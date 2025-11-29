若2027真武統　賴清德要如何因應？

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，指北京以2027武統台灣為目標。（圖／翻攝直播）

●單厚之／資深媒體人

賴清德總統前天突然宣布1.25兆軍購特別預算，卻意外講出「2027年武統說」，之後又悄悄地把中國「2027年完成武統台灣為目標」改成「以2027年完成武統的台灣的準備為目標」，總統府並稱所謂「總統證實中國將於2027年攻台」是錯誤的片面解讀。

賴清德要撤回「2027年武統說」，一方面是因為這樣的說法明顯和川普不同調，川普曾說習近平向他否認有2027攻台時間表，川普更信誓旦旦說，只要他在位習近平就不會打台灣。賴清德的說法不僅是「疑美」、「疑川」，還有跟川普對著幹的嫌疑。

2027武統說 破了政府敘事

賴清德撤回武統說更重要的原因，是如果押了2027年的時間表，整個敘事就破了，根本無法自圓其說。賴清德提出的特別預算分8年編列，要2034年才能執行完，如果中國2027年就要武統台灣，這筆預算根本緩不濟急，完全無法解決問題。

▲賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，因應中國2027武統台灣目標提出對策。（圖／總統府提供）

如果兩岸一年多後就會發生戰爭，正常的政府應該是趕快催美國交付延宕已久的66架F16-V和其他的武器，而不是花1.25兆去買連項目、報價、交易期程都不知道的武器。

如果兩岸很快就會發生戰爭，政府應該國軍編現比不足、志願役寧願賠錢也要走人的問題，而不是明知違憲還要耍賴，不依法編列軍警消加薪預算，就連總預算因此卡關無法付委審查，行政院也完全不在乎。

如果兩岸如此兵凶戰危，行政院長卓榮泰不是應該盡可能凝聚朝野，讓中央地方團結一致，怎麼會在明知不會贏的情況下，提出個人第八個覆議案，拿《財劃法》做政治操作，挑撥南北對立？

如果認定對岸2027年就要武統，從賴清德到行政院怎麼還有心思炒作陸配參政權的問題，把幾個陸配里長的去留，當成天大的國家大事來處理，彷彿幾個里長就能動搖國本、顛覆台灣。

抗中保台 成綠營政治提款機

賴清德上任之後，民進黨天天高喊「抗中保台」，搞黑熊、搞青鳥，把所有的問題都上綱上線成敵我矛盾，把所有的不同意見都打成與匪唱和。賴清德嘴上喊著團結，民進黨卻每天都在搞衝突、掀矛盾，不僅藍綠對立持續升高，民進黨內也殺得刀刀見骨。這哪裡是一個有保台決心和準備的執政黨？

▲國造潛艦海鯤號已進行多次海測，國防部長顧立雄預告5次海測之後將展開潛測。（圖／台船提供）

去年大選前，民進黨為了選舉利益，拿海鯤號大做文章，把國民黨立委馬文君打成賣台、洩漏國家機密；大罷免前，又拿海鯤號說在野黨刪光潛艦預算。如今，前潛艦國造召集人黃曙光不玩了、郭璽轉頭唱衰海鯤號，海軍司令唐華調任國防大學校長，海鯤號卻依舊沉不下去。

台灣花了2472億買F16-V，原訂明年要全數交機，結果至今一架都看不到，政府卻連個說法都拿不出來。整天喊著要強化軍備、以實力嚇阻對岸的威脅，結果「講甲一畚箕，做無一湯匙」，唯一的政績卻是近日普發的民防「小橘書」。

賴清德的「2027武統說」，戳破了民進黨抗中保台的假象，賴清德政府對於如何保衛台灣毫無想法、毫無作為，只把抗中保台當成牟取政治利益的工具，當成無限的提款機。

▲賴清德在國安高層會議後向國人展開信心喊話。（圖／記者周宸亘攝）

民進黨的抗中保台不是為了對抗中國，而是關起門來打自己人，扣在野黨帽子、欺壓陸配、對所有公務員做忠誠查核，一切的一切都是為了選舉。因為要割喉割到斷，所以可以無底限的挑釁對岸，不必有任何的善意和交流，也根本不考慮兩岸之間的風險。

一個武統說 綠營兩岸政策圖窮匕現

1.25兆的特別預算買到什麼東西、能否強化戰力根本不重要，跟在野黨對罵、把在野黨打成中國同路人，換取選舉紅利才是真正的目的。只是賴清德實在演得太爛、太粗糙，一個武統說模糊了整個焦點，還凸顯了民進黨對兩岸衝突毫無準備和對策。

民進黨過去靠著「芒果乾」無往不利，賴清德更是永遠只有「抗中保台」一招，但目前的國際氛圍和蔡英文時代明顯不同。川普口中的G2正在改善彼此的關係，川普和習近平明年不僅要互訪，美國財政部長貝森特還說兩人明年可以會面4次，川普想要終結俄烏戰爭，也同樣需要中國的協助。當美國不站在台灣這一邊的時候，抗中保台的效果就必然大打折扣。

日前中日因為日本首相高市早苗的「存立」說而關係緊張，賴清德大啖壽司表達力挺高市的立場，結果日本並沒有如台灣人想的硬到底。川普先後和習近平、高市通話，傳達的訊息也是希望避免對立升級、讓事態降溫，而非力挺高市。

川普第一任的國安顧問波頓提出警告，川普可為了與北京交易而出賣台灣。台灣民意普遍「疑川」，川普本人又反覆無常，賴清德和民進黨卻一直想跟川普綁定，但即便繳了再多的保護費，稍有不慎就可能翻車，澤倫斯基就是前車之鑑。

▲賴清德提出1.25兆國防特別預算，希望精進厚實軍力，強化台灣自我防禦能力，未來才有能力應對中共的武力威脅。（圖／總統府提供）

