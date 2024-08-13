為東吳樹立典範　端木正會計師該效法端木愷律師

▲ 會計師端木正曾在柯市府時期，擔任廉政透明委員會委員，2020年還被列為民眾黨不分區立委名單第22名。但黃珊珊昨晚的臉書發文，第一時間將其稱「端會計師」，顯然不知道「端木」是複姓。（圖／民眾黨提供）

● 姚孟昌／輔仁大學法律學院助理教授

最近許多朋友談起「端木」這個姓氏，從會經商的孔門大賢說到武俠小說的小人物。我倒是親身見過姓端木的人， 他是法界前輩──端木愷，我稱呼他為端木老校長。

端木愷先生出生於中國安徽，長於上海。18歲時入復旦大學文學院，先讀中文後轉政治，同時期的晚上又在東吳法學院讀英美法學位，1925年畢業時拿到復旦的文學士與東吳的法學士兩個學位。

端木先生畢業後，原本擬赴美國哥倫比亞大學修讀，抵美後因財務困窘，改入紐約大學，為了謀取生活費和學雜費，他跑去做搬運罐頭的粗工苦力，不幸受傷住院。住院期間認識一位貴人，引薦至紐約最著名的華爾道年大飯店（Waldorf Astoria Hotel）做茶房領班（Captain），這份工作收入較為優渥，每周六工作一個下午，即可應付一個星期的生活開銷。他在1927年取得紐 約大學法學博士學位 （ J.S.D.）。返國後，曾任教安徵大學、復旦大學、東吳大學、暨南大學、中央大學，並歷任行政院參事、安徽省民政廳長、行政院會計長、國家總動員會議秘書長、國民參政會參政員、立法委員、司法院秘書長、行政院秘書長、總統府國策顧問等政府要職。也曾於南京、重慶、上海及台灣執行律師業務。

▲ 東吳大學前校長端木愷。（圖／《光華雜誌》）

一流的法律人 更是一流的教育家

端木愷先生來台後，在校友力邀下，於1968年出任東吳校長， 決心全力以赴，要以「外行」人辦好「内行」的事。 東吳沒有財團支持，主要經費來自學生繳交的學雜費，僅夠日常人事支出，若想增添師資、設備或建新校舍，不免有捉襟見肘之苦。有人勸端木愷校長不妨在學雜費之外，另以研究、實驗....等名目，向學生加收費用，只要「取之於學生，用之於學生」就可問心無愧。端木校長認為自己是學法的，豈可知法犯法？因此堅持以為不可。

有人勸他增班、增系增加收入。他說教育是良心事業，學生入學是來求知的，如果學校不能真正教給他們東西，怎麼對得起良心?

老校長的理性受到良知指引，這良知關切的不是法律人熟悉的正義，而是真正教育者關心的樹人工作。教育豈在爭朝夕，教育是爭百年的工作。

老校長還是有法律人的務實性格，他運用各種關係到處募捐。在他親自奔走遊說下，校友紛紛捐助自不在話下，而工商界、甚至外國人亦都受到感動。在他任內，安素堂、音樂廳、科學館、男女生宿舍一一陸續竣工啟用。東吳由原來的三學院擴充為四個，而且增設研究所和夜間部。畢竟端木校長的東吳學習是在夜間完成，讓所有想繼續求學的社會人有讀書的地方是他想做的。

▲ 端木愷擔任東吳大學校長期間，東吳由原來的三學院擴充為四個，並增設了研究所和夜間部。（圖／記者賴志昶攝）

端木校長辦事十分性急，凡事即知即行，因此他的下屬效率很高。恐怕也因此影響了他的健康，1981年胃疾開刀後，他決心「交棒」，將校務逐步移交給副校長楊其銑。兩年後，自請退休。端木校長在任期間當義工校長，不僅分文未取，還常掏錢貼補校務。退休時，還變賣自己的古董、字畫、住屋等，籌得新台幣一千三百萬元悉數捐給東吳大學，作為獎助學校老師出版與研究的基金。

在我讀書時，老校長早已經退休。有一次我在校園遇到老校長，他問我是什麼系的？ 我說法律系。校長點點頭，又問我身上穿的運動服有紅黑兩色，知道是什麼意思？ 我說這是學校校旗的顏色。老校長問我曉得校旗為什麼選這兩色？ 我說不曉得。老校長說：「紅黑兩色是東吳立校時先賢的教導， 要師生效法德國人自勵自強的精神，用鐵與血來捍衛自己的國家。」

老校長接著問：你曉得不曉得這兩個顏色對法律人是什麼意思？

我回答說：是要我們用鐵與血來執行法律？

老校長聽了一愣後莞爾回答：這是提醒法律人腦子要隨時保持理性、冷靜判斷，用堅定意志守法也捍衛法治。同時也別忘記要胸懷熱血，要為正義的事勇敢奮發，常保熱情。

這是很多年很多年以前發生的事！ 當大家這兩天談端木，讓我想起端木愷這位老校長曾經告訴我的話。

端木愷老校長是一流的法律人，更是一流的教育家。我很幸運能遇到過他。

▲ 端木愷曾勉勵作者要隨時保持理性、冷靜判斷，用堅定意志守法也捍衛法治。同時也別忘記要胸懷熱血，要為正義的事勇敢奮發，常保熱情。（圖／記者許敏溶攝）

端木正會計師該效法端木愷律師

有人問我為何推崇端木愷？他說如果端木不是有國民黨黨籍，在黨國威權統治期間怎麼能幹到大學校長？

我問他曉得不曉得端木愷先生本來是國民黨，是因為幫陳納德打官司，讓對造蔣介石非常生氣，端木律師還打贏官司。於是蔣介石惱羞成怒，先是撤銷勝訴的端木律師的黨籍，再開除總統府秘書長王世杰，只因他跟端木是好朋友，怪王世杰為什麼沒有搞定端木愷。

端木愷律師是先成為前國民黨黨員，後來才擔任東吳校長。

黃爾璇教授在東吳教書時早就被國民黨盯上， 端木老校長運用他的黨政關係，還有告贏過蔣介石的輝煌戰績，保護進步派學者免受騷擾。端木校長退休時，黃教授也被東吳辭退了。

從以上的例子可知， 端木正如果選擇做正確的事，得罪黨主席是必然的事。木可一生氣，那該怎麼辦才好？就是秉會計師專業做當做的事， 該打官司就打官司，該訴諸公論就訴諸公論。

端木正是東吳畢業的校友，面對當前的困境時，老校長的典範可以給他激勵。

▲ 端木正聲明。（圖／端木正提供）

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