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民眾黨「公開透明」破功　假帳疑雲讓「黨家不分」現形

我們想讓你知道…「假帳疑雲」是民眾黨所有問題的縮影，一再強調「理性、務實、科學」、、言必稱SOP的柯文哲，實際上卻毫無政黨治理的概念，權責不分、用人唯親。

● 單厚之／資深媒體人

柯文哲總統大選申報一團爛帳，重創柯文哲和民眾黨的形象，也讓民眾黨陷入陰霾。柯文哲一貫標榜的清廉、透明完全破功，不僅影響對青年和中間選票的吸引力，也將直接衝擊2026年「九合一」選舉的布局。經此一事之後，民眾黨很難恢復到與藍綠兩黨比肩的盛況，將徹底落入小黨的格局。

民眾黨說法啟人疑竇　甩鍋甩出新高度

柯文哲12日率競總幹部舉行的記者會，像是大型的翻車現場，柯文哲和民眾黨將所有責任都推給會計師端木正，卻遭端木正發函否認。競總財務長李文宗一番「負責任地完全不知情」的講法，甩鍋甩出了難以超越的新高度，卻引來更多的質疑和議論。

根據民眾黨的說法，之所以會出現申報不實，是端木正因「時間來不及」，擅自調節差額；經民眾黨清查後發現，不僅只有時樂公司的3筆916萬，金額41萬以上單據共有17筆、1817萬漏報，總漏報金額達2000多萬，端木正便宜行事以9筆款項將這些金額灌進去。

▲ 端木正聲明。（圖／端木正提供）

民眾黨指控端木正做假帳，不僅影響端木正所屬會計師事務所的聲譽及個人職涯，甚至可能讓端木正揹上偽造文書等罪名，更可能被撤銷證書或除名，端木正自然不可能會認。民眾黨在開記者會之前，沙盤推演顯然不足，手中也沒有掌握足夠的證據，才會導致目前各說各話局面。

姑且不論民眾黨和端木正誰是誰非，就算完全採信民眾黨的講法，情節也非常匪夷所思。按照民眾黨的說詞，端木正不僅只提供會計師「簽證服務」，連記帳都是會計師在做，民眾黨在拿到單據之後就直接轉手交給端木正，自己手中完全沒有一本帳，這顯然和一般正常的情況不同。

除此之外，曾拿下柯競總1,000萬宣傳經費的「蒔間有限公司」，也傳出公司登記電話是「利安達平和聯合會計師事務所」，該所還發表聲明撇清跟蒔間的關係。更不要講引發外界眾多質疑的「木可公司」，已經宣布即刻暫停運作，並依法進行公司清算。

▲ 木可公司聲明稿。（圖／民眾黨提供）

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人脈金流「一團糟」　小草恐急速枯萎

媒體畫出了整個事件的關係圖，每個公司的背後都有一段人情和人脈，尼奧和時樂負責人是黃珊珊的閨蜜；端木正是柯文哲在北市長期間指派的富邦證獨董；「木可」董事長李文娟是李文宗的妹妹，又疑似身兼柯競總和柯文哲的「眾望關懷基金會」的財務。所有的人脈跟金流都纏成一團，更不要論「木可」將原本聲稱是募款的KP SHOW變成公司收入，賣競選小物卻還要競總付「授權金」的爭議。

除此之外，陳佩琪借兒子的人頭成立「智堯資訊」，並將公司登記在民眾黨黨部的風波，不僅涉及違反《公務員服務法》，也侵害了民眾黨的利益，如此黨家不分的行徑，柯文哲和民眾黨至今沒有給出一個明確的答覆。

我們若把民眾黨想像成一個公司，如此誇張的「公司治理」、用人唯親的企業文化、亂七八糟的財務流程，這家公司應該早就倒了好幾遍了吧？而民眾黨因為有「小草們」的熱情支持，在總統大選中取得堪與藍綠兩黨比肩的成績，頗有可能突破小黨格局之勢。但如今，這樣的熱情與信賴，很可能快速退潮、消散。

▲ 柯文哲「假帳疑雲」相關人物一覽表。（資料照／記者郭運興製圖，點圖放大）

2026難再與藍綠比肩　柯團隊可能還不覺得自己有錯

不論未來司法的結果是如何，柯文哲能否從京華城等案中脫身，未來民眾黨的捐款必將大打折扣，小草們在直播抖內之前，也難免會再三思考。原本柯文哲希望在2026年「九合一」大選中提出「N+1」席議員參選，遍地開花後才能在2028年與藍綠兩黨再次爭鋒，如今錢跟票都會大打折扣，幾乎不可能達標。

這次的事件是民眾黨所有問題的縮影，一再強調「理性、務實、科學」、「相信制度，不要相信個人」、言必稱SOP的柯文哲，實際上卻毫無政黨治理的概念，權責不分、用人唯親。即便事已至此，仍舊把所有問題歸咎於端木正一人，只想以「是烏龍，不是污錢」蒙混過關，毫無檢討的想法。

如今的柯文哲夫婦和民眾黨，就像農地案時自己所說的回鄉經營一個小醫院，「先生娘」什麼都能管、一切交給親信才放心，這樣的格局和心態，永遠不可能變大變強；所謂的SOP也只是「柯文哲永遠不會錯」而已。柯文哲和民眾黨若想要壯大、再戰2026和2028，就必須要徹底改變團隊的組成和政黨的體制。即便柯文哲現在開始有「治理」的想法，恐怕也很難扭轉外界的觀感、改變民眾黨的走勢。更遑論，民眾黨和柯文哲很可能根本不覺得自己有任何不足、須改變之處。

▲ 民眾黨和柯文哲很可能根本不覺得自己有任何不足、須改變之處。（圖／民眾黨提供）

● 本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

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