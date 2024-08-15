金融「跑車」將過彎加速　監理發展「剎車、油門」並進

▲ 新任金管會主委彭金隆。（圖／記者湯興漢攝）

● 張嘉伶／《台灣銀行家》主編

現在，步調變得不太一樣了。金管會新任主委彭金隆5月20日甫就任，立即拉出施政基礎三大軸線：在組織上拋出籌設創新金融發展處；在法規鬆綁上，彭金隆口中的「下水道工程」，以「外部意見」為中心的金融法規創新調適平台已經啟動；在政策上，未來會提出沙盒實驗的優化版，以及攸關金融創新的「輕量沙盒」。

根據《金管會組織法》規定，職責包括發展、監督、管理與檢查四大項，其中尤其對「監督管理」特別重視，彭金隆上任後，業界期待新主委能以興利為優先，並降低監理管制力道，而大眾好奇新主委會怎麼做？而彭金隆近期發表的言論與行動力，加上務實地解決問題，讓「剎車」與「油門」並進，金融產業這輛「跑車」正穩定前進，即將過彎加速後，前方「擴大金融產值」也指日可待。

鬆綁法規 助業者調降依從成本

新的金管會主委彭金隆，他過往是學者身分，也常常與業者開會討論，接觸過不少實務現況，雖然身分轉換成金管會主委，開始扮演一個監理官的角色。但他的思維卻與過往的主委大不相同，他形容監理官與業者就像開著同樣一部車，前面有一個重要的目的地，這輛車的重點仍必須「往前進」，而非「安全」地停在原地。

▲ 彭金隆曾任政大銀行保險研究發展中心主任、風保學系系主任。（圖／記者楊絡懸攝）

彭金隆期許自己能打造安全及發展並進的新金融市場，持續推進法規鬆綁，助業者調降依從成本，但發展並非去監理化，彭金隆對此「一定是要先研發夠厲害的剎車，才能開發出一台頂尖的跑車！監理與發展也是如此，是為了安全的到達目的地。」

彭金隆過往的職務生涯，曾在公務體系長期任職過的他，知道政府體系要調整、改變並不容易，不論是既有的單位要升格或者是增設員額，很可能需耗時1、2年，也因此盤點有限的時間資源後，彭金隆設定出幾大方向，希望能在短時間內做出最大的效果。彭金隆說，開車的人都知道「安全第一」，一定要做好檢查，然而金管會不是只為了安全而生，「我們還是為了發展而來，開車還是希望能前進，市場要發展，是要支持我們的產業」，需要持續不斷創造更大、更多的新市場，因為有這麼多的就業人口，監理官與業者需一同決定車子是要往前走，還是停在原地，「因為只踩住剎車，雖然安全，就只會停留在原地」。

強化「油門」 新設金融市場發展與創新處

為了強化「油門」，也就是「發展」這塊，彭金隆上任後一個月內馬上新增「金融市場發展與創新處」，他認為這與過往兼辦不同，因設立一個新單位，「能賦予單位人員一種價值觀、真正達到任務落實」，儘管外界還有疑慮，為何不設置一個新的局？「因為牽涉修法大工程，可能緩不濟急」，彭金隆認為若是在不用修法的前提下又能快速成立，觀察金管會組織法，已經可設4到6個處，但目前只有4個處，因而在有限的條件之下，果決先設立金融市場發展創新處，而從名字就可看得出來，彭金隆希望該處能學習一點新加坡MAS的概念。

▲ 彭金隆新設的「金融市場發展創新處」，應是學習一點新加坡MAS的概念。（圖／達志影像／美聯社）

BOX---師法新加坡MAS架構

新加坡政府曾設定要追求發展全球金融中心，特別設置「金融管理局」，也從其組織法中找到法源依據。在《Monetary Authority of Singapore Act》中明文規定：該局的主要目標包括扶持一個健全有聲譽的金融中心，以提升金融穩定。

該組織法也規定，新加坡金融管理局是採公司形式（Corporate），內部有四大部門。公司發展部門的職掌如一般國家的中央銀行，負責貨幣發行等業務；金融監理部門負責銀保證等業務監理；經濟政策部門負責總體經濟的分析與預測；市場發展部門負責金融中心之發展與管理該國之外匯儲備。

MAS轄下有市場發展部及金融監理部，前者推動金融科技等創新業務，後者主要管理金融機構、消費者保護及避免系統性風險。兩個部門各有工作目標，若有衝突時，就到MAS高層核決。

▲ 新加坡金融管理局是採公司形式，內部有四大部門。（圖／《台灣銀行家》提供）

擔任過教職的彭金隆認為，從管理學上講，若公司現在開始重視數位金融或者是ESG，最快的方式就是成立一個相關單位，設立目標立刻來執行。因此，他觀察金管會的組織法，四個大方向是包含發展、監督、管理及檢查業務，目前4個局包含銀行局、保險局、證期局、檢查局，前三大局過往雖然也兼做發展，但同時進行監理跟發展，確實困難較高。也因此，新設一個金融市場發展與創新處，能更快速發動任務。

彭金隆期待金融市場發展與創新處能夠有不同的思考觀念出現，這個單位可以挖掘新的機會點，例如永續金融、綠色金融或者是金融科技創新等。他們可以研究市場需要什麼新的制度或者是新的方向，也可以提出更多的創新思考。但在此同時，還是會到各局處了解現有狀況，溝通再取得平衡，畢竟「安全不能鬆！發展不能忘」，「讓金管會內部有一個『發展』的聲音非常重要！」

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法規調整建議平台能更接地氣

除此之外，彭金隆也了解，國際市場瞬息萬變，金融業者在第一線，可能會有各種發展的需求，但很可能缺乏管道來傳達訊息，又或者得透過間接關係才能轉達給金管會，但彭金隆認為，未來常態性設置法規調整建議平台，法規修正的發動權交由外部的產學專家主導，力求由市場端主動發現問題後，金管會內部可仔細評估與快速回應，讓金管會法規可發揮市場溫度計角色，提早了解市場變化，也能讓金管會更「接地氣」。

▲ 力求由市場端主動發現問題後，金管會內部可仔細評估與快速回應。（圖／ETtoday資料照）

他希望打造未來新金融市場，產業與監理官有良好互動，亦有比較公開的溝通平台，相關問題也不需要積累很久再討論，由學者主導的常態性法規調適平台，可望讓金管會從更多元角度思考，「市場一直在變動，法規通常放上去以後，拿下來很困難，但有問題必須要解決。」

輕量沙盒 願給業者空間試行

儘管法規的更動耗時費力，但彭金隆還是非常願意讓有創新思想的業者有擴大容錯空間，將分階段放寬銀行、保險及證券業務試辦，與沙盒實驗創新，他推動「輕量沙盒」，但同時不放棄原本的沙盒條例，要解決現階段沙盒實驗最大的弱點――落地機制，將參考國外經驗調整沙盒實驗成功後的落地機制。

彭金隆提到，金融有很多法規限制，牽涉到法律問題，也許有人有不錯的想法，卻沒有這張特許執照，但又想要讓想法落地。所以，沙盒條例最可貴的概念是，因為要排除法律，整個程序上就要非常的嚴謹，所以前端會有嚴格完整的準備，接著嚴謹的審查機制，審查完還有限時的實驗機制與評估。

▲ 金融有很多法規限制，牽涉到法律問題。（圖／取自Pixabay）

整個評估過程曠日持久，程序又很繁瑣，彭金隆說，後來幾年也就很少人願意提案，因為進入沙盒後，即便實驗結果不錯，但落地機制卻很弱，許多業者過了實驗期間卻只能「回復原狀」。這是因為如果法律沒有修改，就必須回到原點。然而，以台灣的立法環境，彭金隆認為，確實不太容易為單一公司或者單一個案改法案。

也因此，彭金隆認為，這須改弦易轍，市場最需要的可能不是法律鬆綁，而是法規鬆綁。所謂的「輕量沙盒」確實能讓更多業者有個創新嘗試與測試的機會。

發展金融 「風險」與「報酬」中尋找最大值

彭金隆認為，市場上可能已發生的實務痛點，要改善不一定需要到修法等級，而是只需要法規鬆綁，業者就可以選擇進入輕量沙盒，金管會願意給業者一個空間，「有任何的好想法，對客戶有利、對公司也有利，就可進行實驗；當運行成功，僅僅需要修改金管會可以決定的法規，其實就是現行試辦的進階優化版。

彭金隆認為，他會推出輕量沙盒，是因為覺得要務實的提出一些真正能夠解決市場問題的方法。過去在學校，他其實也研究過相關的議題，特別是保險科技這塊，過往所謂的試辦業務跟沙盒實驗兩者間還是有盲區。因此，他認為輕量沙盒能更務實的解決問題。

▲ 金融業要發展，有時就是在「風險」與「報酬」之間尋找最大值。（圖／取自Pixabay）

金融業要發展，有時就是在「風險」與「報酬」之間尋找最大值，過往金管會在確保金融穩定上著力，可能有些限制產業發展的機會，如今，彭金隆願意務實解決問題，讓「剎車」與「油門」並進，這樣金融業「跑車」不只是穩定地前進，還能使「引擎更有力」，過彎加速後，前方目的地已不遠矣！

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