偵法》之外，其他委員提案《刑訴法》版本，基本上都納入了對司法警察（官）所為違法科偵處分的救濟規定。

事實上，在草案研擬幾年的過程，我參與過的每一個版本，都是明文規定可以救濟。而今年6、7月立法過程，三讀條文通過前，我已經提出過該條文救濟漏洞的警示，但未被採納，最後三讀版本依然「獨排眾議」，刻意排除此種救濟。原因何在？別看立法理由（作文比賽）！因為背後真正的理由，是不會寫在立法理由的！

2、我在8月初出國前，已經修改完畢《刑訴法》教科書13版，第10章提出對此次修法漏洞的嚴厲批評（P490）。我無法想像在這個年代通過的科技偵查立法條文，竟然對警察違法仍然沒有救濟途徑。早在半世紀前，我國大法官已經確立了有權利有救濟原則，不是嗎？

▲ 第13版刑訴上冊教科書的批評。早在這次法界砲轟立法錯誤事件之前，已經送印，不是馬後砲。

四、小結：立法及釋憲！

1、歡迎各位律師道長或被告犯罪嫌疑人等，若有警察違法科偵，務必提起憲法訴訟，這種條文必定會被宣告違憲！

2、最後的呼籲：籲請主管機關及立法委員，不要等到被宣告違憲那一刻，現在就可以重新提案，彌補救濟漏洞！

PS：在被宣告違憲之前，實務可能已經會有到底警察違法裝GPS是該由行政法院還是刑事法院救濟的爭議了！

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